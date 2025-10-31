¿Por qué las influencers eligen Latinoamérica? Un experto analiza los casos de Dulceida o María Pombo en el extranjero

Si hay algo soñado por todos los artistas españoles es triunfar fuera de las fronteras de nuestro país. Cantantes como Aitana (26), David Bisbal (46) o Beatriz Luengo (42), son algunos ejemplos de figuras relevantes nacionales que han conquistado el continente latino.

Sin embargo, en los últimos años, lo que sorprende es que influencers de la talla de María Pombo (31) o Dulceida (36) se hayan convertido en fenómenos de masas en países donde aparentemente no son su target principal.

Proyectos empresariales y colaboraciones han hecho que las influencers se conviertan en un reclamo para los seguidores latinos y las marcas. Pero, ¿por qué las españolas eligen el mercado de Latinoamérica para triunfar? EL ESPAÑOL habla con un experto en marketing de influencia y da respuesta a esta cuestión.

"Lo que estamos viendo con perfiles como María Pombo o Dulceida es una evolución natural de su influencia, que ahora trasciende fronteras", ha comenzado diciendo Sergio Barreda, CEO de la agencia Keepers, tras ser consultado por este medio.

María Pombo

María Pombo en el photocall de la firma Desigual. Gtres

La influencer conoció Chile en su primer viaje de casada junto a Pablo Castellano (38), durante su luna de miel. Años más tarde, concretamente en febrero de 2025, se convirtió en imagen de una firma de moda local, Alaniz, en colaboración con Tiendas París.

Pero, ¿está viviendo el sueño latinoamericano o es simplemente una proyección más allá? "Las comunidades digitales son extremadamente activas, comprometidas y agradecidas", ha comentado Barreda.

Y añade: "Cuando una figura conecta, lo hace con mucha fuerza, y eso se traduce en una acogida más entusiasta y duradera". Esta podría ser la clave para una figura como María Pombo.

Con esta firma creó su primera colección, lo que le llevó a convertirse en una de las estrellas de la alfombra roja del festival Viña del Mar. Aunque no hay datos oficiales sobre los resultados de ventas, sí puede afirmarse que, en época de rebajas, estaban todas las prendas disponibles. Sin embargo, la renovación de campaña le ha permitido crear una segunda colección de Alaniz X María Pombo.

Pombo podría consolidar su marca personal en Chile y no tendría nada que ver con ser mejor pagada, simplemente, consolidada como figura de relevancia. Tanto es así, que ha visitado programas de televisión en la capital chilena.

"No es que estén mejor pagadas por sistema, pero sí es cierto que las marcas locales o regionales están dispuestas a invertir en talento que les aporte una notoriedad internacional", ha expresado el experto.

Dulceida

Dulceida en los 'Premios Ídolo' en el año 2022. Gtres

En el caso de Aida Domenech, más conocida como Dulceida, ha hecho que el gran proyecto de su vida tenga una nueva etapa en Argentina. La influencer fundó los Premios Ídolo -galardones que premian la creación de contenido- para difundir el talento y el carisma de los creadores a nivel nacional.

En 2024, los famosos premios llegaron por primera vez a Argentina, tras tres ediciones muy exitosas en España.

Este viernes, 31 de octubre, ha regresado los premios al país latino y Dulceida por primera vez, ya que en la última edición no asistió porque estaba en la recta final de su embarazo, ha estado presente en el evento.

En su primera edición reunieron a decenas de creadores de contenidos y tuvieron muy buena repercusión a nivel nacional; tanto es así que, en esta edición, una de las revistas más importantes de Argentina, Gente, ha sido la encargada de retransmitir los galardones y llevará hasta su portada a la influencer española como creadora de los Ídolo, en las próximas semanas.

Estos premios son un éxito dentro y fuera de nuestras fronteras, un proyecto creado desde cero por Dulceida y llevado mucho más allá gracias al equipo de la influencer. "El mercado latinoamericano no es necesariamente 'menos invasivo', pero sí tiene un componente más emocional y celebrativo con los influencers", ha comentado Barreda.

Y añade: "Allí hay todavía hay espacio para sorprender, para crear formatos nuevos o incluso liderar el discurso, como ha hecho Dulceida con los Premios Ídolo en Argentina".

Esto podría ser un buen ejemplo de por qué Dulceida ha elegido el país latino para brillar en su faceta profesional. "Si ese talento ya viene con una comunidad potente y un storytelling consolidado" podría resultar mejor y el público de Aída, el que vive en Latinoamérica, siempre le ha apoyado.

María Pombo y Dulceida en el Suavefest 2024. Instagram

A la pregunta de si las españolas prefieren Latinoamérica para triunfar, la respuesta es clara. No necesitan brillar a kilómetros de aquí, pero sí que estas decisiones hablan de su manera de crear, sentir y vivir su profesión.

El mercado latino es uno de los más emocionales del mundo y siempre ha apoyado el talento y el carisma global, por ello, es tan importante dar el salto fuera de nuestras fronteras.

Desde un punto de vista objetivo, Latinoamérica siempre ha acompañado a sus artistas allá donde vayan y esto, unido a la expansión empresarial y de marca personal, podría ser uno de los grandes propósitos de las artistas mencionadas anteriormente.

"Latinoamérica está creciendo mucho en términos de consumo digital, y ser parte de ese crecimiento desde una posición relevante es un movimiento estratégico", apunta Sergio Barreda al concluir esta conversación.