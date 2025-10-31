Los detalles secretos de la boda de Anna Padilla en Cádiz: "No será en la playa. Será algo íntimo y creo que voy a ir descalza"

Anna Padilla (28 años) y Mario Cristóbal se casan. La influencer y su novio desde hace dos años han querido marcar un nuevo hito en su relación y sellar su amor con una bonita boda en Cádiz.

La hija de Paz Padilla (56) no ha querido dar mucha información acerca de lo que será la boda del año; sin embargo, EL ESPAÑOL ha podido hablar con la influencer y ha desvelado detalles en exclusiva que no se habían conocido hasta ahora.

Mientras Padilla hacía un preguntas y respuestas en sus redes sociales para acercar a su público algunas de las cuestiones sobre la boda, este medio hablaba con ella para acceder a detalles exclusivos del gran evento de 2026.

Anna Padilla compartió la noticia de su compromiso en sus redes sociales, junto a una imagen donde el anillo era el protagonista, junto al que se convertirá en su marido el próximo año.

Anna Padilla en el preestreno de 'Cuerpos Locos', la nueva película de Paz Padilla. Gtres

No ha sido hasta un mes más tarde cuando la influencer ha arrojado un poco de luz y ha desvelado detalles que aún no están publicados sobre cómo será su boda y qué tipo de ceremonia quiere. "Será en verano y en Cádiz", ha comenzado diciendo en una conversación con este medio.

Para Anna es muy importante cuidar los detalles del esperado evento, sobre todo porque será el día en que dará el 'sí, quiero' con el hombre que le ha robado el corazón. "Va a ser algo muy guay, no sé cómo explicártelo", ha expresado.

Y añade: "No será en la playa, a mí me encantaría, pero al final en la playa está todo el mundo y tampoco me apetece; y, sobre todo, por Mario, que no le gusta nada eso, que se pare la gente ahí a mirar en un momento tan íntimo".

Tras estas palabras, la influencer ha contado en exclusiva a este medio que la boda no tendrá lugar en la playa y será en otro formato. "Será algo más íntimo, pero no en la playa. Será un poco relajado, sí, y creo que voy a ir descalza", ha comentado en la misma conversación.

Anna Padilla el día del anuncio de su compromiso de boda con Mario Cristóbal a través de las redes sociales. Instagram

La fecha es una de las cosas que la influencer tiene clara: quiere que sea en verano, aunque su madre, en una entrevista concedida a este medio, ha expresado sus ganas de que se celebrara en octubre, al igual que lo hizo ella.

Sin embargo, la influencer tiene claro que su pareja y ella se darán el 'sí, quiero' durante los meses de verano. "En Cádiz, con el vientecito, se está bien", ha contado. Y añade: "Será por la tarde, aunque no lo sé todavía seguro", desvelando así los planes que tiene para el día más especial de su vida.

Mario Cristobal como pareja

La pareja siempre muestra en sus redes sociales que se encuentra en un momento muy bonito de su vida; ambos hablan de amor y les brillan los ojos. No dejan de hacer planes, de buscar momentos para estar juntos y vivir su relación al máximo.

Por ello, EL ESPAÑOL ha preguntado a la protagonista de esta historia cómo es Mario como pareja, qué es lo mejor de él, y Anna se deshace en elogios hacia su novio.

Anna Padilla y Mario Cristóbal en una imagen de sus redes sociales. Instagram

"No sé. Es muy bonito lo que tenemos, cómo me cuida, cómo me trata y el punto en el que estamos de respeto, cariño y amor. Es genial", ha confesado con los ojos vidriosos y una gran sonrisa. "Es que si me tiras de la lengua, me pongo cursi", ha añadido con humor.

Por otro lado, Paz Padilla, en conversación con este diario, también se ha acordado de su yerno.

"Es educadísimo, con clase, culto, un gentleman. Siempre quiere aprender, siempre está leyendo. Trata a Anna con ternura y dulzura. Y lo tengo claro: si tienen hijos, será un superpadre", ha manifestado.

Parece que Mario Cristóbal se ha convertido en el gran hombre de la casa y Anna Padilla está muy segura de esta decisión que tomará junto a su actual pareja. "Estoy muy feliz; si no, no me casaría con el amor de mi vida", ha expresado sonriendo.

Maternidad y relación con su madre

Aunque es pronto para hablar de hijos, Anna Padilla ha desvelado que no le importaría ser madre junto a Cristóbal. Eso sí, ahora no es el momento.

"En algún momento de mi vida, sí. Pero vamos despacio", ha comentado a este diario, añadiendo que le gustaría tener dos hijos. "Yo quisiera dos, eso sí lo tengo claro, pero vamos por partes".

Paz Padilla y Anna Padilla en un acto público. Gtres

Además, Anna ha querido contar qué rol tendrá su madre en la boda. La influencer ha explicado en esta conversación que muchas personas piensan que su madre puede hablar de los detalles de su boda, que se lo puede contar a unos y a otros; sin embargo, nada más lejos de la realidad, la influencer lo ha dejado claro.

"A ella le encanta organizar… bueno, las navidades ya lo sabéis, pero luego es superprudente, muy respetuosa conmigo y con todo el mundo. Para nada será la típica madre de 'venga, hago yo todo y se hace lo que yo quiera'. Ya me lo ha dicho. Yo ya sabía que me iba a dar mi espacio, es mi boda y voy a decidir yo lo que quiera", ha afirmado contundente ante las críticas.