Rosalía abraza una nueva era: "Ahora se mueve en la dirección contraria: busca minimalismo, calma, neutralidad"

La espera ha terminado. Rosalía (33 años) ha regresado. Tras más de un año sin sacar a la luz ningún tema musical, este pasado lunes, 27 de octubre, la catalana publicaba Berghain, el single debut de su nuevo álbum, Lux, que estará disponible el próximo 7 de noviembre.

Un simple vistazo al videoclip de esta primera canción sirve para comprobar que atrás quedaron ya las excentricidades que caracterizaron la era Motomami, su anterior disco.

Ahora, la artista catalana ha cambiado las cazadoras de cuero, las uñas kilométricas y los pantalones de látex por ropajes un tanto menos llamativos e incluso religiosos -entendiendo esto en sentido amplio-.

Sea como fuere, lo cierto es que Rosalía ha vuelto a verse situada en el centro de la moda y la estética en una etapa que promete ser la más experimental y espiritual hasta la fecha. Pero, ¿qué se esconde detrás de esta nueva era?

"Rosalía ha entrado en una nueva fase creativa en la que su discurso visual ha bajado el volumen, pero no la intensidad", asegura Maripi Torres, experta en comunicación, marca y cultura de moda, a EL ESPAÑOL.

No hace falta ser un profesional de la materia para darse cuenta de que la moda es una especie de discurso para Rosalía. Algo que le ha permitido desafiar convenciones.

"En Motomami construyó un universo exuberante, fragmentado y desafiante, un estallido de individualidad donde la mezcla de códigos urbanos, motos, corsés y guantes de látex era parte del mensaje. Ahora se mueve en la dirección contraria: busca minimalismo, calma, neutralidad", sostiene Maripi en conversaciones con este medio.

Rosalía, en la Semana de la Moda de París 2025. Gtres

Asevera la experta que el cambio "no es casual, sino una decisión personal que refleja en su mundo profesional". "Forma parte de una narrativa muy clara de autocontrol y depuración. Después de una etapa de exposición emocional y mediática, Rosalía parece querer recuperar el poder de la pausa. Su imagen actual habla de una mujer que ya no necesita demostrarlo todo con el vestuario. La madurez, en su caso, se traduce en simplificación", añade.

Cabe recordar que Rosalía se encontraba en una relación sentimental en el momento que salió a la luz Motomami. La artista vivía una historia de amor con el cantante Rauw Alejandro (32), de quien se separó en julio de 2023. Ahora, encara el lanzamiento de su nuevo álbum soltera.

"La cantante parece haber comprendido que la nueva sofisticación está en lo esencial. Su look transmite serenidad y propósito, sin artificio, y probablemente marque el inicio de un nuevo ciclo visual en el que las prendas básicas vuelven a adquirir poder simbólico", asevera Maripi Torres a coalición de esta nueva etapa de la catalana.

EL ESPAÑOL ha ido un paso más allá y ha querido conocer una segunda opinión al respecto. En este caso, Rocío Calvo, embajadora de la aplicación Booksy, establece una comparación entre las dos últimas etapas de Rosalía a nivel estilístico. "Si en Motomami exploraba la fuerza con un estilo urbano y rompedor, ahora Rosalía se aleja del exceso para abrazar una estética limpia y mística, donde el rostro y el cuerpo da una expresión artística", confirma.

Y añade: "Las uñas eran su sello de identidad, aunque opta por una manicura más elegante y minimalista". Asimismo, hace hincapié Rocío en el impacto que tendrá esta era en los más jóvenes. "Ha escogido el menos es más, una tendencia donde el lujo interior, la autenticidad y la identidad personal están por encima de las perfecciones", aporta.

Portada del álbum 'Motomami' de 2022.

Pablo Bogado, Mejor Estilista Internacional en los Premios Europa 2024, reconoce a este medio que Rosalía ha querido "romper con todo lo que se creía y sabía de ella".

"La ropa habla alto; el maquillaje se contiene: piel limpia, luz natural, ceja definida y boca suave para no competir con la moda y el relato sinfónico. La tendencia aquí es skin first: acabado saludable, sin exceso de contour, que deje respirar el gesto y el vestuario", apostilla el estilista. "Ahora el protagonista absoluto es la ropa, restándole importancia al maquillaje", apunta.

Nadie puede negar a estas alturas de la película que la intérprete de Juro que es también una reina del marketing. Tal y como recoge el experto en redes sociales Marcos Rouder, ha marcado un precedente en este ámbito cuando presentó su último sencillo musical unos días atrás en plena plaza de Callao.

Inmediatamente, marcas como Lidl o Ikea comenzaron a replicar esta nueva estética de Rosalía. La empresa de muebles y decoración promocionó un producto llamado Lux, utilizando una tipografía y estética muy similares a la portada del álbum. A ojos del profesional de las social media, esto se traduce en una excelente estrategia de marketing y negocios.

El fenómeno Rosalía no se queda aquí. Ella misma es consciente de lo que hace y cómo lo hace. Sabe medir los tiempos y jugar sus cartas como pocos. Así quedó demostrado tras la publicción del avance de su último tema musical en TikTok.

Rosalía vuelve a demostrar que juega en otra liga. Sube unas partituras y desata una ola de músicos interpretándolas en TikTok. Sin mostrar ni un segundo de audio, ya estamos escuchando su nueva era. Siempre en la vanguardia marcando el ritmo de la industria. pic.twitter.com/husjiJWai1 — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) October 15, 2025

La artista subió unas partituras y desató una ola de músicos interpretándolas en TikTok. "Sin mostrar ni un segundo de audio, ya estamos escuchando su nueva era. Siempre en la vanguardia marcando el ritmo de la industria", reza uno de los tweets más virales al respecto.