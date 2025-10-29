Eva González, enamorada: el apasionado beso que confirma su romance con Nacho, un hostelero sevillano

Eva González (44 años) está enamorada. Tres años después de su separación de Cayetano Rivera (48), la presentadora le ha dado otra oportunidad al amor. Si hace unas semanas, Eva fue portada de una revista del corazón en compañía de un misterioso hombre, hoy ya no hay duda.

El material gráfico que este miércoles, día 29 de octubre, se ha publicado confirma el hecho: la comunicadora está enamorada. Hay un romántico beso que habla por sí solo. Y no solo esto: ya se conoce la identidad del hombre que ha conquistado el corazón de Eva.

Este 29 de octubre dos revistas del corazón informan sobre quién es Nacho, la actual pareja de Eva. Mientras un medio aporta datos sobre su profesión, otro publica unas románticas fotografías de la dupla.

La presentadora Eva González. Gtres

Nacho ya conoce a los amigos de la presentadora, y esto es un gran paso en la vida de Eva González.

La sevillana se encuentra en un bonito momento de su vida, personal y profesional. Está cosechando grandes éxitos con el programa que presenta en Antena 3, La Voz, y en su vida personal su corazón vuelve a llenarse de amor, y no precisamente del de su hijo ni de sus amigos.

Pero, ¿quién es Nacho? Es de Sevilla, estudió un Grado en Educación Primaria, pero el futuro le tenía preparado otro destino. En 2021 realizó un máster en Dirección y Administración de Empresas Hosteleras en la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, según Diez Minutos.

La portada de la revista 'Lecturas', donde se ve el beso entre la pareja.

Desde que empezó con estos estudios, ha trabajado mucho para llegar hasta el puesto en el que se encuentra hoy día: director de Alimentos y Bebidas de la cadena de hoteles Eurostars. En este puesto lleva aproximadamente cuatro meses, desde el pasado verano, ya que antes trabajó en la misma empresa en puestos no tan elevados, como camarero o animador turístico.

Según apunta la propia revista, él mismo se define como "una persona apasionada, compañero de sus compañeros y con ganas de conocer mucho más". Además, es alguien a quien le gusta "aprender cada día un poco más de esta actividad económica dedicada al servicio de las personas".

La nueva vida de Eva

La presentadora anunció su separación de Cayetano Rivera en el año 2022 y, desde entonces, su vida cambió. La ruptura la ha llevado a estar tres años soltera y a disfrutar de su vida abiertamente y sin ningún tipo de ataduras. Lejos de hablar de las polémicas de la nueva vida del torero, ella está viviendo su propia realidad.

Eva González, junto a su hijo Cayetano, en una imagen de archivo. Gtres

Eva González se ha comprado una vivienda en el centro de Sevilla, según apunta la cabecera. Se trata de un ático de nueva construcción, con piscina, que no estará disponible hasta dentro de 18 meses. Una nueva adquisición que llega semanas antes de que la sevillana cumpla 45 años, el próximo 5 de noviembre. Una vivienda que, además, contará con vistas a la catedral de Sevilla y a la Giralda.

En cuanto a su hijo, Eva siempre ha sido muy discreta, pero mantiene la custodia compartida con Cayetano. Así, cuando no está con el pequeño, aprovecha para ver a su nuevo amor. Aunque, eso sí, la presentadora siempre ha sido una madre presente y, aunque tenga mucho trabajo, siempre está ahí para verlo crecer.