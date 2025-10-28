Nacho Aragón y su mujer, Bea Gimeno, se convierten en padres de su primer hijo, Pelayo: "Qué sensación de plenitud"

Buenas noticias para Nacho Aragón (30 años) y Bea Gimeno (28). La pareja se ha convertido en padres de su primer hijo, Pelayo. Una feliz noticia que ha hecho pública Gimeno a través de sus redes sociales este martes, 28 de octubre.

Los influencers, que anunciaron que esperaban su primer hijo en mayo de 2025, por fin se han estrenado en la paternidad tras consolidar su relación y están muy emocionados. "Lo mejor que nos ha pasado en la vida", ha comenzado diciendo Bea Gimeno en su perfil de Instagram.

La pareja, que ha narrado todo el proceso de embarazo en sus redes, ha compartido un bonito vídeo presentando a su vástago. En realidad, fue el pasado sábado, 25 de octubre, a las 10:35 de la mañana, cuando dieron la bienvenida a su primogénito, aunque no ha sido hasta hoy cuando lo han compartido.

"El sábado, sobre las 00:00 horas, rompí aguas y desde entonces hemos estado en una nube inexplicable", ha desvelado en el texto que acompaña al vídeo publicado.

Y añade: "Esta canción era la que sonaba mientras te veíamos llegar al mundo". La canción Landslide, de Fleetwood Mac, ha sido la encargada de poner la banda sonora a este bonito momento, según han desvelado los influencers en dicha publicación.

El nombre elegido para su primer hijo ha sido Pelayo, un nombre que ya había dicho la pareja que le gustaba y que habían compartido con sus seguidores. Además, se trata de un nombre que proviene del griego antiguo y cuyo significado principal es "hombre de mar", "marinero" o "procedente del mar".

Algunas fuentes apuntan a que puede interpretarse también como “el que puede elegir” o “el que tiene voluntad de escoger”, asociando el nombre con cualidades como el poder, la reflexión y la persistencia.

Además, este nombre tiene historia dentro de nuestro país. El nombre se popularizó en España, especialmente en Asturias, gracias a Don Pelayo, el primer rey del Reino de Asturias, célebre por iniciar la Reconquista tras la batalla de Covadonga.

La pareja ha confesado que está viviendo un bonito momento junta y muy especial. "Qué sensación de plenitud, emociones preciosas, una vida nueva que es imposible querer más, me quedo en esta nube para siempre", ha narrado Gimeno.

Imágenes del día: Bea Gimeno y Nacho Aragón desvelan el sexo y el nombre de su primer hijo (y tiene gran significado)

También ha querido dedicarle unas palabras a su marido: "Nacho Aragón, gracias por el mejor regalo que me podías dar, mi familia", ha escrito concluyendo el post donde ha anunciado su buena nueva.

Esta noticia ha sido muy comentada en las redes por sus amigos, quienes no han dudado en sumarse a las felicitaciones a los nuevos papás. Lucía Bárcena (32), Marta Lozano (30) o la mismísima Lydia Bosch (61), ya han compartido su amor con la pareja que acaba de convertirse en padres.

Este nuevo capítulo llega apenas casi un año después de su espectacular boda en Mallorca, una celebración mágica rodeada de amigos y seres queridos. Ahora, Nacho y Bea están preparados para avanzar en su historia de amor con la llegada de este bebé, un sueño que ambos compartían desde hace tiempo.