Marron ('El Hormiguero') se casa con la periodista Arancha Morales: la inesperada manera en la que ella lo ha anunciado

Este martes, 28 de octubre, el mundo de la televisión ha sido testigo de una inesperada noticia: Arancha Morales (45 años), presentadora de Informativos Telecinco, y Jorge Marron (45), colaborador de El Hormiguero, se casan tras siete años juntos y un hijo en común, Gael.

Así, la dupla ha decidido formalizar su historia de amor con una boda íntima que, a la luz de las palabras de ella, se ha celebrado este mismo martes. La noticia ha sido revelada en directo por la propia periodista al finalizar la edición matinal del informativo que conduce cada día.

El anuncio se ha producido de forma espontánea, cuando su compañero de mesa, Bricio Segovia, ha lanzado una indirecta en tono cómplice durante la despedida del programa: "Este martes suenan campanas de boda, y yo no miro a nadie, compañera". Entre risas, Morales ha confirmado la noticia.

Marron y Arancha, en el día de la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio, en 2019. Gtres

"Mañana volveré como una señora casada", ha asegurado Morales, antes de dar paso al siguiente espacio informativo. La escena ha estado cargada de emoción y, sobre todo, naturalidad.

Arancha Morales y Jorge Marron forman parte del ecosistema televisivo español, aunque en cadenas distintas y con perfiles muy diferenciados. Ella, periodista de formación, es la encargada de abrir la jornada informativa en Telecinco con rigor y sobriedad.

Él, conocido por su faceta más desenfadada, es uno de los pilares del equipo de ciencia de El Hormiguero, donde explica experimentos y participa en la tertulia de cómicos.

A pesar de sus diferencias profesionales, ambos han construido una relación sólida y discreta que ahora culmina en matrimonio. La pareja comparte un hijo, Gael, de dos años.

Aunque han mantenido su vida personal con gran reserva, Morales ha compartido en ocasiones imágenes de su día a día familiar en redes sociales, mostrando momentos con su hijo y escenas cotidianas que reflejan una vida tranquila y alejada del ruido mediático.

Marron, por su parte, ha seguido una línea similar, centrado en su trabajo y sin protagonizar titulares fuera del ámbito profesional.

Aunque no se han revelado detalles sobre el lugar ni los invitados a la boda, se sabe que el entorno más cercano de la pareja ha estado presente en este momento tan especial.

A lo largo de los años, Morales y Marron han aparecido juntos en contadas ocasiones en eventos públicos. Uno de los más comentados fue su asistencia como invitados a la boda de Tamara Falcó (43) e Íñigo Onieva (36) en julio de 2023.

Sin embargo, su presencia en alfombras rojas o revistas del corazón ha sido mínima, lo que refuerza su imagen como pareja discreta y centrada en su vida familiar. Su romance se reforzó especialmente en el año 2022.

En octubre de ese año, la presentadora anunció que estaba embarazada de su primer hijo. Cuatro meses después, en febrero de 2023, llegaba al mundo Gael. La orgullosa madre, por entonces, en sus redes, definió al pequeño como "nuestra pequeña gran revolución".