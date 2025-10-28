La difícil situación de Julián Contreras 18 meses después de instalarse en Córdoba: el estado actual de sus dos empresas

Febrero de 2024 es una fecha que nunca olvidará Julián Contreras Ordóñez (39 años). En aquellos días vio cómo los titulares de la crónica social ponían el acento en la delicada situación que vivía en lo concerniente a su vivienda.

Julián encaraba un difícil trance, marcado por estrecheces económicas y una polémica mudanza desde Madrid a la ciudad de Cuenca. A los problemas de salud de su padre se unieron aquella mudanza, y litigios judiciales con una excasera.

Situaciones adversas con las que Julián lidió durante unos meses que se hicieron bastante duros para él, al tiempo que trataba de seguir facturando con su vida como streamer en plataformas como YouTube o Twitch. El vástago de Carmina Ordóñez tocó fondo.

Julián Contreras en una fotografía tomada en enero de 2020, en Madrid. Gtres

Poco a poco todo se recolocó en su vida desde que se instaló en Córdoba -procedente de Cuenca-, junto a su padre enfermo. Allí, padre e hijo, tratan de seguir adelante. Juntos, pese a las adversidades que siguen encarando.

Un tiempo de infortunio en el que la salud del padre de Julián es la prioridad. Julián Contreras Rodríguez fue diagnosticado, en junio de 2024, de una dolencia degenerativa, en concreto un glaucoma, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

La dedicación del hijo de Carmina Ordóñez con su padre es diaria y constante. EL ESPAÑOL pudo confirmar hace un tiempo que esta enfermedad comenzó hace más de 10 años, desde entonces el deterioro en la visión ha ido en aumento y sin remisión.

En medio de este período, hace unos días Julián reapareció en el papel couché para cargar como nunca contra su hermano Francisco Rivera (51) y su cuñada Lourdes Montes (41).

Más allá de la polémica familiar en sí, hubo quien barajó que detrás de esta exclusiva Julián buscaba remuneración económica, y su economía volvía a convertirse en debate. En esa línea, EL ESPAÑOL investiga la salud de las dos empresas en las que figura el hijo menor de Carmina.

Ambas entidades vinculadas a Julián Contreras hijo están en estos momentos bajo una "sanción administrativa" impuesta por el Registro Mercantil, según se desliza del portal Informa, la empresa española líder en información comercial, financiera y empresarial.

Julián Contreras en un acto público en Madrid. Gtres

O lo que es lo mismo, sobre estas empresas pesa un Cierre de Hoja Registral. La primera de ellas es Shadowlaw S.L. En ella, Julián ostenta los cargos de Administrador Único y Accionista Mayoritario. Fue creada en 2006.

En cuanto al Objeto Social, se especifica: "La representación y la mediación de contratación de escritores y artistas. La organización y promoción de espectáculos públicos y artísticos de toda índole". Fue en noviembre de 2022 cuando se presentó el Cierre de Hoja Registral.

La otra entidad que Julián Contreras tiene a su nombre es El Paraíso de la Gula S.L. Se constituyó en 2013 y su Objeto Social es: "La gestión, explotación, promoción y comercialización de todo tipo de actividades propias de la hostelería y restauración".

Aquí también figura Contreras tanto como Administrador Único y Accionista Mayoritario. Se presentó su Cierre de Hoja Registral en 2019.

Hijo abnegado

En 2024 el padre de Julián fue operado de un glaucoma. "Llevo un día de hospital infinito, está siendo agotador. La operación ha salido bien, es compleja, todo lo que sea operar de los ojos es complicado. Ha tenido un pequeño sangrado", contó Julián hijo.

Durante ese tiempo, Julián se mantuvo alejado de sus quehaceres habituales en las plataformas de streaming y se ausentó de manera justificada para centrarse en el postoperatorio. Cuando retornó, explicó lo que sigue: "Gracias a los que no habéis cambiado de canal".

Añadió: "Mi padre está bien. La operación salió bien, pero el postoperatorio está siendo muy complicado. No ha habido complicaciones, pero está siendo complicado. Es una dedicación constante, al final no se puede defender debidamente por sí solo".

"No puede ir solo por ahí, ni conducir. Tenemos que vivir juntos porque tiene muchas dificultades", reconocía Julián hijo en una entrevista hace años.

El día a día de Julián y su padre en Córdoba es de lo más corriente. "Hace una vida muy normal, tiene un trabajo, cuida de su padre y sigue con sus vídeos de YouTube y Twitch". Están más que integrados en Córdoba y no han tenido ningún problema vecinal ni casero.

Quien quiere a Julián deslizó a este diario hace un tiempo: "Qué casualidad que ahora no salga nada. Antes todo y ahora nada".

Los Contreras Rodríguez viven a las afueras de la ciudad, en una vivienda que cuenta con todo tipo de necesidades. El edificio en el que residen padre e hijo se inauguró en 2023, lo que confirma que el empresario podría haber estrenado incluso esta nueva casa.

Además, el complejo pertenece a una cadena inmobiliaria que cuenta con otros edificios de este tipo en otras ciudades españolas.

Este edificio ofrece tres tipos de viviendas: de uno, dos y tres dormitorios. Son inmuebles que van desde los 50 a los 110 metros cuadrados, y que se pueden alquilar desde 700 euros. Sin embargo, un vecino con el que pudo hablar un programa de Telecinco afirmó que él pagaba 650 euros.