Paloma Lago está "muy feliz" en su faceta de abuela y le ayuda a ver "la vida desde otro punto de vista" en su año más difícil

Paloma Lago (58 años) atraviesa un momento muy especial. La exmodelo se ha convertido en protagonista de los titulares de la prensa del corazón, no solo por su regreso al trabajo, sino también porque está a punto de vivir una nueva etapa: la de abuela.

El pasado sábado, 25 de octubre, Lago volvió a acaparar miradas en su Galicia natal. La presentadora hizo su primera aparición pública tras conocerse que su hijo, Javier García-Obregón (29), y su mujer, Eugenia Gil, serán padres el próximo año.

Esta noticia ha marcado un cambio en la actualidad de Lago. Tras mantenerse hermética ante la prensa, sobre todo después del caso de la presunta agresión sexual por parte de Alfonso Villares (55) el pasado mes de agosto, la exmodelo ahora se muestra más cómplice.

"Está mucho más cercana", ha podido saber en exclusiva EL ESPAÑOL, que también ha recabado más detalles sobre sus sensaciones ante esta nueva faceta que asumirá dentro de unos meses.

Paloma Lago en los Greenwalk Awards, celebrados en Barcelona el pasado 25 de septiembre. Gtres

El pasado 25 de octubre, Paloma Lago reapareció tras recibir esta noticia en los Greenwalk Awards, celebrados en el Centro Comercial Vialia de Vigo, junto a Luján Argüelles (48) y Abel Caballero (79), alcalde de la ciudad.

La exmodelo ejerció de madrina del certamen de moda sostenible y, a su vez, presidenta del jurado, tomando así la decisión sobre quién se convertiría en la ganadora. Los focos estuvieron puestos en ella durante todo el evento, ya que con un vestido de lentejuelas negro se convirtió —sin buscarlo— en la gran protagonista de la gala.

Minutos más tarde, cuando concluyó esta pasarela sostenible, fue Lago la encargada de entregar el premio a la ganadora, Marta Pujalte, con la que se mostró muy emocionada y contenta por su galardón. Posó junto a la recién proclamada ganadora y abandonó las instalaciones satisfecha por su decisión y su trabajo, rodeada del cariño de los invitados y relajada por la ausencia de prensa del corazón en el evento.

Tras la celebración de este evento en Vigo, EL ESPAÑOL ha podido confirmar que "Paloma está en un momento feliz y esta noticia -la de ser abuela-le ha servido para ver la vida desde otro punto de vista, desde otra perspectiva", según ha trasladado su entorno a este medio.

Además, de esta manera se muestra mucho más tranquila con su círculo más cercano, tanto es así que ha comentado que "su hijo va a ser padre y para ella esto ha significado comenzar una nueva faceta -como abuela- en la que va a aprender muchas cosas", según deslizan a este medio.

Al parecer, Javier García-Obregón y Eugenia Gil tenían ganas de ser padres y no les ha pillado de imprevisto. "Ha sido una decisión meditada y buscada. Ahora, están muy felices", ha podido conocer este medio en exclusiva a través de la misma fuente.

La ampliación de la familia para el hijo de Paloma Lago ha sido uno de los momentos más decisivos de su vida, y su primer bebé juntos llegará la próxima primavera.

El 1 de mayo de 2024, la pareja se casó en la iglesia de San Fermín de los Navarros, en Madrid, tras siete años de noviazgo. Se conocieron de manera casual gracias a una amiga común que los presentó durante un evento en una tienda de la capital; su conexión fue casi inmediata y desde entonces no se han separado.

"Querían ampliar la familia después de haberse casado y tras siete años de relación; ha llegado el momento", ha podido conocer JALEOS, según la misma fuente.

Paloma Lago junto a su hijo, Javier García-Obregón, y su mujer, Eugenia Gil, en un acto público. Gtres

Esto marcará un antes y un después en la vida de la pareja y, sobre todo, en la de la exmodelo, que se convertirá en abuela por primera vez.

Este medio también ha podido saber que, para Paloma, su hijo es muy importante; tanto es así que siempre le acompaña una pulsera que le regaló su único vástago, de oro y con una mini piedra colgando, que le sirve como "amuleto" y le acompaña en todos sus proyectos profesionales.

Parece que el futuro está cambiando para Paloma Lago, después de que este 2025 se haya enfrentado a uno de sus años más complicados: la muerte de su padre, Quico Pérez-Lago, a los 94 años en enero, y la noticia de la presunta agresión sexual por parte del exconselleiro de la Xunta de Galicia, que mantuvo conmocionada a la prensa durante semanas.

El final de 2025 está siendo distinto para la que fuera presentadora de las Campanadas de TVE en el año 2000.

Su vuelta al trabajo y los proyectos laborales que está desarrollando la han convertido en una de las mujeres más demandadas en el último cuatrimestre del año, sumado a su futuro como abuela, una noticia que le ha cambiado la actitud por completo.