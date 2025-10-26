Lara Álvarez, víctima de acoso escolar, cuenta su caso y revela cómo logró superarlo: "Viví el bullying con nueve años"

Lara Álvarez ha hablado sobre el bullying que sufrió durante su niñez. Europa Press

La muerte de Sandra, una niña de 14 años que se suicidó el pasado 14 de octubre tras sufrir acoso escolar en el colegio Irlandesas de Loreto de Sevilla, ha sacudido a toda España.

Su caso ha puesto sobre el tapete una realidad atroz: en muchos centros educativos, los protocolos anti-bullying no son verdaderamente eficaces para erradicar el hostigamiento en el ámbito escolar.

Algunos rostros conocidos han alzado su voz para hablar de este asunto y lanzar un mensaje a las familias que están sufriendo una situación similar. Es el caso de Lara Álvarez (39), que lo ha vivido en primera persona.

"Hay mucho por hacer", dice Lara Álvarez

"Basta ya. Hay mucho por hacer. Yo no dudo que ya se estén tomando medidas claras, que realmente nos quedan infinitas por tomar... porque hay mucho trabajo por hacer, mucha conciencia social por adquirir y mucha educación a todos los niveles", ha explicado la presentadora de televisión en su última aparición pública.

En cuanto a cómo vivió ella el acoso escolar, Lara ha confesado que fue "con nueve años", cuando cursaba estudios de Primaria.

La comunicadora espera que su testimonio sirva para ayudar a todos aquellos niños víctimas que lo están sufriendo: "Que tampoco sientan que el foco se pone solo en ellos, que también hay un respaldo. Porque niños tan pequeñitos no tienen herramientas para salir adelante".

Lara Álvarez.

Su herramienta: "Poder comunicarlo"

La presentadora de televisión ha asegurado que logró superar aquel revés con la ayuda de sus seres queridos.

"La herramienta que yo tuve fue el amor de la familia y el tener, sin duda, y el poder comunicarlo", pero recordaba que "no todos los niños tienen esas capacidades, ni todos los niños tienen ese entorno, ni ese apoyo, ni esas herramientas".

No es la primera vez que la presentadora de televisión habla públicamente sobre el bullying. El pasado mes de septiembre ya se expresó abiertamente sobre ello.

"Si contar lo que me ocurrió hace 30 años sirve para que alguien se sienta acompañado, seguiré haciéndolo tantas veces como sea necesario", decía.

Lara Álvarez en Supervivientes. Cedida

"Hay una niña herida dentro"

"Cuando siento que mi historia puede servir a otros, algo dentro de mí encuentra paz", confesaba hace apenas un mes. "Hay una niña todavía herida dentro que, en el fondo, cuando se siente útil con este tema, va sanando poquito a poco".

El pasado mes de mayo, Lara Álvarez confirmó su ruptura con Perico Durán (46), su última pareja conocida hasta la fecha. Ahora está más centrada que nunca en su carrera.

Feliz por la etapa que está viviendo profesionalmente, Lara ha confesado que no le faltan proyectos por cumplir. Eso sí, estos, de momento, son lejos del entorno de la pequeña pantalla.

"En principio tengo trabajo, gracias a Dios, porque estoy que no paro... son fuera de televisión y por eso quizás no me estáis viendo públicamente en pantalla", ha adelantado.