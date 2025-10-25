Álvaro Berro, hijo de David Cantero, enamorado: sus fotos junto a Glenda, su discreta pareja de origen siciliano

Álvaro Berro (35 años), hijo del periodista y presentador David Cantero (64), atraviesa uno de los momentos más felices de su vida, tanto en lo laboral como en lo sentimental.

A sus 35 años, se ha consolidado como uno de los rostros más destacados de Noticias Cuatro, donde comparte pantalla con Alba Lago (40).

Lejos de las cámaras, el periodista vive una etapa personal inmejorable junto a Glenda Pampinella, una mujer siciliana que le ha robado el corazón. Su historia comenzó en 2023 y, desde entonces, forman una pareja estable y muy cómplice.

Aunque la discreción caracteriza a la pareja, en sus redes sociales comparten momentos donde la felicidad y la complicidad entre ellos son las protagonistas.

Álvaro Berro y Glenda Pampinella en un montaje de JALEOS. Instagram

Amantes de los viajes

La historia de amor de ambos es una de las más bonitas de las redes sociales, y si hay algo que les distingue son los viajes: Sicilia, Palermo, Noto, Siracusa, Ortigia o Nueva York han sido algunos de los lugares que han visitado juntos, mostrando allí su felicidad.

Apasionados besos, caricias, momentos frente al mar y paseos bajo el sol son algunas de las escenas que reflejan el amor que la pareja transmite.

Además, mensajes como "te amo" o "yo te amo más" se dejan entrever en algunas de sus publicaciones, donde los emoticonos de corazones son la clave.

En su último viaje, a Nueva York, la pareja disfrutó de paseos por la Gran Manzana e incluso se reencontró con el padre de Glenda, a quien Álvaro, de forma cariñosa, llama "mi suegro". Sin duda, estas palabras muestran la buena relación que mantiene con la familia de su pareja.

No es la primera vez que muestran su amor en público, aunque sean discretos. El pasado mes de abril, cuando Berro tuvo que viajar al Vaticano para cubrir la muerte del Papa Francisco y la posterior elección de León XIV, Glenda acompañó a su novio hasta la ciudad italiana.

De hecho, el periodista encontró momentos para reencontrarse con ella durante las pausas de sus directos, citándose en un restaurante.

Álvaro Berro y Glenda Pampinella en uno de sus viajes. Instagram

Italia no ha sido la única cita de este año. También la Feria de Sevilla fue un lugar visitado por la pareja en mayo. Arreglada para la ocasión, Glenda se sintió como una más por las calles del recinto ferial de la ciudad hispalense, mientras Álvaro compartía las imágenes de su novia en Instagram.

Se desconoce cómo se conocieron y a qué se dedica Pampinella, pero sí es cierto que la italiana le ha robado el corazón al hijo de Cantero.

Álvaro Berro es hijo del primer matrimonio de David Cantero con la periodista Carmen Berro Medina, productora de informativos en Canal Sur TV. Desde niño tuvo claro que quería seguir los pasos de sus padres y decidió estudiar Periodismo en Madrid.

Su trayectoria profesional comenzó en una agencia de prensa, pero pronto dio el salto a Mediaset. Empezó como becario y, con esfuerzo y dedicación, fue creciendo dentro del grupo hasta convertirse en uno de los rostros más reconocidos del informativo.

Aunque David Cantero quería que su hijo fuese piloto, Álvaro acabó en ruedas de prensa y creció jugando a ser reportero. Ahora, tras años de trayectoria profesional, presenta Noticias Cuatro y se perfila como una de las grandes promesas del periodismo en nuestro país, no solo por lo que hace, sino por cómo lo hace.