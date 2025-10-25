4 títulos, 2 bodas y una guerra con la viuda de su madre por 'inquiokupa': así es Leoncio, el hermano de Rosario Bermudo.

Leoncio Alonso González de Gregorio Álvarez de Toledo, en una imagen de sus redes sociales. Facebook

En la mayoría de las ocasiones, para entender la vida de alguien resulta imprescindible conocer su pasado. Más aún cuando se trata una persona con 'pedigrí', como es el caso de Leoncio Alonso González de Gregorio y Álvarez de Toledo (69), actual duque de Medina Sidonia.

Este destacado miembro de la aristocracia, que ostenta cuatro títulos nobiliarios, ha recibido estos días un nuevo varapalo judicial.

Tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL, su hermana biológica, Rosario Bermudo (73), le ha puesto una querella. Le exige que le pague el dinero de la herencia que le corresponde de su padre, y que este no ha abonado aún.

No es la primera vez que Leoncio se ve envuelto en una guerra judicial. Ya estuvo metido en una de mayor calibre años atrás, cuando se enfrentó a Liliane Dahlmann, la viuda de su madre, Luisa Isabel Álvarez de Toledo -más conocida como 'la duquesa roja'-, por la apropiación indebida de su patrimonio tras su muerte.

A estas alturas, está curtido en eso de librar batallas contra quienes, directa o indirectamente, son parte de su familia.

Leoncio Alonso González de Gregorio y Álvarez de Toledo, con su madre, Luisa Isabel Álvarez de Toledo, más conocida como 'la duquesa roja'. Facebook

Guerra con la viuda de su madre

El primero de los grandes enfrentamientos de Leoncio Alonso González de Gregorio y Álvarez de Toledo se remonta a hace casi 20 años.

El origen de su primera gran pugna familiar y judicial tuvo mucho que ver con la pareja de su madre, quien se declaró abiertamente gay en los años 80. De hecho, la 'duquesa roja' fue la primera noble española en declararse públicamente homosexual.

El 7 de marzo de 2008, la aristócrata, gravemente enferma de un cáncer de pulmón, contrajo matrimonio in articulo mortis con Liliane Dahlmann. Llevaban más de 20 años juntas, pero no fue hasta las horas previas a que la duquesa exhalara su último aliento cuando decidieron formalizar su relación.

Tan sólo 11 horas después de contraer matrimonio, Luisa Isabel falleció en Sanlúcar de Barrameda. Su cadáver fue incinerado y sus cenizas esparcidas en los jardines del palacio de Medina Sidonia. Ahí empezó la pesadilla.

Y es que tras la muerte de Isabel, la presidencia de la Fundación Casa de Medina Sidonia pasó a su viuda. Esta no solo se quedó al mando de la entidad sin ánimo de lucro encargada de gestionar el patrimonio familiar. También se quedó viviendo en el palacio, en contra de la voluntad de los tres hijos de la duquesa: Leoncio, Pilar y Gabriel González de Gregorio.

Fue así como las tensiones fueron a mayores. La negativa de Liliane de abandonar la casa hizo que este forzara la mano. Y, junto con su esposa, la venezolana Pamela García Liceaga y Damián, se instaló en el que fuera hogar de su madre. Una manera ciertamente poco sutil de presionar a quien consideraba una "inquiokupa" para que abandonara la casa.

La convivencia, lógicamente, fue "tensa y más incómoda para ella que para mí", según explicó el aristócrata en una entrevista a Vanity Fair en 2019.

Interior del palacio de Medina Sidonia, en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda. Fundación Casa Medina Sidonia.

Un palacio con historia

Tras la muerte de su madre, Leoncio reclamó ante los tribunales ser el propietario mayoritario del patrimonio Medina Sidonia, cuyas 'joyas' principales son el palacio y, en palabras del duque, "el incomparable archivo familiar".

Y es que por el palacio de Medina Sidonia, también conocido como el palacio de los Guzmán, es por donde le tocó coexistir con la que fue pareja de su madre. Una situación incómoda donde las haya de la que, tras un hostil combate de resistencias, salió bien parado. Al final logró salirse con la suya.

El inmueble, con siete siglos de historia, fue el lugar donde Guzmán el Bueno en el siglo XIII, obtuvo el señorío de Sanlúcar. "Fue el primero en habitar estas casas (...) Aquí ha permanecido desde entonces la familia, con altos y bajos (...) y mi intención es que no tiene por qué romperse", expresó en el citado medio. Por él han pasado 26 generaciones.

La 'duquesa roja', en una imagen de archivo. Fundación Casa Medina Sidonia.

La viuda de la duquesa, al frente de la Fundación

Tras años de litigios con Liliane Dahlmann, la justicia dio la razón a las peticiones de los herederos. Leoncio ganó el juicio. Y la que fue pareja de su progenitora fue condenada por la Audiencia Provincial de Cádiz a seis meses de prisión y a indemnizar al primogénito con 278.678,32 euros más intereses legales y las costas procesales.

El tribunal determinó que la alemana había dispuesto indebidamente del dinero que había en una cuenta bancaria conjunta en Londres, abierta junto a la duquesa, tras la muerte de esta.

Ella alegó que había renunciado voluntariamente a esos fondos en favor de los herederos, pero la sentencia concluyó que no había restituido el dinero de forma efectiva.

Después de aquello, la viuda de la 'duquesa roja' dejó de copar titulares. Y se retiró del foco mediático. Eso sí, siempre defendió su inocencia y aseguró en reiteradas ocasiones que jamás se apropió de nada.

A día de hoy, Dahlmann continúa siendo presidenta vitalicia de la Fundación Casa Medina Sidonia, tal y como dispuso la propia 'duquesa roja' en sus estatutos fundacionales.

Batalla contra su hermana, Rosario Bermudo

Si la relación de Leoncio con Lilianne Dahlmann no fue lo suficientemente tensa, no menos complicado ha sido su forzado vínculo con Rosario Bermudo.

Esta mujer, natural de Écija, fue reconocida en 2018 como hija legítima de su padre, Leoncio González de Gregorio y Martí, que fue marido de Luisa Isabel Álvarez de Toledo desde 1955 hasta su divorcio, en 2005.

Han pasado ya siete años desde que el Juzgado de Primera Instancia número 77 de Madrid, y tras un proceso judicial hereditario que duró cuatro años, la justicia determinara que era hija biológica del noble, fallecido en 2008.

La existencia de Rosario, por cierto, no tiene nada que ver con la 'duquesa roja'. Es fruto del idilio de Leoncio con una joven de origen humilde que trabajó como sirvienta en la finca familiar de los González de Gregorio en Badajoz. La relación tuvo lugar en 1951, cuatro años antes de que este se casara con la duquesa.

Una vez que Rosario logró ser reconocida como hija con todas las de la ley de José Leoncio González de Gregorio y Martí, empezó su cruzada en los tribunales para reclamar la parte que le correspondía del legado familiar.

"Quiere desprestigiarnos"

Tras años de lucha, ha conseguido que dos de ellos, Pilar y Gabriel, le hayan dado "casi la totalidad de la herencia". Pero falta por saldar cuentas con el hermano mayor.

Esta misma semana, Rosario Bermudo ha interpuesto una querella contra su hermano Leoncio. Le reclama ante un juez que le abone la parte del dinero que, por ley, debería estar bajo su dominio.

"Tiene muchas pruebas de un presunto delito de alzamiento de bienes o insolvencia punible", dicen los abogados de Bermudo. Con esta nueva batalla judicial, el duque de Medina Sidonia suma un nuevo pleito a su ya cargado currículum de procesos.

Sobre la hija que su padre tuvo con una empleada doméstica ha evitado hacer declaraciones. Quien sí lo ha hecho es su hermana Pilar. "Lo que quiere es desprestigiarnos y ponerse como la víctima", aseguró en El Mundo el pasado mes de abril.

Leoncio Alonso González de Gregorio y Álvarez de Toledo, duque de Medina Sidonia, con el rey Felipe VI, en un acto celebrado en el Palacio de la Zarzuela, en 2020. GTRES

Profesor de historia

Cuando está a punto de cumplir 70 años (los hará el próximo mes de enero), Leoncio González de Gregorio y Álvarez de Toledo, ha logrado mantener un perfil relativamente bajo.

Bien es cierto que en alguna ocasión ha concedido entrevistas a algunos medios. Pero sus apariciones o declaraciones en prensa se cuentan a cuentagotas. "Soy discreto por naturaleza", ha reconocido él mismo en Vanity Fair.

Se sabe de él que es un intelectual. Un hombre de letras. Y siente pasión por la docencia. No en vano es maestro. Ha dedicado gran parte de su trayectoria a ser profesor asociado en la Universidad de Castilla-La Mancha. Desde 2002 hasta 2008, impartió un seminario en la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Y ha publicado varios artículos.

Cuatro títulos nobiliarios

Asimismo, ha centrado gran parte de su trayectoria a la investigación y divulgación del legado familiar, vinculado a la historia de Andalucía y de España. Una labor que se toma como imperativo categórico. Le viene de estirpe y, al ser el cabeza de familia, nadie como él para para hacerlo.

Leoncio González de Gregorio y Álvarez de Toledo ostenta un total de cuatro títulos nobiliarios, tres de ellos con Grandeza de España: además de XXII duque de Medina Sidonia es el XVIII marqués de Villafranca del Bierzo y XIX marqués de los Vélez. Asimismo, es el XXIX conde de Niebla.

Leoncio Alonso González de Gregorio Álvarez de Toledo, XXII duque de Medina Sidonia, con su esposa, Pamela García Liceaga y Damián, en una imagen de sus redes sociales. Facebook.

Dos matrimonios

En el terreno personal, se ha casado en dos ocasiones. Su primer matrimonio fue con María Montserrat Viñamata y Martorell, hija de Luis Viñamata y Emmanueli y María de la Concepción Martorell y Castillejo, XXIII condes de Alba de Liste. Se dieron el 'sí, quiero' el 12 de diciembre de 1982 en Sanlúcar de Barrameda.

Fruto de su primera unión nacieron dos hijos: Alonso Enrique González de Gregorio y Viñamata (41), actual XVI duque de Fernandina; y María de la Soledad González de Gregorio y Viñamata (36).

La pareja se divorció en 1998. Posteriormente, el 12 de julio de 2001, Leoncio contrajo segundas nupcias con Pamela García Liceaga Damián. La boda se celebró en la ciudad de Soria. Antes de formalizar su noviazgo, tuvieron un noviazgo de cuatro años.

El duque de Medina Sidonia lleva 24 años felizmente casado con su segunda esposa, en la que ha encontrado a la compañera perfecta. Pamela, nacida en Caracas, de ascendencia española, y a punto de cumplir 69 años el próximo 14 de noviembre, es licenciada en Empresariales y Finanzas por la Universidad Católica Andrés Bello.

Millonaria fortuna

Leoncio puede jactarse de ser el heredero de una de las grandes fortunas del país. Según las sentencias judiciales, la herencia total que su madre dejó tras su muerte estaba valorada en 56 millones de euros.

De dicho patrimonio, repartido entre bienes inmuebles, patrimonio histórico y activos financieros, Leoncio recibió cerca de 17 millones de euros.

No menos jugoso fue el legado que recibió de su padre. Según el testamento, la herencia de José Leoncio González de Gregorio y Martí ascendía a aproximadamente 16,8 millones de euros. Este falleció hace 17 años, curiosamente apenas un mes antes que la 'duquesa roja'.

No hace falta ser un as de las matemáticas para percatarse de la elevada cifra de su nada desdeñable caudal. Quizás por proceder dichas cantidades de tan históricas sagas familiares haya decidido mantenerse aferrado a lo suyo...

Sea como fuere, a día de hoy, Leoncio es el único de los hermanos que aún se resiste a dividir con Rosario Bermudo la parte que le corresponde del legado de su progenitor. La causa ya está abierta. Continuará...