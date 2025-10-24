Este viernes, 24 de octubre, el Teatro Campoamor de Oviedo ha vuelto a vestirse de gala para acoger la entrega de los Premios Princesa de Asturias, una de las citas más importantes en la agenda de la Familia Real.

Los reyes Felipe VI (57 años) y Letizia (53), acompañados de la princesa Leonor (19) y la infanta Sofía (18), presiden la entrega de los galardones. Tampoco ha faltado la emérita Sofía (86), quien atiende el acto desde el Palco Real.

Juntos, como manda la tradición, han posado en la alfombra azul, colocada en la entrada del Teatro Campoamor. Por allí, además, han desfilado los primeros invitados.

Desde Esther Koplowitz (72) a Juan Ramón Lucas (61) y su pareja, la modelo Sandra Ibarra (51) a Feliciano López (44) y Sandra Gago (29), el director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez (73) y su mujer, Cruz Sánchez de Lara (53). Una de las más aplaudidas y vitoreadas a su llegada ha sido Paloma Rocasolano (73), madre de la Reina.

Tras ellos han hecho su entrada los premiados. La primera de ellas, Serena Williams (44), espectacular con un ceñido vestido rojo. Casi tan felices como ella se han mostrado Mario Draghi (78), Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional, y la fotógrafa Graciela Iturbide (83), Premio Princesa de Asturias de las Artes.

Los últimos en hacer acto de presencia, tal y como estipula el protocolo, han sido los miembros de la Familia Real. Ha llamado la atención el look de la Heredera al Trono, vestida con un vestido color berenjena. Una pieza low cost de la firma H&M.

La infanta Sofía también ha elegido un outfit en tonalidades burdeos, confeccionado en crepe y gasa y falda asimétrica, de la firma Miphai.

Letizia, por su parte, se ha decantado por un atuendo sobrio: un vestido palabra de honor de corte midi que ha cubierto con una delicada pieza realizada en gasa.

Este año los galardonados son: Byung-Chul Han (66), Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades; Eduardo Mendoza (82), Premio Princesa de Asturias de las Letras; Douglas Massey (73), Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales; Graciela Iturbide (83), Premio Princesa de Asturias de las Artes; o Serena Williams (44), Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

Por otro lado, el Museo Nacional de Antropología de México, Premio Princesa de Asturias de la Concordia; Mary-Claire King (79), Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica; y Mario Draghi (78), Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional.