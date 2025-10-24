Publicada
Este viernes, 24 de octubre, el Teatro Campoamor de Oviedo ha vuelto a vestirse de gala para acoger la entrega de los Premios Princesa de Asturias, una de las citas más importantes en la agenda de la Familia Real.

Los reyes Felipe VI (57 años) y Letizia (53), acompañados de la princesa Leonor (19) y la infanta Sofía (18), presiden la entrega de los galardones. Tampoco ha faltado la emérita Sofía (86), quien atiende el acto desde el Palco Real.

Juntos, como manda la tradición, han posado en la alfombra azul, colocada en la entrada del Teatro Campoamor. Por allí, además, han desfilado los primeros invitados.

Desde Esther Koplowitz (72) a Juan Ramón Lucas (61) y su pareja, la modelo Sandra Ibarra (51) a Feliciano López (44) y Sandra Gago (29), el director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez (73) y su mujer, Cruz Sánchez de Lara (53). Una de las más aplaudidas y vitoreadas a su llegada ha sido Paloma Rocasolano (73), madre de la Reina.

Tras ellos han hecho su entrada los premiados. La primera de ellas, Serena Williams (44), espectacular con un ceñido vestido rojo. Casi tan felices como ella se han mostrado Mario Draghi (78), Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional, y la fotógrafa Graciela Iturbide (83), Premio Princesa de Asturias de las Artes.

Los últimos en hacer acto de presencia, tal y como estipula el protocolo, han sido los miembros de la Familia Real. Ha llamado la atención el look de la Heredera al Trono, vestida con un vestido color berenjena. Una pieza low cost de la firma H&M.

La infanta Sofía también ha elegido un outfit en tonalidades burdeos, confeccionado en crepe y gasa y falda asimétrica, de la firma Miphai.

Letizia, por su parte, se ha decantado por un atuendo sobrio: un vestido palabra de honor de corte midi que ha cubierto con una delicada pieza realizada en gasa.

Este año los galardonados son: Byung-Chul Han (66), Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades; Eduardo Mendoza (82), Premio Princesa de Asturias de las Letras; Douglas Massey (73), Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales; Graciela Iturbide (83), Premio Princesa de Asturias de las Artes; o Serena Williams (44), Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

Por otro lado, el Museo Nacional de Antropología de México, Premio Princesa de Asturias de la Concordia; Mary-Claire King (79), Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica; y Mario Draghi (78), Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional.

    Esther Alcocer Koplowitz

    La empresaria y IX marquesa de Casa Peñalver estaba radiante con un conjunto de pantalón y chaqueta en tono perlado. Una apuesta al total white con el que estaba muy elegante. 
    Paloma Rocasolano

    La madre de la Reina Letizia, muy sonriente, a su llegada al Teatro Campoamor en Oviedo. La abuela de la princesa Leonor y la infanta Sofía ha optado por un sencillo vestido de flores para asistir a esta cita.
    Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara

    El director de EL ESPAÑOL y su esposa, Vicepresidenta Ejecutiva del diario, han acudido puntuales a la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025. Cruz, con un vestido de Marcos Luengo en tonos negros y burdeos, estaba muy elegante.
  • 4 de 16

    Serena Williams

    La tenista estadounidense, Premio Princesa de Asturias de los Deportes, ha desfilado por la alfombra azul de los premios con un vestido rojo. 

    Hace apenas unas horas, la deportista confesaba en sus redes sociales estar encantada con el recibimiento que se le está dando en España.

    "Nunca tuve una bienvenida como esta. Me sentí tan honrada. Esta es la bienvenida oficial a los Premios Princesa de Asturias al Deporte en el norte de España", ha escrito en su perfil de Instagram.
    Juan Ramón Lucas y Sandra Ibarra

    El periodista y la modelo, ataviada conun ceñido vestido en color lila con escote asimétrico, han sido de los primeros invitados en llegar a la gala. 
    Charo Izquierdo y Samary Fernández-Feito

    Charo Izquierdo, miembro del consejo editorial de EL ESPAÑOL y copresentadora del podcast Arréglate que nos vamos -junto a Cruz Sánchez de Lara-, ha lucido un diseño de Sybilla, que ha combinado con un bolso de Chanel y unas sandalias firmadas por Yves Saint Laurent. Para rematar su outfit, Izquierdo luce una estola de Just In Time. La acompaña en la fotografía Samary Fernández-Feito, vestida ésta de Marcos Luengo. 
    María Dueñas

    Una de las primeras invitadas en llegar a la 45ª edición de los Premios Princesa de Asturias 2025 ha sido María Dueñas.

    La escritora, que se dio a conocer emn 2009 con El tiempo entre costuras, su primera novela, ha elegido un pantalón blanco con chaqueta negra para asistir a la gala.
    Adolfo Suárez Illana

    El abogado y expolítico del Partido Popular, e hijo del que fuera expresidente de Gobierno enttre 1976 y 1981, Adolfo Suárez, ha acudido puntual a esta cita en el Teatro Campoamor de Oviedo.
    Feliciano López y Sandra Gago

    El extenista y su mujer, ataviados con sendos trajes en tonalidades azul oscuro, han posado juntos al llegar a la alfombra azul de los premios.
    Alberto Núñez Feijóo

    El actual presidente del Partido Popular ha asistido a la ceremonia sin su pareja, Eva Cárdenas Botas.

    Cabe recordar que el político también acudió en solitario a su más reciente encuentro con los reyes Felipe VI y Letizia: la recepción ofrecida en el Palacio Real de Madrid con motivo del Día de la Hispanidad, el pasado 12 de octubre.
    Graciela Iturbide

    La fotógrafa, Premio Princesa de Asturias de las Artes, ha elegido un esmoquin con joyas artesanales. Ha completado su look con unos originales botines de doble tacón.
    Mario Draghi

    El político, economista y ex presidente del Consejo de Ministros de Italia, Premio Princesa de Asturias Cooperación Internacional, ha saludado a los vecinos y curiosos que se agolpaban tras las vallas en las inmediaciones del Teatro Campoamor de Oviedo.
    Douglas Massey

    El sociólogo Douglas Massey, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, recibe este reconocimiento por ser una de las personas que mejor conoce el fenómeno de la migración.
    La Reina Sofía

    Ataviada con un conjunto de chaqueta y pantalón de Alejandro de Miguel en tono nacaradola Emérita ha aparecido en este evento tan especial para la Familia Real haciendo gala de su naturalidad.

    Risueña y sujetando el clutch a juego con su atuendo ha posado en la alfombra azul de los Premios Princesa de Asturias 2025.
    La Familia Real, al completo

    Como es tradición, los últimos en llegar a la ceremonia son los miembros de la Familia Real. Los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, así como de la reina Sofía. Todo ellos han hecho el tradicional paseíllo, y han posado ante las cámaras de la prensa gráfica.
    La Reina Letizia y sus hijas

    Un año más, la elegancia de la reina Letizia, vestida con un diseño negro con transparencias, y los atuendos de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han acaparado todas las miradas. 
