Cristina Pedroche, al conocer el sexo de su segundo hijo: "Me daba miedo no quererlo, me había hecho a la idea de la niña"

Cristina Pedroche (36 años) ha reaparecido este pasado jueves, 23 de octubre, después de un tiempo fuera de la televisión, disfrutando de su baja de maternidad tras dar a luz a su segundo hijo.

La presentadora dio a luz a su segundo hijo, Isai, el pasado 17 de julio de 2025, y desde entonces ha mantenido su discreción, tanto en redes sociales como en televisión. Solo compartió una fotografía de sus manos entrelazadas y unas bonitas palabras junto a la imagen, donde confesaba que "el amor se multiplica".

Este jueves, 23 de octubre, tras cuatro meses apartada de los focos, la colaboradora ha regresado a la televisión, concretamente al programa Y ahora Sonsoles, para contar en qué momento se encuentra y cuáles son sus próximos pasos profesionales.

El retiro de Cristina Pedroche le ha servido para centrarse en su faceta de madre y, sobre todo, en sus hijos. Volcada en sus pequeños pero con el foco puesto en las próximas Campanadas, la presentadora ha confesado que este segundo bebé ha sido muy diferente al primero y que se ha "perdonado" muchas cosas.

"La bimaternidad me ha sentado muy bien. Me he reencontrado con la Cristina antigua", ha reconocido, revelando que la experiencia es un grado y que los miedos ahora son muy diferentes a los que tuvo con Laia (1).

Eso sí, más sincera que nunca, ha desvelado uno de los rasgos más íntimos de su embarazo. Ella tenía tan claro que su segundo bebé iba a ser una niña, que cuando se enteró de que era un chico, le dio "vergüenza" contarlo.

"Me costó hasta contárselo a Dabiz y a mis padres, me daba vergüenza", ha confesado. "Me daba miedo no querer al niño, me había hecho a la idea de tener dos niñas".

También ha dejado claro que las críticas no le afectan y ha presumido de poder compaginar la lactancia materna de sus dos hijos, asegurando que no dejará de darles el pecho hasta que ellos quieran, apuntando incluso que podría ser hasta los siete años.

"Si tengo que darle la teta a la niña hasta en la Universidad, se la doy", ha afirmado, con gran sentido del humor.

Y es que, como ha desvelado, el vínculo que tiene con su hija "es brutal" y cree que "lo mejor que he hecho en mi vida es dar la teta", a pesar de admitir que es "duro", que supone "mucha carga" para la madre y que la "conciliación es casi imposible". "Pero yo soy feliz", ha afirmado rotunda.

Ha dejado claro que ya no es la misma que antes. "Ahora estoy siendo una madre distinta. Mi hijo es más pachón, le viene todo bien, le llamamos el señor Pedroche porque ha salido a su abuelo materno. Ahora, cuando se ponen los dos a llorar a la vez, me saco las tetas y arreglado", ha expresado entre risas.

En este punto de la entrevista, la colaboradora de televisión ha contado cómo es Laia, su primera hija, como hermana mayor: "Como hay otro bebé, parece que es mayor, pero de mayor nada. Además, está en los terribles dos años. No son celos, es muy madre: le ama, le abraza y le da besos", ha contado.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz en 'El Hormiguero'. Gtres

En otro renglón, si algo se ha comentado durante estos meses ha sido el estado de la relación de Pedroche con Dabiz Muñoz (45). El chef y la presentadora no se han dejado ver juntos en este tiempo, y pocas han sido las ocasiones en las que se les ha visto mostrando su amor como en años anteriores.

No obstante, Cristina ha dejado claro que no hay crisis con su marido, que está todo bien. Incluso, no se descarta que amplíen la familia.

"Me encantaría tener un tercero, pero Dabiz no quiere y, de momento, con dos estamos bien. También me gusta pasar tiempo con mi marido a solas. Creo que lo sensato es dos", ha señalado, dejando claro que no existe ninguna crisis con Muñoz y que, aunque no entra en sus planes inmediatos, no descarta la posibilidad de ampliar la familia.

De hecho, minutos más tarde, tras su entrevista con Sonsoles Ónega (47), Pedroche ha hablado con Europa Press, despejando cualquier tipo de duda: "Con Dabiz estoy muy contenta. Me casaría con él cada día de mi vida. Todos los días de mi vida me caso con él. Pero ahora me quiero casar con él por la iglesia", ha confesado.

Y añade: "Lo mejor que me ha pasado en la vida: él, y luego mis hijos".

Durante su intervención en el programa de Antena 3, la presentadora también ha revelado que, aunque está inmersa en su maternidad, la vida la está llevando por nuevos caminos.

"Estoy escribiendo cosas. Si escribo una novela, la presentaré al Premio Planeta. Pero ahora me tengo que meter de lleno a trabajar en las Campanadas, que este año se retransmitirán simultáneamente en Antena 3, laSexta y Atresplayer".