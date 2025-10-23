Rosario Bermudo se querella contra su hermano mayor, Leoncio, por un presunto delito de alzamiento de bienes

La guerra entre Rosario Bermudo (73 años) y sus hermanos sigue sin visos de dar tregua alguna. La ecijana se ha querellado contra su hermano, Leoncio Alonso González de Gregorio y Álvarez de Toledo, por un dinero que este sigue sin pagarle.

Cabe recordar que en octubre de 2024, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Soria condenó a los cuatro hijos del desaparecido José Leoncio González de Gregorio y Martí a pagar a Bermudo, hija biológica reconocida por el aristócrata, un total de 1,2 millones de euros en concepto de herencia tras el fallecimiento de este.

Hasta la fecha, tres de los hermanos, -Gabriel, Javier y Pilar-, ya habrían abonado las cantidades que le corresponde a cada uno. Sin embargo, aún falta por percibir el monto que le toca a Leoncio. Según ha podido saber EL ESPAÑOL por parte de los abogados que representan a Bermudo, esta "tiene muchas pruebas de un presunto delito de alzamiento de bienes o insolvencia punible".

Pilar, Gabriel y Leoncio, los tres hijos de Leoncio González y la Duquesa Roja.

"Leoncio no ha pagado"

"La deuda que Leoncio contrae es por el proceso hereditario ya ganado por Rosario", recuerdan desde el Bufete Osuna, encargado de la defensa de Rosario Bermudo. "Hasta la fecha, Leoncio no ha pagado lo que debe a su hermana".

Ante esta situación de impago, Bermudo ha decidido emprender acciones legales. Y ha presentado una querella en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Soria.

El motivo de su nueva acción judicial es que consideran que hay claros indicios de que Leoncio, XXII duque de Medina Sidonia, haya presuntamente ocultado de manera premeditada su capital para evitar liquidar la deuda que, por sentencia de un juez, tiene con su hermana.

"Leoncio contaba con cuentas de valores en un banco, con saldos que podrían cubrir casi la totalidad de la deuda reclamada por Rosario", destacan desde la firma.

Leoncio Alonso González de Gregorio y Álvarez de Toledo, duque de Medina Sidonia, con el rey Felipe VI, en un acto celebrado en el Palacio de la Zarzuela, en 2020. GTRES

"Saldos que dejaron de existir"

"A sabiendas de esta deuda y su reclamación judicial, (Leoncio) dio instrucciones a su entidad bancaria para cancelar, ocultar o disponer de ese dinero con el fin de evitar que Rosario cobrara", añaden.

Asimismo, los representantes legales de Rosario Bermudo indican que "de la averiguación patrimonial realizada respecto al querellado se desprendía que este contaba con unas cuentas de valores en la entidad banco y con saldos que dejaron de existir".

"Todo apunta", por consiguiente, "a que Leoncio se alzó con sus bienes realizables para impedir o frustrar el cobro de Rosario".

Cabe recordar que, desde el punto de vista jurídico, ocultar o disponer fraudulentamente de activos para evitar que los acreedores puedan cobrar constituye presuntamente un delito de alzamiento de bienes.

Ahora, Bermudo y sus asesores han solicitado medidas judiciales para exigir a Leoncio una fianza equivalente a los valores de las cuentas alzadas o embargadas.

En esta guerra familiar que se remonta al año 2014 hay, al menos, un aspecto positivo. Y es que "los otros tres hermanos han abonado casi la totalidad de la deuda".

La guerra judicial no cesa

Rosario Bermudo fue reconocida como hija legítima del aristócrata Leoncio González de Gregorio y Martí, marido de Luisa Isabel Álvarez de Toledo, más conocida como la Duquesa Roja, en 2018.

Aquel año, el Juzgado de Primera Instancia número 77 de Madrid, y tras un proceso judicial hereditario que duró cuatro años, la justicia le dio la razón. Era hija biológica del noble, fallecido en 2008.

El conflicto fue a mayores después de que una prueba de ADN, realizada en 2017, confirmara con un 99,99% de coincidencia su parentesco con el aristócrata. Esto le daba derecho a una parte del patrimonio familiar.

Desde entonces, Bermudo dio comienzo a una larga batalla en los tribunales para reclamar su parte legítima de la herencia.

Leoncio González de Gregorio y Álvarez de Toledo, quien ostenta otros títulos nobiliarios como XVIII marqués de Villafranca del Bierzo, XIX marqués de los Vélez, los tres con Grandeza de España y XXIX conde de Niebla, es el único de los hermanos que aún se resiste a dividir con Bermudo la parte que le corresponde del legado familiar.