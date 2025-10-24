Paloma Lago reaparecerá en Vigo tras el anuncio de la paternidad de su hijo, Javier García-Obregón: los detalles

Paloma Lago (58 años) está viviendo unas horas de suma felicidad, en medio de un tiempo personal aciago: su hijo, Javier García-Obregón (29), va a ser padre por primera vez junto a su mujer, Eugenia Gil.

Así, la presentadora se convertirá en abuela. Un extremo que tiene ilusionadísima a Lago, y que ella misma ha calificado como un "milagro de la vida". Qué duda cabe de que esta experiencia va a venirle muy bien a su ánimo.

Paloma necesita motivos para celebrar, después de que, meses atrás, hiciera pública la denuncia que interpuso contra Alfonso Villares (55), exconselleiro de Mar de la Xunta de Galicia, por presunta agresión sexual.

Paloma Lago y Palomo Spain en los Greenwalk Awards en Barcelona. Gtres

Tras varios meses apartada del foco público, hace unas semanas reapareció en un acto público en Barcelona. Fue el primero de una serie de compromisos laborales que promete retomar de ahora en adelante.

Ahora, EL ESPAÑOL conoce cuándo y dónde será su próximo evento público.

Tendrá lugar en Vigo, en su Galicia natal, este sábado, 25 de octubre. En el Centro Comercial Vialia Estación de Vigo se celebrará el certamen de moda sostenible Greenwalk Awards, una pasarela de moda sostenible que llega por primera vez a la ciudad gallega.

Paloma estará presente. Hace un mes, en su rentrée, la comunicadora posó brevemente en el photocall, pero optó por dar la callada por respuesta al ser preguntada por su delicada coyuntura judicial. Tan sólo se limitó a asegurar que no podía hablar de un caso que está judicializado.

Paloma Lago en un acto público. Gtres

Este próximo sábado, en su segundo compromiso agendado, EL ESPAÑOL puede confirmar, de entrada, que Paloma está obligada a pasar por photocall. Distinto es que acceda a hablar con la prensa.

La de Ferrol sostiene que solo hablaría en un juzgado y que jamás frivolizaría con algo tan serio exponiéndolo en un photocall o convirtiéndolo en reclamo. Y así se ha mantenido estos meses, aunque habrá que esperar para ver si finalmente decide hablar o no el próximo sábado.

"Llegará a las 17:45 horas, ya que el photocall ante los medios de comunicación está previsto a las 18:30 horas", han deslizado a EL ESPAÑOL. Lago tendrá un papel destacado en este evento de moda: será madrina y jurado del certamen, lo que conllevará funciones diferentes a las que desempeñó en la edición de la Ciudad Condal.

Ahora, formará parte de la decisión del ganador. "Será la presidenta del jurado y tendrá diferentes funciones, entre ellas la de proclamar ganador o ganadora a uno de los participantes", han manifestado a EL ESPAÑOL en exclusiva.

Este certamen tendrá en cuenta a 12 estudiantes de moda de seis centros de formación distintos que competirán por un mismo premio: un curso en la escuela Central Saint Martins de Londres.

Javier García-Obregón y Eugenia Gil tras anunciar que tendrán un bebé. Instagram

En esta ocasión, el evento será presentado por Luján Argüelles (48) y contará con la posible presencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero (79). Este último no está confirmada por parte de la organización, pero desde el consistorio informan que se está estudiando su asistencia como parte de los invitados, en apoyo a la moda sostenible en Galicia.

Sus declaraciones públicas, en esta ocasión, podrían tomar un significado diferente. Paloma Lago se convertirá en abuela el próximo año, y las palabras que se esperan de la presentadora podrían no estar relacionadas con sus problemas legales.

La ampliación de la familia es un motivo de ilusión y felicidad, y muestra de ello -como siempre que se le pregunta por su hijo- es su sonrisa.