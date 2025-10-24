La discreta vida privada de Eduardo Mendoza, premio Princesa de Asturias: dos hijos y la muerte de su última mujer

El escritor barcelonés Eduardo Mendoza en una rueda de prensa en Oviedo con motivo de su distinción con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025. Paco Paredes EFE

Y llegó el día. Este viernes, 24 de octubre, el Teatro Campoamor de Oviedo se vuelve a vestir de gala un año más con motivo de los Premios Princesa de Asturias 2025.

Un acontecimiento de renombre que será presidido de nuevo por los reyes Felipe VI (57 años) y Letizia (53), junto a sus hijas, la princesa Leonor (19) y la infanta Sofía (18).

Al afamado escenario se subirán personalidades de diversos ámbitos. Así, la tenista Serena Williams (44) o la fotógrafa Graciela Iturbide (83) recibirán los galardones de la mano de Sus Majestades y Sus Altezas Reales.

A nivel nacional, cabe destacar la figura del escritor Eduardo Mendoza (82), reconocido con el premio de Princesa de Asturias de las Letras.

El director del Museo Nacional de Antropología de México, institución galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025, Antonio Saborit, y el escritor Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025, a las puertas del Hotel Reconquista, en Oviedo, antes de la gala que se celebrará en la capital asturiana Paco Paredes EFE

Eduardo recibe este premio cuando se cumplen 50 años de la publicación de La verdad sobre el caso Savolta, considerada una de sus novelas más importantes. No obstante, numerosos son los reconocimientos que Mendoza carga a sus espaldas con motivo de su impecable y laboriosa trayectoria profesional.

Entre sus galardones destacan sobremanera el Premio Planeta, que fue a parar a sus manos en 2010. Seis años más tarde, en 2016, Eduardo fue distinguido con el Premio Cervantes, el reconocimiento más prestigioso de las letras en español.

A la afamada ceremonia de entrega acudió junto a la arquitecta Anna Soler, su exmujer y madre de sus dos hijos, Ferrán y Alexandre. Ambos además posaron un año más tarde en el Palacio Real con los Reyes. Entonces, ya no mantenían una relación sentimental.

La historia de amor entre Anna Soler y Eduardo Mendoza se extendió más de tres décadas y su vida estuvo marcada por las mudanzas, pues la pareja vivió en ciudades como tan dispares como Londres o Nueva York mientras se prolongó su relación sentimental. Su romance se rompió en la madurez. No obstante, siempre han mantenido un vínculo estrecho incluso después de la ruptura.

Tras su divorcio, Mendoza cambió de residencia en Barcelona. Así, abandonó San Gervasio, una de las zonas más prestigiosas de la Ciudad Condal, para establecerse en una vivienda un tanto más humilde en el Eixample, próxima a la Casa de les Punxes.

Allí consolidó su siguiente historia de amor con la actriz Rosa Novell. Junto a ella permaneció más de una década y le acompañó en momentos de renombre, como en la gala del Premio Planeta en 2010.

Sus Majestades los Reyes, con el Premio Cervantes 2016, Eduardo Mendoza, y Anna Soler. Casa Real

En 2013 a Rosa le diagnosticaron un cáncer de pulmón y un año más tarde perdió la visión debido al tratamiento. Aun así continuó trabajando hasta el final. Cuando ella falleció en 2015 víctima de la enfermedad, Mendoza regresó discretamente al hogar que había compartido anteriormente con Anna Soler.

No fueron Anna Soler y Rosa Novell las únicas mujeres en la vida del actual Premio Princesa de Asturias de las Letras.

Y es que de joven mantuvo una relación con Helena Ramos, quien marcó un antes y un después en la vida del afamado escritor, pues le mostró el anuncio en el que se buscaba personal para el puesto de traductor en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Su relación fue de lo más hermética, aunque podría decirse que Helena desempeñó entonces un importante papel y marcó el inicio de una extensa carrera profesional para Eduardo.

La misma discreción de Mendoza en sus tres relaciones sentimentales ha sido llevada por sus dos hijos, Ferrán y Alexandre. El primogénito de Eduardo y Anna vive a caballo entre Barcelona y Nueva York, tal y como figura en su perfil de Instagram.

Una cuenta formada por 500 seguidores a la que no es posible acceder, pues se encuentra privada. Únicamente se puede ver una fotografía de perfil en la que parece ataviado con un atuendo oscuro.

Eduardo Mendoza y Rosa Novell, en la entrega del Premio Planeta 2010. Gtres

Mendoza Soler se define como director de documentales, publicidad y ficción. Comenzó rodando documentales mientras estudiaba Literaturas Comparadas en la universidad. Más tarde, tuvo la oportunidad de estudiar un máster de cine en Nueva York. Desde entonces, ha dirigido varios cortos, entre los que destacan Aigua Gelida y The Visitor.

Alexandre es incluso más hermético si cabe que su hermano, Ferrán. Escasos son los detalles que se conocen con respecto a su vida actual. Únicamente se conoce que da clases en la Queen Mary University de Londres, una universidad pública británica de investigación y considerada una de las líderes en la educación superior.

Premio Princesa de Asturias de las Letras

El jurado, presidido por el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, ha concedido el galardón a Mendoza "por su decisiva aportación a las letras en lengua española del último medio siglo con un conjunto de novelas que combinan la voluntad de innovación con la capacidad de llegar a un público muy amplio, y que gozan de extenso reconocimiento internacional".

"Eduardo Mendoza es un proveedor de felicidad para los lectores, y su obra tiene el mérito de llegar a todas las generaciones, que hoy se reconocen en sus luminosas páginas", concluye el acta del jurado.