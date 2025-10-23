El contratiempo de salud por el que Ana Boyer no ha estado con su madre, Isabel Preysler, en la presentación de sus memorias

A las 13:00 horas de este miércoles, 22 de octubre, Isabel Preysler (74 años) se encontraba con los medios de comunicación en un abarrotado salón del Hotel Ritz de Madrid para presentar sus memorias, Mi verdadera historia. Lo hacía acompañada únicamente de su hija Tamara Falcó (43).

El resto de sus vástagos no han estado presentes. Pero la realidad es que solo ha llamado la atención la ausencia de su hija pequeña, Ana Boyer (36), quien suele viajar con frecuencia a Madrid. Además, junto a la marquesa de Griñón, se ha convertido en la escudera de Preysler.

Lo cierto es que estaba previsto que Ana Boyer asistiera a la rueda de prensa. Pero el pasado domingo, 19 de octubre, comunicó a su madre que debía ausentarse por causas ajenas a su voluntad.

Ana Boyer y Tamara Falcó se han convertido en las escuderas de su madre. Foto durante un evento en Madrid en 2024. Gtres

La hija de la reina de corazones y Miguel Boyer -el gran amor de Preysler, según ella misma confiesa en su autobiografía- ha sufrido un contratiempo de salud que le ha impedido viajar desde Doha, donde reside con su marido y sus tres hijos, a Madrid.

Según ha revelado la periodista Pilar Vidal en Y ahora Sonsoles, en la emisión del programa de este miércoles, día 22, Ana Boyer no ha estado con su madre a consecuencia de la Covid.

"Ha estado acompañada de amigas y Ana Boyer, quiero decirlo, iba a estar en esa mesa, pero anunció su baja por Covid. Ha tenido que suspenderlo, al igual que un compromiso profesional de Rabat al que no ha podido ir", ha explicado la comunicadora. El evento de la firma de joyas, cabe puntualizar, ha tenido lugar el mismo día que Isabel Preysler ha publicado su libro.

Pese a su ausencia, Ana Boyer, como sus hermanos, ha mostrado su apoyo a la socialité a través de las redes sociales. El pasado 3 de octubre, junto a una foto de ambas en la casa de Preysler en Puerta del Hierro, escribió: "Enhorabuena a nuestra madre por su libro".

Y añadió: "Hemos visto toda la ilusión y trabajo que ha puesto en este proyecto y ojalá lo disfrutéis, conociendo su historia y muchos recuerdos que cuenta por primera vez".

En aquellos días, Isabel Preysler también recibió mensajes de apoyo de Chábeli (54), Tamara, Julio (52) y Enrique Iglesias (50). Este último, el más inesperado, pues el cantante es sumamente discreto y nunca se pronuncia públicamente sobre los proyectos de su familia.

La presentación del libro

Muy elegante, ataviada con un regio traje blanco, Isabel Preysler asistió a su encuentro con la prensa, en el Salón Felipe IV del Hotel Ritz de Madrid, acompañada de su hija Tamara Falcó (43). Una esperada rueda de prensa a la que acudió EL ESPAÑOL.

En la presentación, la socialité de origen filipino aseguró que todos sus hijos han leído la parte del tomo que les concierne, y están conformes.

Isabel Preysler y Tamara Falcó en la presentación del libro de la 'socialité'. Gtres

Además de su hija Tamara, a la rueda de prensa asistieron grandes amigos de Isabel Preysler, como Nuria González (63).