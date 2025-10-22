La Mari de Chambao anuncia que ha sido operada de un segundo cáncer de mama: "Tengo la espalda cosida"

La Mari de Chambao, en el Festival de Málaga en el año 2024. Gtres

La Revuelta sigue su curso pocas semanas después de haber estrenado su segunda temporada en La 1. Así, en la noche de este pasado martes, 21 de octubre, el formato de la cadena pública ha contado con la presencia de Michelle Jenner (39 años) y Pantomima Full.

El mítico dúo cómico formado por Roberto Bodegas y Alberto Casado ha presentado su nueva serie, Entrepreneurs, que verá la luz el próximo 23 de octubre en Disney Plus. No obstante, el protagonismo de la jornada ha estado marcado por la aparición de La Mari de Chambao (50).

La mítica artista ha hecho una aparición sorpresa en el programa de La 1. "Estoy muy emocionada en este momento porque tenía muchas ganas de venir a este programa. Otra cosa es que me lo dijeron hace unas horas y no sabía que venía a esto", ha relatado en su entrada al formato.

La Mari ha confesado ante los espectadores de La Revuelta su emoción por acudir al programa. "Tenía muchas ganas de venir", ha verbalizado. No obstante, la artista ha revelado que había sido avisada con apenas una hora de margen. Ya en el formato de La 1, ha actualizado su estado de salud.

"Hace un mes me han operado de un segundo cáncer de mama", ha confesado, apuntando que aún está convaleciente. "Tengo toda la espalda cosida", ha añadido. Además, ha relatado lo duro que es tener cáncer otra vez, 20 años después del primero.

La cantante malagueña ha querido celebrar que ha sido operada con éxito. Así, le ha regalado a David Broncano (50) una de sus prótesis mamarias. Además, le ha prometido que regresará al programa en marzo con motivo del 25º aniversario de Chambao.

Tras interpretar su mítico tema Ahí estás tu, La Mari ha sido despedida con vítores y aplausos del programa de La 1.

El pasado domingo, 20 de octubre, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, la malagueña publicó un emotivo escrito en su perfil de Instagram: "Siento que toca hablar desde mi corazón y mi verdad", comienza el texto publicado por La Mari de Chambao.

"En 2005, hace 20 años, me enfrenté por primera vez a esta enfermedad; fue un golpe que cambió mi vida y que me enseñó a mirar con otra calma las cosas importantes. Desde entonces, la vigilancia y el miedo han sido compañeros lejanos pero constantes", prosigue.

En esta línea, reveló La Mari de Chambao días atrás algunos detalles de esta segunda operación. "Este año 2025, a mediados de septiembre me operaron de nuevo por una recidiva; 20 años después regresó esta enfermedad", dice.

Y prosigue: "No ha sido fácil tomar la decisión de contarlo públicamente -esa batalla íntima que una no siempre quiere compartir-, pero hoy quiero hacerlo porque sé que compartir ayuda, acompaña, reconforta y alumbra".

Según ella misma reveló en el post publicado en su perfil de Instagram, ahora se encuentra en pleno proceso de recuperación. "Estoy con la inmensa alegría de haber recibido hace unos días la noticia de que, gracias a los equipos médicos, la operación fue un éxito y no es necesario recibir quimioterapia", apunta.

Su primer cáncer

Con tan solo 30 años la cantante se enfrentó a su primer diagnóstico de cáncer de mama. Concretamente a un carcinoma ducal infiltrarte de grado 3. "Salí de la consulta, bajé la escalera y pensé: "¿Qué me ha dicho?". Volví a subir y le pedí a la doctora que por favor me repitiera qué era lo que tenía. Al sentarme en el banco en la puerta del hospital solo sentí miedo", explicó entonces.

Fue operada con éxito y después recibió tratamiento de quimioterapia. Tras superar la enfermedad comenzó un proceso de autodestrucción que ella misma ha relatado pero del que hoy también está recuperada.