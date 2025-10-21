Pablo Rivero: "El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh estaba claro, pero no hay que crear enemistades"

No mucha gente concibe la historia audiovisual de España sin Cuéntame cómo pasó. La emblemática serie de Televisión Española llegó a término en noviembre de 2023 tras más de dos décadas en la pequeña pantalla. De ahí que buena parte del país haya crecido con sus capítulos y la nostalgia recorra su cuerpo al mencionar el formato.

Permanecer 22 años en televisión no es sencillo. La historia de Cuéntame tenía gancho. Eso nadie puede ponerlo en duda. Pero lo cierto es que sus personajes consiguieron traspasar la pantalla y que los nombres de los actores cobraran identidad propia. Entre ellos, Ana Duato (57 años) o Imanol Arias (69). También así Pablo Rivero (45), el mítico Toñi Alcántara.

Poco o nada queda ya de aquel niño pequeño que embelesaba a todos con su cabello rubio. Ahora, Rivero se ha consagrado como uno de los actores y escritores más aclamados del panorama nacional.

El pasado mes de marzo, Pablo sacó a la luz El rebaño, su último libro. Se trata de un tomo que pone el foco en el peligro de lo cotidiano y con el que ha cosechado grandes éxitos.

Más allá de su estupenda faceta como escritor, Pablo Rivero es un implicado con numerosas causas sociales. De hecho, este pasado jueves, 16 de agosto, el madrileño se dio cita en la gala ELLE x Hope, cuyo principal fin es recaudar fondos para diversos proyectos de la Asociación Española contra el Cáncer. Allí, en el interior del majestuoso Palacio de Santoña, EL ESPAÑOL pudo dialogar con el ganador de la primera edición de Celebrity Bake Off España.

"Yo voy a apoyar y dar visibilidad a todo lo que pueda; todo lo que sea valorar y recaudar para acompañar a las mujeres que sufren esta enfermedad. Al final de lo menos es todo lo demás", comenzó relatando.

En esta misma línea, reconoció en conversaciones con entremedio la importancia de utilizar su altavoz público para difundir mensajes de conciencia: "Aunque nunca he hecho ninguna campaña, lo mido en mi entorno. Hemos tenido casos cercanos, sobre todo soy pesado con el cáncer de piel, al que no le damos mucha importancia. Hay un tema estético, parece que estar moreno es sinónimo de salud y es justo lo contrario", señaló, rotundo, Pablo.

El rebaño es el séptimo libro que Rivero ha publicado desde que diera el salto unos años al mundo de la literatura. Una faceta -la de escritor- que tiene sus pros y sus contras. Especialmente en una etapa marcada por las nuevas tecnologías y lo online.

"Estoy muy agradecido, con mucho trabajo. Yo siempre digo que vender un libro es un milagro. Hay muchísima oferta, y por suerte también los lectores cada vez somos más exigentes. Hay una buena corriente de novela negra tanto a nivel nacional como internacional, pero creo que en España hay una competencia muy positiva entre quienes escribimos, y eso fomenta la lectura", apuntó el mítico Toñi Alcántara de Cuéntame.

El debate de la lectura está siempre latente en la sociedad española. Según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2024, por primera vez, los lectores por ocio superan el 65% de la población. No obstante, lo cierto es que últimamente la polémica al respecto ha estado más que servida.

El pasado mes de septiembre, María Pombo (31) desató una oleada de críticas tras publicar en sus redes sociales un vídeo sobre sus hábitos de lectura. "Lo voy a decir: creo que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer", apostilló la creadora de contenido.

Este portal, así, quiso preguntar a Pablo Rivero su opinión al respecto. Aunque discreto y sin mencionar el nombre de la reconocida influencer, apuntó: "Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo no voy a imponer nada y cada persona tiene sus gustos", relató el actor y escritor. Además, se sinceró sobre el significado que tiene para él la literatura.

"En mi caso, la lectura siempre ha sido fundamental. Viajo mucho por trabajo, sobre todo por teatro, y siempre llevo un libro conmigo. Para mí, un libro es seguridad: si estoy aburrido y si estoy perdido abro el libro. Cada uno lo interpreta a su manera, pero es algo que a mí me acompaña siempre", sentenció.

No podía terminar la charla de este periódico con el actor Pablo Rivero sin comentar antes uno de los temas más sonados de la semana: el regreso de Amaia Montero (49) a La Oreja de Van Gogh tras casi dos décadas fuera del grupo: "No me sorprende. Estaba claro. Ya se sabía, ahora únicamente se ha confirmado". No obstante, al ser preguntado por su vocalista preferida, el escritor verbalizó que "no hay que crear enemistades". "Si ellas están contentas, ¿por qué iba a estar yo descontento?", añadió.

Su discreta vida privada

Pablo Rivero mantiene una vida personal muy discreta, alejada del foco mediático, aunque en septiembre de 2020 hizo pública una fotografía con su pareja y su vástago en la que anunció: "En casa somos tres chicos". Así, con ese gesto, reconoció su orientación sexual y la existencia de su hijo, aunque sin revelar la identidad de la pareja ni del menor, en su afán de preservar su intimidad.





