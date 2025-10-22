Ana Soria crea una empresa enfocada en la restauración: los otros dos administradores y la ausencia de Enrique Ponce

La almeriense Ana Soria (26 años) sigue centrada en su formación como abogada. Una de las últimas informaciones que se han conocido, a ese respecto, sostiene que la pareja sentimental de Enrique Ponce (53), comenzó el Máster Universitario en el Ejercicio de la Abogacía y la Procura.

Tal y como pudo confirmar EL ESPAÑOL, Soria cursa esta especialidad, tras terminar su carrera de Derecho, a distancia. Y en eso está empleada en la actualidad. La joven está muy ilusionada y desea un futuro volcada en esta profesión. Es su sueño y va a luchar por él.

Esto no quita que Ana emprenda nuevos retos en paralelo y explore otros terrenos. De hecho, según Informa, la empresa española líder en información comercial, financiera y empresarial, Ana está vinculada a dos sociedades que, a priori, nada tienen que ver con la abogacía.

Ana Soria junto al diestro Enrique Ponce en su visita a 'El Hormiguero', en mayo de 2023. Gtres

Por un lado, lo que hasta la fecha es oficial, y está publicado, es que Ana y su razón de amor, Enrique Ponce, comparten una empresa, llamada Kranevitt'e 22 S.L, una sociedad enfocada al sector inmobiliario, de la que ambos son administradores solidarios.

Esta empresa se dedica principalmente a la compraventa y gestión de bienes inmuebles, y forma parte del patrimonio empresarial que ambos han ido construyendo desde que iniciaron su relación. Ahora, EL ESPAÑOL descubre, en primicia, otra sociedad a nombre de Ana.

Se trata de una empresa cuya razón social es Grupo Soria y Martul S.L. Se constituyó, tal y como arrojan los datos facilitados por Informa, el 3 de julio de 2025. Es decir, el pasado verano.

El objeto social es "la prestación, gestión y explotación de la actividad de restauración y cocina en restaurantes, cafeterías y bares en toda clase de establecimientos incluso al aire libre en régimen de concesión y /o franquicia".

Ana Soria y Enrique Ponce en una imagen en el aeropuerto de Madrid, el pasado mes de febrero. Gtres

Ana Soria no está sola al frente de esta sociedad. Eso sí, en esta ocasión no la acompaña Enrique Ponce. La hija del respetado abogado almeriense Federico Soria (70) aparece, en el apartado de Estructura Corporativa, junto a dos personas más.

Por un lado, figura el hermano de la flamante abogada, José Soria; por otro, un joven llamado César, que vive en Almería -donde está el domicilio fiscal de la empresa-, y también ha estudiado Derecho, como Ana Soria, en esta ocasión en la Universidad de Navarra.

Los tres figuran como Administradores Mancomunados. No cabe duda de que Ana está viviendo un excelso momento personal y profesional, y está abierta a diversos cambios y retos. Acaba de terminar uno de los veranos más especiales de su vida. Así lo hizo constar una fuente cercana a la joven, hace unas semanas.

Por un lado, Soria Moreno ha celebrado un lustro de amor junto al diestro de Chiva. No hay que olvidar que fue en el verano del pandémico 2020 cuando se conoció su historia de amor.

Cierto es que la pareja no lo pasó especialmente bien al principio de su amor, pero ha sabido sopesar y recolocar los sentimientos: quedarse con lo bueno y apartar lo negativo. Ana y Enrique viven y siguen felices, en su querida Almería.

En estos cinco años de amor huelga decir que no todo ha sido miel sobre hojuelas. Ha habido momentos complicados, algunos de ellos siguen siéndolo en este 2025. Pero ellos han demostrado que su amor está por encima de todo.

Ana Soria junto a Enrique Ponce en una fotografía de las redes sociales.

También es de subrayar la historia de su comentada boda. La anunció una revista hace un tiempo, ante el silencio de la pareja. Se fechó, incluso: sería en 2025. Pero, de momento, quienes tratan a ambos los sitúan solteros.

El pasado abril, a EL ESPAÑOL llegó que "ya se están moviendo cosas", pero ahora todo sigue igual: sin ninguna novedad. La intención sigue adelante, pero sólo ellos conocen los avances y los tiempos.

La historia de Kranevitt'e 22 S.L

Tras su retirada de los ruedos, Enrique Ponce dio un giro a su vida profesional apostando por el mundo empresarial junto a su pareja, Ana Soria. Ambos comparten la gestión de Kranevitt’e 22 SL, una sociedad constituida en diciembre de 2021 y registrada en Almería, que se dedica a la promoción inmobiliaria.

La empresa tiene como objeto social la construcción, venta y arrendamiento de edificios, locales y viviendas, así como la compraventa de fincas rústicas y urbanas, su parcelación y urbanización.

Con un capital social de 3.000 euros, Kranevitt’e 22 SL representa el primer gran paso de la pareja en el ámbito empresarial. Enrique Ponce y Ana Soria figuran como administradores solidarios desde enero de 2022, lo que indica una implicación directa en la toma de decisiones y en la gestión diaria de la compañía.

Esta iniciativa empresarial ha sido interpretada como una forma de consolidar su relación más allá del plano sentimental, apostando por un proyecto común con proyección a largo plazo.

Ponce y los tentaderos

En otro orden de cosas, Enrique está encantado con su vida entre Almería, Madrid -donde viaja con frecuencia-, y Navas de San Juan. Allí, en su finca, encuentra su refugio.

La Cetrina es el reducto donde Ponce entrena y se siente en su hábitat. "El campo le da la vida". Allí, según la información que manejó este medio días atrás, también acuden las hijas del diestro, que comparten la pasión por la naturaleza y les gusta montar a caballo.

EL ESPAÑOL puede asegurar que Ponce también realiza tentaderos en la finca. Deja claro quien informa que este es un pasatiempo, una suerte de hobbie. Al diestro le "llena" formar a jóvenes talentos en el mundo del toro.

Lo hace, y así se insiste, de forma "totalmente desinteresada". Añade una persona de sobrada credibilidad: "Normalmente, son hijos de amigos y gente conocida". De acuerdo a los datos que se trasladan, además del tentadero, Ponce enseña su finca a los invitados.

También comparte tiempo con esa especie de alumnos, y encuentran tiempo para disfrutar, charlar y tomar unos refrescos fuera del ruedo. "Para los chavales que van, Ponce es un grande del que aprender", se informó, hace un tiempo, a EL ESPAÑOL.