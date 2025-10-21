'Despixelamos' a Triana, la hija pequeña de Manuel Díaz 'El Cordobés' y Virginia Troconis, que cumple 18 años

El pasado sábado, 18 de octubre, Triana, la hija de Manuel Díaz 'El Cordobés' (57 años) y Virginia Troconis (45), festejó su llegada a la mayoría de edad. Lo celebró por adelantado, pues es este martes, día 21, cuando oficialmente cumple 18 años. Así, a partir de ahora no hace falta ocultar su rostro en la prensa.

Este pasado sábado, Triana vivió uno de sus días más especiales, rodeada de familiares y amigos. Una fiesta que transcurrió tal y como ella soñaba, según ha relatado su madre a través de sus redes sociales.

"Un día para el recuerdo. Hoy de resaca emocional, quedó todo tan bonito... Como ella lo quería", escribió Virginia Troconis el domingo, día 19, junto a un bonito álbum de fotos que publicó en su perfil de Instagram.

La venezolana aseguró que todo se hizo según los deseos de su hija, quien lejos de querer una celebración por todo lo alto, prefirió organizar una reunión íntima en su finca de Sevilla, Cerro Negro.

"Me dijo: 'Mamá, yo no quiero una puesta de largo. Quiero una fiesta cómo las que tú haces, con flamenco, en el campo y modo feria'. Así fue. Virginia Troconis cumplió sus deseos y de la mano de un equipo organizador de eventos, una empresa de catering y una decoradora amiga, llevó a cabo la celebración.

Triana, en la celebración de su 18 cumpleaños. Instagram

Para la ocasión, Triana eligió un total look de Mattuî, firma referente entre las invitadas, formado por una falda y un top confeccionado en tejido de lentejuelas y de estampado floral en tonos azul marino y burdeos, dos colores en tendencia este otoño.

Fiel a su sencillez y siguiendo la temática campestre de la celebración, lo combinó con unas botas tipo cowboy. Triana le dio el toque final a su estilismo con unos pendientes XL y varias pulseras. Como peinado, dejó su melena suelta y al natural.

Aunque fue una celebración sencilla, no faltaron los detalles. Hubo catering, mesa de postres y flores de temporada. La joven, por su parte, sopló las velas junto a sus padres y sus dos hermanos, Alba (25) y Manuel (21), quienes viajaron desde Madrid para arroparla en un día tan especial.

En las imágenes de la fiesta, también se le ve en medio de una plaza de toros con su madre e incluso -en otra instantánea- dispuesta a torear, siguiendo a su padre, quien llevaba un capote.

Triana Díaz Candia (este es el primer apellido de Virginia Troconis) nació el 21 de octubre de 2007 en la clínica Sagrado Corazón, de Sevilla. "Ha nacido guapísima, como Alba", aseguró entonces su orgulloso padre ante los medios de comunicación.

Es la hija pequeña del matrimonio formado por el torero y la venezolana. Para Manuel Díaz 'El Cordobés' se trata de la tercera de sus vástagos, pues cabe recordar que fruto de su relación con Vicky Martín Berrocal (52) nació su primogénita, Alba Díaz.

El pasado verano terminó su etapa escolar "con notazas", según aseguró su hermana, Alba, en sus redes sociales. Triana, así, culminó sus estudios en el Colegio Internacional Europa de Espartinas, Sevilla. Una institución privada, con una "visión internacionalista de la educación", tal y como describen en su página web.

La joven celebró su graduación junto a sus padres, su hermano y su tía por parte de madre. Una jornada inolvidable en la que deslumbró con un vestido en color coral del diseñador Nicolás Montenegro.

Desde entonces no han trascendido detalles de su formación profesional. Se desconoce si Triana ha seguido -o está en sus planes hacerlo- los pasos de su hermano, Manuel, quien cursa sus estudios universitarios en Madrid. En su día, Virginia Troconis comentó que le interesaba la Psicología o la Criminología.

En las distancias cortas, y así lo han comentado sus padres en alguna ocasión, Triana es de "sentimientos puros", alegre y amorosa.

Triana acompañando a su padre en su despedida de los ruedos. Gtres

Como la mayoría de los jóvenes de su edad, tiene redes sociales, pero cerradas a su círculo más íntimo. Pese a la popularidad de sus padres, Manuel Díaz 'El Cordobés' y Virginia Troconis, y a la repercusión que ha conseguido su hermana, Alba, como influencer, ella, de momento, se mantiene en un discreto segundo plano.

En su perfil de Instagram cuenta con 765 seguidores. Entre ellos, sus padres y su hermana. Además, como rostro mediático, Luna Serrat (28), la nieta mayor de Joan Manuel Serrat (81).