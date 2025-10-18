Jonathan Andic, investigado por la muerte de su padre, 10 meses después de su fallecimiento: su primer hijo y una boda en pausa

El 14 de diciembre de 2024, murió Isak Andic, el fundador de Mango. Falleció cuando practicaba senderismo con su hijo Jonathan (43 años), quien avisó a los servicios de Emergencia después de que el empresario cayera por un barranco. La hipótesis inicial apuntó a un accidente de montaña. Pero 10 meses después, el caso ha dado un giro de 180 grados.

Jonathan Andic, que era el único acompañante del empresario en el momento de su muerte, está siendo investigado en el Juzgado de Instrucción 5 de Martorell, Barcelona. Las incongruencias detectadas en las dos declaraciones del hijo mayor de Isak Andic alimentaron las sospechas de los investigadores.

Un trance para el joven empresario que acontece en un momento especial de su vida personal. El pasado 13 de septiembre se convirtió en padre por primera vez junto a su mujer, la influencer Paula Nata.

Jonathan Andic, tras el fallecimiento de su padre. Gtres

Discretos en lo que respecta a su vida íntima, ninguno se pronunció al respecto. La noticia la adelantó La Vanguardia y hasta ahora, un mes más tarde, siguen sin comentarlo.

El último post de la creadora de contenido, cuyo nombre real es Paula Navarro Tarrés, es del 9 de septiembre. Una serie de posados en solitario en las que presumía de su avanzado embarazo.

Paula es influencer, pero además, se ha hecho un hueco en el mundo empresarial. Como creadora de contenido cabe destacar que cuenta con 117.000 seguidores en Instagram y ha colaborado con prestigiosas firmas, como Cartier o Yves Saint Laurent.

En paralelo, Paula Nata dirige All About Management, una agencia de representación, enfocada en la comunicación de moda, lujo, belleza y lifestyle.

La mujer de Jonathan Andic ha desarrollado este proyecto tras su experiencia como directora de marketing en Rabat y colaborando con marcas del sector desde los inicios de su carrera. Por otro lado, es cofundadora de una firma de joyas y accesorios.

Jonathan Andic y Paula Nata dieron la bienvenida a su primer hijo un año después de contraer matrimonio en íntima ceremonia civil. La gran celebración de la boda estaba prevista para la primavera de este 2025 en Baleares. Pero decidieron aplazarla tras el fallecimiento de Isak Andic. De momento, sigue en espera.

Paula Nata y Jonathan Andic en una imagen de redes sociales. Instagram

"Lo que tenemos claro es que será algo íntimo y relajado. Nos gustaría que fuese en Formentera o Ibiza. Ambos hemos veraneado ahí desde pequeños y, al mismo tiempo, se ha convertido en nuestro refugio desde que estamos juntos", confesaba la influencer un año antes en una entrevista.

En estos últimos 10 meses, desde que murió el fundador de la firma de moda, Jonathan Andic también ha vivido cambios en su vida profesional. El pasado junio se conoció que dejaba la dirección de Mango Man después de 17 años al frente de la línea masculina de la firma, con el fin de gestionar las sociedades patrimoniales de la familia.

De esta manera, el empresario continuaba "con el proceso de separación entre la propiedad y gestión iniciado en 2020 por Isak Andic", según informó Mango.

Jonathan, además, siendo el vicepresidente del consejo de administración de Mango MNG, y comparte responsabilidades de Punta Na Holding y de MNG Mango Holding con sus hermanas, Sarah y Judit Andic.

Cabe recordar que el hijo mayor del fundador de la firma comenzó en la empresa en 2005. Dos años después, Isak dejó en sus manos el lanzamiento de Mango Man. Jonathan quedó como vicepresidente de la compañía en 2013 y tras dos años seguidos de pérdidas, su padre tuvo que retomar el mando.

Giro en el caso

El nombre de Jonathan Andic vuelve a copar el foco mediático tras conocerse que Los Mossos investigan la muerte del fundador de Mango como posible homicidio. Una dura hipótesis sobre la que la familia se mantiene al margen.

"No ha hecho ni hará comentarios en todos estos meses sobre el fallecimiento de Isak Andic", han asegurado a Europa Press fuentes próximas a la familia.

"Eso sí, quiere mostrar su respeto con las diligencias que se han practicado al respecto y seguirá colaborando como hasta ahora, con las autoridades competentes. También está segura de que este proceso terminará lo antes posible y se demostrará la inocencia de Jonathan Andic", han asegurado.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Martorell reabrió la investigación, en silencio, el pasado marzo.

La muerte de Isak

El fundador de Mango caminaba en uno de los senderos más transitados de Montserrat cuando cayó por un barranco de 150 metros. Lo acompañaba su hijo mayor, Jonathan, el único testigo de este fatídico desenlace.

Jonathan Andic, en una imagen de archivo. Gtres

Isak quiso acudir sin sus escoltas para centrarse en la conversación con su primogénito. Se citaban después de meses de desencuentros. Una reunión que debía acabar en reconciliación terminó con el peor de los finales.

El recorrido, conocido por el fundador de la marca de moda, duró alrededor de dos horas. Fue de camino al regreso del coche cuando Jonathan, que caminaba unos pasos por delante, escuchó un ruido ocasionado por un desprendimiento de piedras. Al girarse, vio a su padre resbalar por el barranco.

De inmediato, Jonathan avisó a los servicios de Emergencia: "Mi padre está inconsciente, lo he visto caer, pero no puedo llegar a él".