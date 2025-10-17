Boris Izaguirre, sin filtros, envía un mensaje a Amaia Montero: "Espero que ahora desbloquee a Cayetana Guillén Cuervo"

Boris Izaguirre en una imagen tomada este pasado miércoles, día 15, en la nueva edición de los Premios Planeta. Gtres

El anuncio del regreso de Amaia Montero (49 años) a La Oreja de Van Gogh 18 años después de su marcha -un secreto a voces que se han resistido a confirmar hasta que se ha cumplido un año de la salida de Leire Martínez (46) del grupo- se ha convertido en la noticia del momento.

Como no podía ser de otra manera, han sido numerosos los rostros conocidos que se han pronunciado sobre la esperada vuelta de 'la reina del pop' a la banda que la lanzó al estrellato a principios de los 2000 y que dejó en 2006 para emprender una carrera en solitario.

Entre ellos Boris Izaguirre (60), que siempre al lado de la cultura no se ha perdido este pasado miércoles, día 15, la gala del Premio Planeta 2025 -que ha ganado Juan del Val con su novela Vera, una historia de amor-, celebrada en el Museu Nacional D'Art de Cataluña.

Boris Izaguirre, este pasado miércoles, en Barcelona. Gtres

Siempre directo, el comunicador venezolano no ha podido evitar acordarse de Cayetana Guillén Cuervo (56) y no ha dudado en mandar un mensaje a Amaia: "Me ha dado mucha alegría la noticia".

Eso sí, en esa línea Izaguirre ha expresado lo que sigue: "Espero que Amaia desbloquee a Cayetana y reanude su amistad". De este modo, el también escritor ha revelado que la relación entre ambas continúa rota después del desliz de la actriz el pasado mes de abril.

Entonces, la hija de Gemma Cuervo (91), al preguntarle la prensa por la cantante, confirmó su regreso a La Oreja pensando que ya era 'vox populi'. "Yo lo sabía hace mucho, pero ella me pidió por favor que no lo dijera a nadie por su ahijado", manifestó entonces.

Y agregó Cayetana: "Sabéis que es la madrina de mi hijo Leo y claro, yo no lo dije a nadie". Aquel día, la también presentadora reconoció que Amaia lo iba "a petar" en su vuelta con el grupo.

Unas declaraciones que sentaban fatal a la donostiarra que, sintiéndose traicionada, dejaba de seguir en redes sociales a la que era su íntima amiga y decidía poner fin a su amistad.

El regreso de Amaia

Después de 18 años de caminos separados, Amaia Montero ha confirmado este pasado miércoles, día 15, su regreso como vocalista de La Oreja de Van Gogh, marcando un hito en la historia del pop español.

En él, los integrantes expresan su emoción con frases como "está ocurriendo" y relatan cómo, tras un año de trabajo en San Sebastián, han redescubierto la magia que los unió desde el principio.

El comunicado también revela que esta nueva etapa se emprende sin el guitarrista Pablo Benegas, quien ha decidido retirarse temporalmente del grupo.

Amaia, por su parte, se mostró profundamente conmovida al volver al local de ensayo, donde "sentir viva la magia de nuestras canciones" le devolvió una felicidad que creía perdida.

La formación actual queda compuesta por cuatro de los miembros fundadores: Amaia, Xabi San Martín, Haritz Garde y Álvaro Fuentes, quienes han compartido una imagen oficial que simboliza este reencuentro.

La banda ha prometido más detalles próximamente, pero ya ha dejado claro que esta vuelta no es solo un gesto nostálgico, sino el inicio de una nueva etapa creativa. El comunicado, lleno de referencias a noches mágicas y a la conexión con sus seguidores, ha sido recibido con entusiasmo por los fans.