Antonio Banderas y Melanie Griffith se reencuentran en España tras 12 años: así fue su último acto en Marbella

Cuenta atrás para la que promete ser una de las bodas del año. En poco más de 24 horas, este próximo sábado, 18 de octubre, Stella del Carmen (28 años) se dará el 'sí, quiero' con el financiero Alex Gruszynski.

La ciudad de Valladolid será testigo del enlace que unirá las vidas de la hija de Antonio Banderas (65) y el estadounidense. En concreto, la blindada cita tendrá lugar en la Abadía Retuerta LeDomaine, considerado uno de los hoteles más exclusivos, lujosos y prestigiosos de la región.

Un acontecimiento de renombre el que vivirá Stella este próximo sábado. Hasta el municipio leonense está previsto que se trasladen alrededor de 250 invitados. Aunque es la presencia de sus padres, Antonio y Melanie Griffith (68) uno de los aspectos que más expectación genera. El actor, de hecho, ya ha sido inmortalizado en su llegada a la provincia. Además, según ha publicado La Tribuna de Valladolid, el cantante Chris Martin (48) ofrecerá un concierto.

Antonio Banderas y Melanie Griffith, en un evento de Los Ángeles en 2012. Gtres

El afamado actor malagueño y Melanie se conocieron en 1995 durante el rodaje de la película Two Much. En ese momento, ambos estaban casados -él con la actriz Ana Leza (63) y ella con Don Johnson (75)-, pero eso no impidió que se convirtieran en una de las parejas más emblemáticas de la historia de Hollywood.

Apenas un año después de comenzar su historia de amor, en 1996 contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima en Londres. Ese mismo año nació su única hija en común, Stella del Carmen. La joven, cabe recordar, llegó al mundo en Marbella.

La historia de amor de Antonio Banderas y la actriz de Armas de Mujer llegó a término en 2014. Tras cerca de dos décadas, ambos emprendían caminos por separado.

Antonio y Melanie, junto a Stella del Carmen en el año 2012. Gtres

Durante los 18 años que se extendió su relación, fijaron su residencia en una mansión en Los Ángeles, aunque frecuentes eran sus traslados a España. Era en Marbella, en la finca La Gaviota, donde solían pasar los veranos. De hecho, la localidad malagueña fue testigo de la última aparición pública de Antonio y Melanie en el país.

Más de 12 años atrás, en agosto de 2013, la dupla de actores acudió a la Gala Starlite de Marbella. El Auditorio de La Cantera de Nagüeles fue testigo de su último acto público en España, pues meses más tarde anunciarían su separación.

En aquel evento, Antonio y Melanie actuaron como anfitriones del acto benéfico, que recaudaba fondos para las fundaciones Lágrimas y Favores y Niños en Alegría.​ Ambos presidieron la gala, subieron al escenario juntos y participaron activamente en la subasta solidaria, llegando a ofrecer una conversación privada con ambos por 10.000 euros.​

Banderas y Griffith estuvieron acompañados de numerosos rostros reconocidos como Alejandro Sanz (56), Marta Sánchez (59) o Antonio Carmona (60). La pareja se mostró en todo momento de lo más cómplice y cariñosa, por lo que su separación meses después sorprendió a propios y extraños.

Antonio Banderas y Melanie Griffith, en la Gala Starlite de Marbella de 2013. Gtres

Poco más de una década ha pasado desde que ambos se dejaran ver en público en el país natal de Antonio Banderas. Sin embargo, lo cierto es que el malagueño y Melanie han coincidido durante estos últimos años en varias ocasiones. En la mayoría de ellas, cabe apuntar, han dado muestra de la estupenda relación que mantienen a día de hoy.

En marzo de 2023, Antonio viajó hasta Los Ángeles para asistir a los Premios Oscar. Horas antes, mantuvo un encuentro con quien fuera su mujer. "Reencuentro con Melanie. Almuerzo en el Polo Lounge del Beverly Hills Hotel con nuestra hija, Stella", escribió Banderas en un post de su perfil de Instagram. Unas palabras que acompañó de una idílica fotografía familiar.

Cuatro años antes, en 2019, ambos actores coincidieron también en Los Ángeles con motivo del estreno de la película Dolor y Gloria, de Pedro Almodovar (76).

A pesar de que ya ha transcurrido tiempo de su separación de Antonio Banderas, lo cierto es que Melanie ha seguido cruzando el charco para desplazarse hasta España. De hecho, en 2019 se dejó ver en la isla de Formentera disfrutando de unas idílicas vacaciones.

Además, la actriz sigue guardando un especial cariño a la Semana Santa. Y es que Griffith se convirtió en uno de los rostros imprescindibles de la jornada religiosa durante años. Así, su presencia en los balcones de Málaga era algo habitual.

Antonio Banderas mantiene a día de hoy una sólida historia de amor con la empresaria Nicole Kimpel (44), a quien conoció en el año 2014. Melanie, por su parte, no ha verbalizado haber tenido pareja desde su separación del actor madrileño más de una década atrás.