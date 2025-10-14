Sorpresa absoluta: Pablo Benegas abandona 'La Oreja de Van Gogh' ante el inminente regreso de Amaia Montero

La Oreja de Van Gogh está a punto de protagonizar uno de los giros más inesperados de su historia reciente. Mientras los rumores sobre el regreso de Amaia Montero (49 años) a la formación donostiarra se intensifican, una noticia ha sacudido a los seguidores del grupo.

Pablo Benegas, guitarrista y uno de los miembros fundadores, ha decidido abandonar la banda justo antes de que se oficialice esta nueva etapa. La exclusiva fue adelantada por el programa Buenos días, Javi y Mar de Cadena 100.

La noticia de esta salida se ha hecho pública este 14 de octubre de 2025, una fecha que no es baladí: hoy se cumple un año desde la salida de Leire Martínez (46), quien fue la voz del grupo durante 17 años.

💣 #Exclusiva sobre La Oreja de Van Gogh: vuelven con Amaia pero... Pablo Benegas no estará en la nueva etapa del grupo.



📻 Escucha #BuenosDíasJaviYMar en @cadena100 con @javinieves y @maramate ¡de lunes a viernes, de 6 a 11h de la mañana! pic.twitter.com/LK6oqDJoiK — ¡Buenos días, Javi y Mar! (@JaviYMar) October 14, 2025

La marcha de Benegas, compositor clave en la trayectoria del grupo, ha sorprendido tanto por su timing como por el silencio que lo rodea.

Una sorprendente noticia sobre la que por el momento no se ha pronunciado la banda, y de la que se desconocen los motivos, ya que el guitarrista siempre ha tenido una maravillosa relación no sólo con Amaia sino también con sus compañeros Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde, de ahí que se especule que no estará en el 30º aniversario de 'LODVG' por motivos personales.

Aunque no se han dado detalles sobre los motivos de su decisión, algunos medios apuntan a posibles tensiones internas relacionadas con el regreso de Montero, quien dejó la banda en 2007.

Paralelamente, la Oreja de Van Gogh ha reactivado sus redes sociales tras meses de inactividad, eliminando el comunicado de despedida de Leire y publicando una imagen completamente blanca, geolocalizada en San Sebastián.

Además, han modificado su biografía en Instagram con una frase que ha encendido todas las alarmas: "Solo juntos tiene sentido".

Amaia Montero junto a los componentes originales de 'LODVG'. Gtres

Este mensaje, interpretado por muchos como una referencia directa a la vuelta de Amaia Montero, ha sido reforzado por declaraciones recientes de Cayetana Guillén Cuervo (56), hoy examiga de la cantante, quien ya había insinuado su regreso.

La salida de Benegas, sin embargo, plantea interrogantes sobre la cohesión del grupo en esta nueva etapa. Fundado en 1996, La Oreja de Van Gogh ha sido uno de los referentes del pop español, y su posible reunificación con Montero parecía un sueño para muchos fans.

Pero la ausencia de uno de sus pilares creativos podría cambiar el tono de ese reencuentro. Mientras tanto, el anuncio oficial se espera en cuestión de horas, y con él, una nueva página en la historia de una banda que, incluso en sus silencios, sigue generando titulares.