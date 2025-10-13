Un año sin Mayra Gómez Kemp: así es la vida actual de sus hijastras, Roxana y Viviana, y la incógnita de su casa en Madrid

Un año. Ese es el tiempo exacto que ha transcurrido desde que Mayra Gómez Kemp perdiera la vida. El 13 de octubre de 2024, la presentadora del espacio Un, dos, tres... fallecía a los 76 años en su domicilio de Madrid.

La artista fue encontrada sin vida en su domicilio sito en la capital española, dejando desolado a todo un planeta, especialmente a Roxana y Viviana Berco, las dos hijas del malogrado Alberto Berco, esposo de Mayra. Aunque no eran sus descendientes biológicas, Gómez Kemp demostró en todo momento quererlas como si tal.

365 días después, la dupla de hermanas ha tenido que seguir adelante con su vida. Aunque discretas, el legado de Mayra Gómez Kemp ha seguido vivo en Roxana y Viviana Berco. "Ella era feliz y estaba llena con las dos", se llegó a deslizar tiempo atrás a EL ESPAÑOL.

Mayra Gómez Kemp en ‘Un, dos, tres’.

Tal era el amor que sentía Mayra por las dos hijas del actor Alberto Argentino que nombró como herederas a Roxana y Viviana Berco Campos. De ahí que la pareja de hermanas tuvieran la potestad para tomar decisiones con respecto al patrimonio de la presentadora.

De acuerdo a la información que publicó este portal el pasado mes de marzo, las hijastras de Gómez Kemp estaban vaciando el que fuera el hogar de la presentadora en Madrid. Según conoció entonces este medio, la intención de Roxana y Viviana no era otra que comenzar a darle salida al inmueble.

Se trata de un dúplex de más de 150 metros cuadrados en el centro de la capital española. Por el momento, la decisión de las hermanas con respecto a la vivienda sigue en standby y se desonoce si han puesto en alquiler o a la venta la residencia.

Mayra Gómez Kemp y Alberto Berco, en una fotografía de archivo.

1. Roxana Berco

La menor de las hermanas es fruto de la unión matrimonial de Alberto Berco con Susana Campos. Aunque reside en Argentina desde hace unos años, lo cierto es que se trasladaba de vez en cuando a Madrid cuando Mayra Gómez Kemp estaba viva. Fue de hecho la propia Roxana quien reveló a los medios de comunicación la causa de la muerte de la presentadora.

"Sabemos que se cayó, se golpeó y que eso fue la causa de la muerte, pero no tenemos lujo de detalles", reveló la hija pequeña del malogrado Alberto Berco un año atrás.

El dolor y la tristeza invadieron a Roxana hace 365 días. De hecho, no tardó en despedirse de su madre en su perfil de Instagram. "Cuánta vida juntas. Te quiero siempre", escribió en un post de Instagram que sacaba a relucir una tierna fotografía familiar.

Roxana Berco junto a Mayra Gómez Kemp en una imagen de archivo y compartida en redes sociales.

A día de hoy, Roxana sigue centrada en su trabajo. La benjamina de las Berco-Campos se encuentra plenamente centrada en su labor de docente y directora en la escuela teatral que lleva por nombre su apellido.

Su última obra, cabe mencionar, está titulada Los cuartos oscuros, una obra escrita y dirigida en su totalidad por ella que narra la historia de una madre y sus dos hijas en un espacio en el que la paranoia y la sensibilidad se entrelazan.

Pese al trágico deceso de la presentadora, Roxana ha continuado pisando suelo español. Tal y como reveló en su perfil de Instagram el pasado mes de marzo, disfrutó de una agradable comida junto a su hermana, Viviana, en Madrid. Presumiblemente, ambas se encontraban en la capital por algún motivo relacionado con la vivienda de Mayra en la ciudad.

2. Viviana Berco

La primogénita de Alberto Berco era la más habitual en los traslados a la capital española. De ahí que resultara llamativa su ausencia en el último adiós a la presentadora en Madrid un año atrás.

"La verdad que siempre vino mi hermana, siempre vino cuando, en todos los casos de necesidad, en todas las enfermedades de Mayra o de mi padre, siempre la que estuvo, la que viajaba más rápido y la que tenía más disponibilidad para llegar, era ella", relató Roxana en octubre de 2024.

La discreción y el hermetismo han sido llevados por bandera en el caso de Viviana. A diferencia de su hermana, mantiene un perfil público un tanto más bajo. Apenas tiene 180 seguidores y poco más de 1.500 seguidores en Instagram, aunque sabido es que se dedica al arte plástico. De hecho, unas semanas atrás compartió en su red social su nueva exposición en el Palacio Libertad de Buenos Aires.

En lo personal, está casada con Joaquín Galán (72), cantante del dúo Pimpinela. Junto al cantante, Viviana formó una familia maravillosa que completa su hijo Francisco, el nieto de Mayra Gómez Kemp al que tanto llegó a admirar.

Su hermana, Georgina

Georgina es la hermana mayor de Mayra Gómez Kemp, con apenas dos años de diferencia. Aunque vivían separadas geográficamente -Georgina reside en Miami y Mayra en España-, siempre mantuvieron una relación cercana.



En los últimos meses de la vida de Mayra hubo cordialidad entre ellas, a pesar de que en algún momento reciente habían tenido una disputa o desacuerdo.

Tras el fallecimiento de Mayra Gómez Kemp, Georgina expresó públicamente su dolor y lamentó no haber podido despedirse en persona. Uno de los motivos que impidió su presencia fue su delicado estado de salud, ya que médicos le aconsejaron no realizar vuelos largos.