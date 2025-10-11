Santina y Pippo, 12 años sin rendirse: el duelo de los padres de Mario Biondo, entre dos sistemas judiciales enfrentados

El pasado lunes, 6 de octubre, la Audiencia Provincial de Madrid reconoció que Mario Biondo pudo ser asesinado. 12 años después de su fallecimiento vuelven a surgir interrogantes sobre las causas de su muerte. Dudas e hipótesis que hoy se plantea la justicia española, pero a las que siempre se han aferrado Santina D’Alessandro y Giuseppe 'Pippo' Biondo, los padres del que fuera marido de Raquel Sánchez Silva (52 años).

El caso ha dado un giro de 180 grados. Un gesto que para los Biondo se traduce en esperanza. 12 años después, existe la posibilidad de que se responda a la pregunta que se han planteado por años: "¿Quién mató a nuestro hijo?"

"Ha sido una lucha larguísima y dolorosa. Es triste y desgarrador. Hemos estado suplicando para que la verdad salga a flote", reconoció Santina D'Alessandro el pasado jueves, 9 de octubre, en una rueda de prensa en el Colegio de Periodistas de Cataluña a la que acudió EL ESPAÑOL.

Santina y Pippo durante la rueda de prensa del pasado 9 de octubre. Gtres

"Se empieza a confirmar lo que sabíamos en nuestros corazones (...) Hay una gran esperanza de que la verdad por fin va a salir a la luz. Al fin y al cabo, solo queremos saber quién ha matado a nuestro hijo y por qué", añadió, por su parte, Pippo Biondo.

En casa de los Biondo el caso no se ha cerrado. Jamás se han rendido.

Durante estos años se han enfrentado a dos sistemas judiciales -el español y el italiano-, han contratado peritos, investigadores y criminólogos, han impulsado exhumaciones, se han llevado a cabo tres autopsias, han exigido análisis complementarios y han insistido en los indicios que a su juicio contradicen por completo la teoría del suicidio. Un largo proceso que ha dejado a los Biondo en un duelo eterno.

En 2013, la justicia española decretó el sobreseimiento libre y no provisional al aducir que no había indicios de criminalidad. Tres años más tarde, en junio de 2016, la Sección nº15 de la Audiencia Provincial cerró el caso en España.

Santina D'Alessandro, entre lágrimas, durante la rueda de prensa del pasado 9 de octubre. Gtres

No cabía recurso sobre el siguiente auto: "Los apelantes discrepan de la decisión de mantener el sobreseimiento libre acordado y no reabrir las diligencias ante la documentación aportada, pues entienden que el informe de la autopsia obrante en autos no descarta la criminalidad, sino que atribuye el fallecimiento de don Mario Biondo a una etiologó médico-legal presumiblemente suicida y, además no se ha encausado a ninguna persona como posible responsable de los hechos".

Pero como Mario Biondo era italiano, la familia tuvo el derecho de que la justicia del país transalpino abriera una investigación. Los amparaba la normativa europea.

En Italia, desde 2022, un tribunal de Palermo estableció que la muerte del cámara podría haber sido homicidio, al sugerir que fue colocado en una posición para simular un suicidio.

El 1 de agosto de 2022, la justicia italiana cerró el caso de Mario Biondo de manera definitiva, cuando se acaban de cumplir nueve años de su muerte. La decisión final llegó con el sobreseimiento de la causa, que la familia del fallecido había conseguido reabrir en su país natal después de que en España se diera por zanjada, confirmando la tesis del suicidio.

Exhumación del cadáver de Mario Biondo. Gtres

El juez de instrucción de Palermo, Nicola Aiello, especificó que Mario Biondo no se ahorcó para quitarse la vida, sino se fingió ese escenario para ocultar un asesinato. Pero creía que nueve años después de aquello, era demasiado tarde para poder encontrar a los culpables.

En opinión de Aiello, las cosas no se hicieron bien en España. Asegura que "cuando se encontró el cuerpo debieron haber realizado actividades de investigación que no realizaron y que dado el tiempo transcurrido no podrían haber sido realizadas por las autoridades judiciales italianas".

En España, si un caso ya fue cerrado con sentencia firme, reabrirlo resulta complicado, salvo que se demuestre que existió vulneración de derechos fundamentales. Y es esto lo que plantean ahora los padres del cámara de televisión.

Santina y Pippo solicitarán un incidente de nulidad ante la Audiencia Provincial de Madrid alegando una posible violación del derecho de la tutela judicial. De este modo lo que se pretende es que el Tribunal Constitucional reabra la causa. Si prospera, de ser necesario, podrían elevarlo hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Raquel Sánchez Silva y Mario Biondo, en una imagen de archivo.

El caso lo lleva el despecho Vosseler. Desde que se pusieran en contacto con ellos en agosto de 2022 y, tras estudiar todo a fondo, el equipo de abogados presentó por primera vez en mayo de 2023 una denuncia con pruebas contundentes. Un año después, la Audiencia Provincial de Madrid pidió la causa a Palermo y este septiembre de 2025 se ha reconocido que el cámara pudo ser asesinado.

El caso

Los hechos se remontan al 30 de mayo de 2013, cuando Mario Biondo fue hallado sin vida en su domicilio de Madrid. El cámara estaba colgado de una estantería. Murió en extrañas circunstancias mientras su mujer, Raquel Sánchez Silva, se encontraba en Plasencia acompañando a su tío.

Un trágico suceso que desde el principio la Justicia española trató como un suicidio. Sin embargo, la familia del italiano nunca creyó que él hubiera acabado con su vida por voluntad propia. Durante 12 años han defendido que Mario Biondo fue asesinado.

La única que no cuestionó la investigación judicial fue su mujer, Raquel Sánchez Silva.