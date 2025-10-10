Carla Barber presume de su vida de lujo: noche para dos con botellas de vino de 300 euros cada una

Las redes sociales se han convertido con el paso del tiempo en el espacio ideal para conocer de cerca la vida de los rostros más conocidos de nuestro país y fuera de él. Es especialmente Instagram la plataforma en la que los famosos muestran algunos detalles de su vida.

Aunque buena parte del contenido que comparte Carla Barber (35 años) en su perfil social está centrado en su labor como médico estético, lo cierto es que en ocasiones saca a relucir aspectos más íntimos de su vida. Esto precisamente es lo que ha ocurrido recientemente.

Tal y como ella misma ha revelado en sus stories de Instagram, ha disfrutado este pasado miércoles, 8 de octubre, de una grata noche junto a su amigo Kabir C. Sukhwani, un ejecutivo millonario que se encuentra al frente de Sankar, uno de los tres pilares empresariales del negocio familiar en la Costa del Sol.

"La amistad verdadera es como un buen vino: con paciencia, calidez y ese toque especial que solo se aprecia de verdad cuando uno se detiene a saborear el momento", ha escrito Sukhwani en un story. Unas tiernas palabras que ha acompañado de una fotografía en la que se muestran tres botellas de vino.

Carla Barber, en un 'story' de Instagram.

El trío de frascos no es -ni mucho menos- un asunto menor. Y es que ninguna de las botellas tiene un precio menor a 100 euros. La primera de ellas es un Château Pichon-Longueville Baron 2018, un producto que tiene un precio aproximado de 230 euros. Aunque cierto es que puede variar un tanto en función de la página, pues el modelo que la dupla ha degustado data de siete años atrás.

Lejos no se quedan las otras dos botellas de vino. El segundo modelo es Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande 2022 tiene un precio en torno a los 280 euros. En cuanto a la tercera, Château Climens 2009, su valor puede alcanzar los 150 euros.

Alrededor de 700 euros es el precio que cuesta el trío de botellas de vino que Carla Barber y su amigo Kabir C. Sukhwani disfrutaron en una sola noche. Un auténtico lujo que no se encuentra al alcance de cualquiera y que la doctora de medicina estética y el empresario no han dudado en compartir a través de sus perfiles sociales en Instagram.

El glamour y la exclusividad no es algo que resulte extraño para Barber. Y es que la que fuera concursante de Supervivientes en el año 2016 reside desde hace un tiempo en una suerte de vivienda a las afueras de Madrid. En concreto, Carla tiene su residencia fija en un palacete que perteneció al conde de Romanones.

Carla Barber, en una fotografía de redes sociales. Instagram

La mansión, ubicada en la exclusiva urbanización de La Florida, cuenta con más de 3.000 metros de parcela. En su interior, así, se encuentran cinco habitaciones, ocho baños y un salón de más de 150 metros cuadrados.

También invade el lujo su ámbito profesional. Carla Barber cuenta con su propia clínica de medicina estética, situada en el distrito madrileño de Chamartín, en el corazón de El VIso. Allí pasa consulta y ofrece diversos tratamientos cuyos precios oscilan desde los 150 hasta los 2.500 euros.

Carla Barber y Joseph Rodríguez, en una fotografía de sus redes sociales. Instagram

En el plano personal, la canaria es madre de dos niños, Bastian (4) y Bosco (2), fruto de su relación con el cirujano Joseph Rodríguez. La dupla puso fin a su historia de amor en 2023, mientras ella estaba embarazada de su segundo hijo. El pasado enero, cabe apuntar, Carla confesó que su expareja le había pedido perdón por todo lo causado, aunque cerró la puerta a una segunda oportunidad.