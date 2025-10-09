Susanna Griso se casa con Luis Enríquez Nistal tras seis meses de relación

Susanna Griso y Luis Enríquez Nistal se casan. Una feliz noticia que se conoce seis meses después de que la pareja oficializara su relación en la Feria de Arte Contemporáneo en Madrid (ARCO).

La información ha trascendido horas después de que la presentadora, pletórica, celebrara su 56 cumpleaños junto a su pareja en un exclusivo restaurante de Madrid. Tal y como ha adelantado la periodista Marta Cibelina y según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, Susanna Griso y Luis Enríquez Nistal están comprometidos y pasarán por el altar en los próximos meses.

