Ocho hijos, una casa en la Costa Brava y una boda: la nueva vida de Susanna Griso tras su compromiso con Luis Enríquez

Susanna Griso y Luis Enríquez Nistal, en su última aparición pública juntos, el pasado miércoles 8 de octubre en Madrid. GTRES

La noticia de su boda ha pillado a todos por sorpresa. Dentro de solo nueve meses, Susanna Griso (56 años) y Luis Enríquez Nistal (54) contraerán matrimonio.

Los planes de la presentadora de Espejo Público de convertirse en una mujer casada no dejan de causar asombro dentro y fuera de su círculo íntimo.

En primer lugar, porque han tomado la determinación de convertirse en marido y mujer cuando apenas llevan seis meses juntos. En segundo orden, porque con su unión pasarán a convertirse en familia numerosa.

Susanna Griso y Luis Enríquez Nistal celebraron juntos el 56 cumpleaños de la presentadora en un conocido restaurante de Madrid. GTRES

Boda (y casa) en la Costa Brava

Tal y como ha adelantado la periodista Marta Cibelina y ha podido confirmar EL ESPAÑOL, la presentadora y el que fuera Consejero Delegado de Vocento están decididos a formalizar el vínculo entre ellos.

La boda se celebrará el 25 de julio de 2025 en la Costa Brava, donde se han comprado una casa en común.

Una vivienda que servirá como sede de encuentros y citas familiares, y se convertirá en el espacio perfecto para disfrutar de días de desconexión durante las temporadas de descanso. Y en el que la popular conductora de Antena 3 estará muy cerca de sus raíces, además.

Sus raíces catalanas

Nacida en Barcelona el 8 de octubre de 1969, Griso nunca ha perdido el contacto con sus orígenes.

Como se sabe, procede de una familia catalana acomodada vinculada al sector textil y a la productora de cava Codorníu.

Y aunque lleva años establecida en Madrid, no deja de visitar su tierra, siempre que puede.

Y es que allí residen sus hermanos (tenía seis, pero ha perdido a dos de ellos; uno por VIH y una hermana, fallecida a causa de un infarto en 2019).

Susanna Griso y Luis Enríquez Nistal, en Madrid este miércoles. 8 de octubre. Gtres

Griso vive con dos de sus hijos

En la actualidad, la presentadora vive en un exclusivo chalet ubicado en la urbanización Ciudalcampo, al norte de la capital, entre los municipios de San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo, en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

Su vivienda, valorada en torno a 1,5 millones de euros, consta de 441 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 3.575 metros ofrece unas bonitas vistas a la sierra.

En dicha propiedad ha encontrado la privacidad que tanto valora tras finalizar sus inagotables jornadas de trabajo en televisión.

Susanna Griso en 'Espejo Público'. Antena 3

Su actual hogar es el refugio que comparte con sus hijas mujeres. Cabe recordar que Susanna Griso tiene cuatro hijos: dos biológicos, Jan (22) y Mireia (19) -fruto de sus 23 años de relación con Carles Torras (58)- y una hija adoptada, Dorcette (11), natural de Costa de Marfil.

Además, es madre de acogida de Koudus, un joven de origen ghanés que llegó a su familia hace cinco años, aunque no es hijo adoptivo legalmente, sino “prohijado”.

Así, la catalana aportará dos vástagos a la convivencia en común con su futuro marido.

A día de hoy, en su núcleo familiar convive únicamente con las dos chicas: Mireia y Dorcette. Jan reside en Francia. Y Koudus, ya emancipado, vive por su cuenta.

Luis Enríquez Nistal, por su parte, también tiene cuatro hijos, nacido de su unión en primeras nupcias (se casó por primera vez en 1998).

Licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), el ejecutivo ha dedicado su carrera a la gestión de grandes grupos periodísticos.

Enríquez Nistal, amante del cine

Ha sido director general de Unidad Editorial (responsable de cabeceras como El Mundo, Marca y Expansión), y consejero delegado (CEO) de Vocento desde 2011 hasta 2024.

Actualmente es consejero en El Confidencial y participa como asesor senior en la estrategia de dicha empresa.

Su perfil es muy reservado. Quienes lo conocen dicen de él que es afable, que es amante del cine, la literatura y la crónica periodística. Preferencias y cualidades que tiene en común con Susanna, con la que ha creado un tándem que funciona en perfecta sintonía.

Susanna Griso y su pareja, Luis Enríquez Nistal, en ARCOmadrid. GTRES

Enlace en 2026

Ambos comparten valores y pasión por los medios de comunicación, en el que desarrollan sus respectivas actividades profesionales.

Tan buen equipo hacen que no sienten dudas ante la meta que se han puesto en común: darse el 'sí, quiero' en verano del próximo año.

Griso y Enríquez Nistal hicieron público su idilio hace seis meses al aparecer juntos en la Feria de Arte Contemporáneo en Madrid (ARCO).

Ahora, la información sobre su inminente boda ha trascendido tan solo unas horas después de que la presentadora, radiante de felicidad, celebrara su 56 cumpleaños junto a su pareja.

El romántico beso de Susanna Griso y Luis Enríquez Nistal en el coche del empresario. Gtres

Un enlace "informal"

Fue el pasado miércoles, 8 de octubre, cuando se les vio, pletóricos, en un exclusivo establecimiento hostelero de Madrid: el restaurante Omeraki, propiedad del popular chef Alberto Chicote (56).

Quién le iba a decir a ella que al día siguiente de soplar las velas de su tarta iba a hablar en riguroso directo, en su programa, de su apasionado romance.

"La ilusión por el amor no la he perdido nunca, es lo más bonito que hay", ha destacado este jueves, día 9. "Con 56 recién cumplidos tengo las ideas bastante claras". La ceremonia, tal y como ha adelantado la propia periodista, será "informal".

"Soy pudorosa", confiesa Griso

No cabe duda de que las últimas horas se han presentado agitadas para la pareja. Susanna Griso nunca ha escondido que, a pesar de trabajar delante de los focos, le cuesta verse copando los titulares de la prensa.

"Soy muy pudorosa para estas cosas, y siempre he sido muy reservada respecto a mis sentimientos, a mi vida personal", confesó en una entrevista con EL ESPAÑOL el pasado mes de junio.

"He intentado proteger mucho a mi entorno y, cuando veo titulares donde se habla de mi vida amorosa, me sigue costando. Pero ya me estoy curando. Con los años voy aprendiendo, y cada vez me cuesta menos", añadía.

Con la buena nueva de su enlace nupcial, su nombre está en boca de todos. Pero por una felicísima razón.

A solo cuatro años de cruzar la siempre temida frontera de los 60 años vuelve a estar enamorada. Y con un valioso proyecto personal y familiar por delante, al lado del hombre al que considera el amor de su vida: "Ha llegado esa relación que siempre he soñado".