Por qué los padres de Mario Biondo nunca han creído que su hijo se suicidara: los motivos que defienden

La expectación por la rueda de prensa programada en el Colegio de Periodistas de Barcelona para este jueves, 9 de octubre, en la que los padres de Mario Biondo hablarán sobre el giro inesperado que ha dado el caso de su hijo, es máxima.

La Audiencia Provincial de Madrid ha reconocido esta semana que Mario podría no haberse suicidado aquel fatídico 30 de mayo de 2013 y abre la puerta a la hipótesis del asesinato.

Precisamente es la teoría que han defendido durante estos 12 años los familiares del cámara de televisión fallecido. ¿Pero, cuáles son los indicios a los que se agarran Santina y Pippo Biondo para llegar a esta conclusión? ¿Por qué nunca creyeron que su hijo pudiera quitarse la vida?

Santina y Pippo Biondo.

El relato de los hechos nunca convenció a sus padres porque dibujaba a un Mario desconocido para ellos, que consumía cocaína y visitaba prostíbulos. Para desmontar el suicidio han contratado en este tiempo a todo tipo de expertos forenses, investigadores y criminólogos cuyos informes son a los que la familia se agarra.

De hecho, en 2022 la justicia italiana dicta sentencia en el 'caso Mario Biondo' y, aunque determina que fue un suicidio, reconoce que pudo haber un asesinato que no puede ser demostrado. La sentencia crea en la familia un estado de duda infinita.

La posición en la que apareció el cuerpo del italiano, el hecho de que hubiera otras dos personas conectadas a la wifi esa noche en la casa de Raquel Sánchez Silva (52 años) y Mario, e incluso el comportamiento de la presentadora tras la muerte, también han dado fuerza a sus padres para creer en su teoría.

Mario Biondo y Raquel Sánchez Silva. Gtres

1. La posición del cuerpo

Una de las pruebas más controvertidas de este caso es la posición en la que apareció el cuerpo de Mario Biondo. Fue la empleada del hogar la que se encontró el cuerpo sin vida del cámara de televisión ahorcado en la estantería del salón del domicilio que compartía con su esposa, Raquel.

Según dos expertos forenses, la posición del cuerpo de Mario "sería incompatible con un posicionamiento voluntario en el ámbito de una dinámica suicida; y las fuerzas físicas en juego no habrían permitido que la cabeza apareciese en la posición en que se encontró".

Todo estaba en orden, ningún objeto se había vencido de la estantería... En un intento desesperado de Santina porque el mundo conociera la verdad, llegó a publicar una de las imágenes que la Policía tomó ese día en la que aparecía su hijo muerto.

"El hambre de justicia es lo que hizo que publicara la imagen de mi hijo para abrir los ojos a la opinión pública española porque en Italia nadie ha dado credibilidad a la pantomima del suicidio", confesó a EL ESPAÑOL tiempo atrás.

Esquema del informe pericial sobre la colocación del cuerpo del fallecido.

2. Mario no estaba solo en casa

Oscar Tarruella, expolicía judicial titulado y experto en homicidios, asegura en el documental Las últimas horas de Mario que había dos personas más en el domicilio con Mario esa noche. Ambas "accedieron a la vivienda sin forzar ninguna entrada".

"Mientras la persona de su confianza le tiene entretenido, una persona por detrás le realiza un estrangulamiento completo que acaba con su vida. Y posteriormente, con rigor mortis ya, ese cuerpo es reconducido a la posición donde finalmente acaba".

Mario Biondo en una imagen de archivo.

De hecho, para Tarruella no hay dudas: "Tengo claro que fue asesinado por los indicios que su propio cuerpo expresa. Pienso que hay mano negra en el caso de Mario Biondo".

3. El comportamiento de Raquel

Santina y Pippo siempre reprocharon a Raquel que no se alineara con ellos en la hipótesis del homicidio. Según la madre de Mario Biondo, ella también tendría que haberse interesado por conocer la verdad. La presentadora siempre creyó que su marido se suicidó.

Esto, unido al hecho de que tan solo una semana después del fallecimiento de su esposo se fuera con sus amigas a Formentera y lo publicara en sus redes sociales, propició que los Biondo empezaran a verla con otros ojos.

Raquel Sánchez Silva y Mario Biondo, en una fotografía de archivo. Gtres

No lloró la pérdida como ellos creen que debía haberlo hecho, lo que la convertía en sospechosa, a sus ojos.

La relación entre ambas partes se enfrió tanto que incluso han acusado a Raquel Sánchez Silva directamente de haber participado en la muerte de Mario.

4. El ordenador de Mario

Siempre estuvo en poder de Raquel hasta que fue solicitado por la justicia en el transcurso de las investigaciones. Según la documentación a la que tuvo acceso en su momento La Vanguardia, firmada por la Fiscalía italiana, "una descomunal cantidad de información, 996 gigas, fue borrada del primero tras la muerte del cámara".

Sánchez Silva argumentó que el ordenador contenía material personal que no quería que cayese en manos ajenas.

El primo de Raquel, Enrique Gómez, también fue llamado a declarar por este asunto ya que se produjo un acceso al MacBook de Mario desde la wifi de la empresa donde él trabajaba como ingeniero informático. También hubo otra conexión al ordenador de Mario desde su casa de Plasencia.

Por todo ello, la familia defiende que "alguien que tenía llaves entró. Mario conocía a esa persona y se fió. Seguramente discutieron y luego le dieron un golpe en la cabeza para aturdirlo", explicó Andrea, hermano del fallecido, en el documental de Netflix Las últimas horas de Mario. "Quien lo hizo después cerró la puerta con llave", aseguró Santina.