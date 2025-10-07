Dani Alves y Joana Sanz se convierten en padres de su primer hijo en común tras 10 años de relación

Joana Sanz (33 años) y Dani Alves (42) están de enhorabuena. El exfutbolista y la tinerfeña han dado la bienvenida este martes, 7 de octubre, a su primer hijo en común tras una década de relación.

La noticia ha sido adelantada por Vanitatis. De acuerdo a la información que maneja el citado medio, la modelo ha dado a luz en un hospital de la ciudad de Barcelona. Hasta allí se han trasladado sus familiares y amigos más cercanos.

Según conoce el portal, Sanz ya se encuentra en su domicilio de Esplugues de Llobregat junto a su marido y el recién nacido. Un importante acontecimiento que sella sobremanera su amor y que han vivido en la más estricta intimidad. Por el momento, ninguno se ha pronunciado al respecto.

Joana Sanz y Dani Alves en la Semana de la Moda de París en el año 2018. Gtres

Sanz experimenta ahora la maternidad por primera vez. Alves, por su parte, es ya padre de Victoria y Daniel, ambos fruto de su historia de amor con Dinorah Santana.

El embarazo de su primer hijo fue anunciado en el perfil de Instagram de Joana Sanz siete meses atrás. El pasado marzo, la modelo canaria compartió el duro proceso de fertilidad que había experimentado.

"Lo que venía a contar es que una mujer de 27 años sana se encuentra con dos FIV, tres pérdidas y de últimas una operación de trompas sumado a la aparición de endometriosis", relató entonces la mujer de Dani Alves. Además, compartió con sus seguidores en Instagram las pruebas a las que había sido sometida hasta quedarse embarazada.

"Me hice pruebas de todo tipo a lo largo de los años, con unos embriones divinos y sin encontrar el porqué de nada. La frustración y el porqué 'todas' se embarazan como por arte de magia me atormentaba", confesó entonces Joana.

La confirmación del embarazo de Sanz se produjo en una de las semanas más importantes para su pareja. Dani Alves, cabe recordar, fue absuelto de violación el 28 de marzo después de que la jueza asegurara en la sentencia que la denuncia que se le interpuso al exdeportista por presunta agresión sexual está plagada de "vacíos, imprecisiones y contradicciones sobre los hechos".

Tras salir a la luz la noticia de la exculpación de Alves, Joana Sanz tardó escasas horas en pronunciarse al respecto. En conversación con Joaquín Prat (50) durante la emisión de El programa de Ana Rosa, la modelo señaló la complicada realidad que había vivido durante los más de 12 meses que Dani estuvo en prisión.

"Felices por esta absolución, pero ¿y todo el daño que se nos ha hecho? Amenazas en redes sociales, pérdida en contratos publicitarios... Lo que se sabe es que por los días que ha estado en prisión le corresponden un total de 11.000 euros más o menos", apuntó Sanz en la charla que mantuvo tiempo atrás con el citado medio.

A lo largo de este tiempo, la modelo y Dani Alves no han dejado de compartir públicamente sus momentos en común. Entre ellos se encuentran viajes de ensueño así como sus nuevos proyectos profesionales.

Tal y como publicó en primicia EL ESPAÑOL, el exdeportista había emprendido en un negocio ligado a la gastronomía. En concreto, se trataba de una marca de açaí, un superalimento amazónico.

Dani Alves y Joana Sanz, por las calles de Barcelona en 2016 Gtres

La llegada del recién nacido sella la historia de amor entre Joana Sanz y Dani Alves. La dupla, cabe recordar, inició su relación una década atrás. Allá por el año 2015, el futbolista brasileño militaba en el FC Barcelona y la canaria comenzaba a hacerse un nombre en las pasarelas internacionales.

No fue hasta dos años más tarde, en 2017, cuando sellaron su historia de amor en una íntima boda que tuvo lugar en la isla de Formentera. Tiempo después, ambos instalaron su residencia fija en una vivienda ubicada en el municipio catalán de Esplugues de Llobregat.