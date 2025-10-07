Tamara Falcó, fotografiada con sus nuevas mascotas: dos cachorros comprados en Seúl por 5.000 y 2.000 euros

Tamara Falcó (43 años) ha comenzado el curso escolar por todo lo alto. La marquesa de Griñón ha tenido la oportunidad de vivir una suerte de viajes en los últimos tiempos. Así, Ibiza o Italia han sido algunos de los destinos a los que la hija del malogrado Carlos Falcó se ha desplazado recientemente.

La mayor parte de estos viajes han estado protagonizados por su innato lujo y la característica exclusividad que envuelve a Tamara. No obstante, la hija de Isabel Preysler (74) también saca a relucir su faceta más humana en numerosas ocasiones. Así, como una más, ha sido captada recientemente por EL ESPAÑOL.

La mujer de Íñigo Onieva (36), en esta línea, ha sido inmortalizada por este periódico en las inmediaciones del casco histórico de Aranjuez. Ataviada con una cazadora marrón y unos pantalones holgados en color beige, el municipio del sur de la Comunidad de Madrid ha sido testigo de la grata jornada que ha vivido la marquesa de Griñón.

Tamara Falcó, junto a sus mascotas en Aranjuez. Raúl García

La hermana de Enrique Iglesias (50) no ha sido captada en solitario durante su paseo por las históricas calles de Aranjuez. Falcó ha disfrutado de un agradable recorrido junto a una compañía muy especial. La colaboradora de El Hormiguero, así, ha vivido la jornada de la mano de sus mascotas.

Según las imágenes que muestra este portal en exclusiva, Tamara ha recorrido el municipio madrileño junto a su perra Jacinta, un caniche de color canela. Se trata de un animal que Falcó adoptó en un refugio varios años atrás y que se ha convertido en una fiel aliada estos últimos tiempos.

No es la pequeña Jacinta el único animal en la vida de Tamara Falcó. De hecho, su caniche comparte hogar desde hace un tiempo con Vanilla, una Golden Retriever de color dorado. Además, recientemente ha ampliado la empresaria la familia con la llegada de Missy y Dalkkung. Dos tiernos cachorros que se han sumado al paseo del que EL ESPAÑOL ha sido testigo.

Tamara y sus mascotas junto a unas seguidoras en el momento 'selfie'. Raúl García

Los tres animales y Tamara han disfrutado de una entretenida caminata por las calles de Aranjuez. Risas y miradas de cariño han compuesto buena parte de la jornada. La marquesa de Griñón se ha mostrado en todo momento pendiente de sus mascotas, dándoles rienda suelta en varios instantes del paseo.

El trío de animales y Falcó han causado furor en el municipio madrileño. De ahí que hasta un grupo de chicas jóvenes no haya dudado en pedirle una fotografía a Tamara en un instante determinado de la jornada cual estrella internacional.

Junto a Tamara, siempre un paso por detrás, pero sin despegarse, iba su chófer, que portaba la comida de las mascotas de la Marquesa.

Cierto es que el caniche Jacinta ha acaparado buena parte de los focos en los últimos años. De hecho, la propia Tamara ha llegado a posar junto a ella en alguna revista del corazón de nuestro país. Una realidad a la que presumiblemente tendrán que hacerse los recién llegados Missy y Dalkkung.

De acuerdo a la información que maneja este periódico, ambas mascotas llegaron a la vida de Falcó unos meses atrás. A diferencia de su caniche, fueron comprados por Tamara en Korea Teacup Puppies, una de las clínicas de mascotas más famosas del mundo y cuya premisa es la venta de animales exclusivos.

Tamara Falcó y sus mascotas en un parque de Aranjuez. Raúl García

La propia Tamara se desplazó tiempo atrás hasta la sede física que la empresa tiene en el distrito de Gangnam, en Seúl, la capital de Corea del Sur. De hecho, Falcó pudo ser testigo del cuidado que reciben los animales en el prestigioso establecimiento.

Un extenso catálogo de animales de compañía se encuentra disponible en el apartado web de Korea Teacup Puppies. La media de dinero a desembolsar por mascota, cabe apuntar, se encuentra en torno a los 3.000 dólares -unos 2.500 euros-.

Las dos razas escogidas por Tamara son dos de las más selectivas. El Coton de Tulear, así, tiene un precio de más de 5.000 euros. En cuanto a su segunda mascota, de tipo Maltipoo con manchas marrones, el precio mínimo no baja de los 2.000 euros.

Tamara Falcó no es la única celebridad que ha sucumbido a la compra de los animales que ofrece en su catálogo Korea Teacup Puppies. La modelo colombiana Estefanía Duque (32) es otra de las famosas que cuenta con un animal de compañía de la prestigiosa clínica.

Cabe puntualizar que la compra de animales domésticos a través de un portal web como la que ha protagonizado Tamara Falcó no es legal en España desde marzo de 2023. Así lo recoge el artículo 57.1. de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales.

"Se prohíbe la venta directa de cualquier tipo de animal de compañía a través de internet, portales web o cualquier medio o aplicación telemáticos", reza el apartado de la citada ley.

En lo que a Corea del Sur respecta, es legal que los extranjeros puedan acceder a la compra de animales de compañía siempre que los negocios cumplan con los requisitos legales. Hay regulaciones, cabe recalcar, que obligan a los criadores a obtener licencia.

La muerte de su perra Celine

Tamara falcó junto a su chófer. EL ESPAÑOL

En octubre de 2021, Tamara anunció con pesar la muerte de Celine en sus redes sociales, con un mensaje emotivo. "Te echaremos de menos Celine. Gracias por llenar la casa de alegría y cariño durante tantos años", escribió Falcó.

Celine era una perra Doggo Grande Danés que Isabel Preysler regaló a Mario Vargas Llosa con motivo de su 80 cumpleaños, y que con el paso del tiempo pasó a formar parte del entorno familiar de Tamara Falcó, quien se ocupaba de sus cuidados debido al delicado estado de salud del escritor.