Nuria Fergó, sobre una posible reconciliación con José Pablo Lauro: "Vivo el día a día y, ahora mismo, estoy bien sola"

Este 2025 no ha sido demasiado bueno para Nuria Fergó (46 años). El pasado mayo rompió con Juan Pablo Lauro (42), ex marido de Irene Villa (46), después de haberse comprometido en una pedida de mano muy especial en lo alto de la torre Eiffel.

Han sido momentos duros que aún está procesando, pero se siente apoyada por sus seres queridos, especialmente, por su hija Martina, de 14 años, fruto de su relación con José Manuel Maíz (46).

La cantante andaluza ha acudido el pasado viernes, 3 de octubre, a la XI Noche Solidaria de Sallés Hotel, celebrada en el Hotel Mas Tapiolas Country Lodge de Barcelona, con el objetivo de recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil. La gala se celebra en colaboración con la Asociación Pulseras Candela, dedicada a la recaudación de fondos para la lucha contra esta terrible enfermedad.

Hablábamos con su compañera Gisela sobre las segundas oportunidades, ¿cree usted que podría haber una segunda oportunidad con José Pablo Lauro o es una decisión ya muy meditada y madura?

Es que yo vivo el presente, es mi filosofía de vida, el futuro no lo sé. Vivo el día a día y ahora mismo estoy bien sola, es lo que he decidido y para adelante, ya está. No sé mañana lo que va a pasar. De verdad, ojalá lo supiera, es difícil saberlo.

Nuria Fergó en la XI Noche Solidaria de Sallés Hotel en Barcelona. Cedida a EL ESPAÑOL

Cuando observa las redes sociales y ve que se dice que usted e Irene Villa son amigas, ¿qué hay de verdad?

No me voy a hablar de ese tema porque eso se habló hace muchísimo tiempo ya, ya está fuera de… Ahora mismo estamos en una situación súper bonita y lo que interesa es recaudar todo el dinero posible para que podamos ayudar a la investigación del cáncer.

Hace poco publicó una foto de su hija, que ya ha cumplido 14 años, ¿cómo lleva usted esta etapa de la adolescencia?

Yo creo que todas las mamis nos decimos lo mismo, ¿no? Es lo que hay, paciencia, no te lo tomes a pecho, no es por ti… Es normal, son muchos cambios los que están sufriendo. Como no recuerdo mis 14 años le pregunto a mi madre: "¿Cómo era mamá? Nosotras dos, mi hermana y yo, hemos sido buenas. O sea, no hemos sido rebeldes, ¿a qué no?".

Me parto con todas estas cosas, pero es lo que hay, son experiencias y yo creo que es un gran aprendizaje ser mami porque no viene el libro de instrucciones. Cada niño es diferente y es bonita la aventura.

Nuria Fergó con su compañera y amiga, Natalia Rodríguez, de Operación Triunfo. Gtres

El año que viene se cumplen 25 años de Operación Triunfo. ¿Le gustaría que hubiera un reencuentro?

Supongo, ¿a quién no le gustaría eso? Lo guay es cuando nos encontramos por aquí, en las galas, en los sitios, cuando vamos de promoción y nos reencontramos uno a uno, poco a poco, y eso nos da alegría. Pero todos juntos de nuevo va a ser muy complicado. Primero ya no va a ser lo mismo porque no está Álex. Hay que seguir, lo importante es que estemos en vuestros recuerdos y eso es muy bonito. Que 25 años después seamos vuestros niños, como digo yo.

Su compañero y amigo Manu Tenorio es concursante en Bailando con las Estrellas, ¿está usted viendo el programa? ¿qué le parece?

Lo siento, es que no veo la tele. De verdad, estoy así enfocada y todos me dirán: "pues nosotros no vamos a comprar tu música si tú no ves la tele", cada uno dirá lo suyo, por qué no, pero es verdad que no veo televisión. Sé que está por las redes, pero le deseo que llegue hasta el máximo, es una súper experiencia y que la disfrute muchísimo.

Nuria Fergó en la XI Noche Solidaria de Sallés Hotel en Barcelona. Cedida a EL ESPAÑOL

¿Participaría usted en un concurso así?

Pues por qué no, con un programa así… El baile me encanta, se me da bien, pero una cosa es eso y que yo baile a mi manera y otra cosa es que cuando te pongan los pasitos y esas cosas, una lo haga, eso ya es diferente.

¿En qué proyectos se encuentra actualmente?

Vamos a empezar otra vez la gira de María Dolores Pradera este mes de octubre, sacaré un single antes de que acabe el año y el que viene quiero hacer una gira bonita porque cumplo 25 años de carrera.

¿Nacional o internacional?

Por ahora nacional, lo internacional ya llegará, sí que tiene que llegar. Ya te digo que voy viviendo el día a día. Pero creo que hay proyectos muy interesantes y estoy muy emocionada por las cosas que vienen.

¿Es usted de marcarse retos?

Eso es lo que me motiva, esa es nuestra profesión, la vidilla de ponerte objetivos, de cumplirlos, de estar ilusionada a ver todo lo que puedes conseguir.

Esta noche apoya usted una causa contra el cáncer infantil. ¿Qué opina de este tipo de iniciativas?

Las personas que estamos aquí somos especiales porque queremos ayudar a aportar, nos ponemos en el lugar de todas las familias que están sufriendo esta enfermedad y si se puede hacer esto cada equis años para poder recaudar dinero es genial.