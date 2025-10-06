Rosario Bermudo estalla como nunca antes y emprenderá acciones penales contra su hermano Leoncio si no le paga
EL ESPAÑOL ha podido conocer en exclusiva que la situación dará un giro importante en los próximos días.
Más información: Rosario Bermudo ya ha recibido el "70 por ciento" de su herencia: quién continúa sin pagarle y nueva instancia en el Supremo
El conflicto entre hermanos continúa. En octubre de 2024, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Soria condenó a los cuatro hijos de José Leoncio González de Gregorio y Martí a pagar a Rosario Bermudo (73 años), hija biológica reconocida por su padre, un total de 1,2 millones de euros en concepto de herencia tras el fallecimiento de éste.
Con el paso del tiempo, este caso ha seguido generando novedades. Mientras que tres de los hermanos -Gabriel, Javier y Pilar- ya han satisfecho la cantidad correspondiente, uno de ellos, Leoncio, aún no ha cumplido con su parte. Según ha confirmado EL ESPAÑOL, esta situación podría acarrearle consecuencias legales más graves.
Leoncio se ha convertido en el único hermano que no ha abonado la cantidad establecida. De seguir sin hacerlo, Rosario tiene previsto "emprender acciones legales" contra él, según ha podido saber este diario. Este hecho amenaza con prolongar el conflicto familiar, y Rosario no se detendrá hasta obtener lo que le corresponde.
Durante todo este proceso, la vida no ha sido fácil para Bermudo, pues ha tenido que enfrentarse a tensiones con sus hermanos mientras su marido atraviesa un difícil momento de salud. Esto ha convertido su vida en un verdadero infierno mediático, dificultando su día a día.
A pesar de todo, su entorno describe a Rosario Bermudo como "una mujer con una gran paciencia" a lo largo de todo el contencioso. Sin embargo, asegura que está dispuesta a tomar estas decisiones porque ya no puede más: está cansada y quiere cerrar este capítulo.
Todo esto ocurre en uno de los momentos decisivos del caso, tras la negativa de Leoncio a cumplir con su parte del pago, al igual que hicieron sus hermanos.
El pasado 11 de septiembre de 2025, EL ESPAÑOL publicó que su hermana Pilar había sido la última en abonar parte de lo adeudado: 280.000 euros. En ese momento, su abogado, Fernando Osuna, reveló a este portal que lo había hecho para evitar "un embargo", aunque matizó que Pilar se había beneficiado de una sentencia que estipula que los hermanos deben pagar "a partes iguales".
Tanto Pilar como Leoncio alegan que la demanda de paternidad que reconoce a Rosario Bermudo como hija legítima de José Leoncio González de Gregorio y Martí está prescrita. Así, ambos han presentado un recurso ante la citada institución, lo que ha paralizado la ejecución provisional de la sentencia que les obligaba a pagar.
Desde entonces no se conocen detalles acerca de este último movimiento que hicieron los hermanos, sin embargo, todos los actos de conciliación relacionados tendrán que esperar su curso hasta que un juez dictamine sentencia ante los acontecimientos. Mientras tanto, deberán cumplir con la sentencia que se le otorga a Rosario.
Fue el pasado mes de diciembre cuando Fernando Osuna informaba a este portal que la jueza había ordenado el embargo de las cuentas de Pilar y Leoncio, considerando el acto una "celeridad ejemplar" para asegurar el pago total de 1,2 millones de la herencia.
Posteriormente, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Soria dictó un auto en el que ordenaba "averiguar la situación laboral y los bienes y derechos patrimoniales de la parte ejecutada, a través de consulta telemática" en las bases de datos de los organismos públicos, y trasladar el resultado a "la parte ejecutante" para que pudiera adoptar las medidas legales que considerase oportunas.
En concreto, Pilar fue notificada con embargos sobre sus bienes hasta cubrir la cantidad de 784.963,20 euros de principal, más intereses y costas del proceso, calculados "de forma provisional". Por su parte, a Leoncio se le reclamaba una cifra menor, cercana a los 140.000 euros, aunque con los mismos requisitos legales, mientras que a Pilar se le añadían intereses y costas que superan los 200.000 euros.
La historia de Rosario Bermudo
Conviene recordar que, el 5 de diciembre de 2018, el Juzgado número 77 de Madrid dictó oficialmente que Rosario Bermudo era heredera legítima, tras presentarse en el proceso una prueba de ADN que arrojó un 99,99 % de coincidencia, el valor más alto posible.
Dicha prueba resultó determinante para confirmar que Rosario Bermudo es hija de Leoncio González de Gregorio, esposo de la duquesa de Medina Sidonia, otorgándole así el derecho a reclamar su parte correspondiente de la cuantiosa herencia.