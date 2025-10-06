Rosario Bermudo estalla como nunca antes y emprenderá acciones penales contra su hermano Leoncio si no le paga

El conflicto entre hermanos continúa. En octubre de 2024, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Soria condenó a los cuatro hijos de José Leoncio González de Gregorio y Martí a pagar a Rosario Bermudo (73 años), hija biológica reconocida por su padre, un total de 1,2 millones de euros en concepto de herencia tras el fallecimiento de éste.

Con el paso del tiempo, este caso ha seguido generando novedades. Mientras que tres de los hermanos -Gabriel, Javier y Pilar- ya han satisfecho la cantidad correspondiente, uno de ellos, Leoncio, aún no ha cumplido con su parte. Según ha confirmado EL ESPAÑOL, esta situación podría acarrearle consecuencias legales más graves.

Leoncio se ha convertido en el único hermano que no ha abonado la cantidad establecida. De seguir sin hacerlo, Rosario tiene previsto "emprender acciones legales" contra él, según ha podido saber este diario. Este hecho amenaza con prolongar el conflicto familiar, y Rosario no se detendrá hasta obtener lo que le corresponde.

En un acto de rebeldía, Bermudo llevará este conflicto hasta los tribunales. Según han explicado a este periódico, está dispuesta a ir a por todas, ya que se encuentra harta y cansada de este proceso y desea ponerle fin cuanto antes. Además, uan fuente cercana ha declarado a EL ESPAÑOL que no siempre se es consciente del "desgaste" que todo este litigio ha supuesto para ella, una mujer de 73 años que, además, debe afrontar una situación familiar muy complicada.

Rosario Bermudo.