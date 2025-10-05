Alberto Herrera y Blanca Llandres celebran su pedida de mano: flores, un simbólico 'look' y una canción a Mariló Montero

Alberto Herrera y Blanca Llandres en la celebración de su pedida de mano. Redes sociales

Dos semanas antes de darse el 'sí, quiero', Alberto Herrera (32 años) y Blanca Llandres (29) han celebrado su pedida de mano. Este sábado, 4 de octubre, los futuros esposos han vivido uno de los días más especiales de su vida al lado de su círculo más cercano.

Así lo ha compartido la novia, reuniendo algunas de las fotografías más bonitas de la celebración y agradeciendo a quienes hicieron posible esta jornada inolvidable. Blanca Llandres ha posado con su futuro marido, Alberto Herrera, luciendo un vestido blanco con volantes en los hombros y bordado en el pecho y el bajo, de la firma Panambi.

Este mismo diseño, que ha marcado su figura premamá, lo lució su prima Lourdes Montes (41) en mayo de 2024. En su día, también lo llevó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (46).

Blanca Llandres ha combinado esta simbólica pieza con unas sandalias básicas en color negro y ha dado el toque final al look con delicadas joyas, un maquillaje en tonos neutros y la melena suelta y peinada con ondas sueltas.

La celebración ha tenido lugar en el restaurante Cambados, en Sevilla, cuya carta fusiona la cocina gallega con la andaluza. Previamente, los futuros esposos recibieron como regalo varios ramos de flores.

Un encuentro sencillo que da algunas pistas de cómo será el enlace, previsto para el próximo 18 de octubre.

"Si por Alberto fuera, sería una reunión, una comida y fiesta con amigos y familia. Cante y buen rollo, y poco más", aseguraron a EL ESPAÑOL poco después de que este periódico informara en exclusiva sobre los planes de boda de la pareja.

A la celebración de la pedida de mano han acudido los padres de él, Carlos Herrera (68) y Mariló Montero (60). Asimismo, su hermana y la hija pequeña de la empareja, Rocío Crusset (31). Los cuatro han posado en familia y junto a Blanca Llandres, a quien han dado oficialmente la bienvenida.

"La familia crece", ha escrito la presentadora en una de las imágenes publicadas en sus redes sociales. "Familia feliz. Amigos felices", ha expresado también en un post, donde ha revelado mayores detalles de la celebración. Uno de ellos, un divertido momento en el que ella se convirtió en la protagonista de la reunión. Al menos, durante algunos instantes.

En determinado punto, los amigos de la pareja, visiblemente alegres, han comenzado a cantar al unísono y desde unas escaleras: "Mariló, te quiero".

Rocío Crusset, por su parte, se ha mostrado muy emocionada. "Qué felicidad tan grande. Lloro todo el rato", ha comentado en el post de su cuñada.

Alberto Herrera y Blanca Llandres también se han retratado con los padres y los hermanos de ella, igual de emocionados por la inminente boda.

La boda

Alberto Herrera y Blanca Llandres contraerán matrimonio el próximo 18 de octubre. Una fecha que marcará la unión definitiva entre dos grandes familias de nuestro país.

Ambas sagas se conocen desde hace varios años. Y es que Rocío Crusset, la hermana de Alberto Herrera, fue novia de Jaime Soto, primo de su futura cuñada y gran amigo del joven locutor. No en vano, en su día, Mariló Montero reaccionó con humor a la relación de su hijo: "Hombre, no salís de la familia".

Formalizarán su relación en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, y la novia lucirá un diseño de Nicolás Montenegro, en colaboración con la hermana de Alberto, Rocío Crusset.

Padres de su primer hijo

Alberto Herrera y Blanca Llandres contraerán matrimonio meses antes de convertirse en padres. Fue el pasado 5 de septiembre cuando anunciaron que la joven está embarazada.

"El mayor regalo que nos ha hecho la vida", escribió entonces Blanca Llandres en sus redes sociales mostrando una de las ecografías.