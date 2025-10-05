Qué fue de Paco Clavel, el mítico artista de la Movida madrileña que marcó un precedente al crear el género 'Cutrelux'

La década de los 80 será recordada por siempre en España por sus estrafalarios estilismos. Así, colores vibrantes, atrevidos estampados y materiales brillantes protagonizaban los looks de los españoles más de 40 años atrás.

No podría entenderse tampoco esta época sin la Movida madrileña. Un movimiento contracultural y artístico que surgió tras la dictadura franquista y supuso una explosión de creatividad, libertad y experimentación. Una corriente que no podría entenderse sin la presencia de figuras como Pedro Almodóvar (76 años), Alaska (62) o Tino Casal.

Tampoco es posible concebir la Movida sin Francisco Miñarro López. A priori, un nombre desconocido para el público. Sin embargo, si se habla directamente de Paco Clavel (76) la cosa cambia por completo.

Paco Clavel, en una imagen de archivo. Paco Clavel

Clavel marcó un precedente en nuestro país más de cuatro décadas atrás. En pleno apogeo de la corriente, creó el CutreLux, siendo el principal impulsor de esta estética. Se trata de un movimiento estético del pop vanguardista consistente en reutilizar y asignar un valor decorativo a objetos y elementos cotidianos y, hasta cierto punto vulgares o anodinos en su uso habitual.

Paco se inició en colaboraciones en fanzines y revistas alternativas. Su verdadera pasión fue siempre la música y así lo demostró desde sus inicios. En la década de los 80 creó un grupo musical llamado Bob Destiny & Clavel y Jazmín, junto a Nacho Campillo, Emilio Souto y Luis del Campo. Este último, cabe recordar, fue su pareja sentimental durante varias décadas.

La mítica sala Vía Láctea de Madrid, al poco tiempo, comenzó a editar algunos sencillos, y uno de ellos fue el de Bob Destiny & Clavel y Jazmín. El trabajo cayó en manos de un directivo de la discográfica CBS, quien rápidamente se hizo con los servicios del grupo y le acortó el nombre al más asequible Clavel i Jazmín. Más tarde, editaron su primer disco, Reina por un día, del cual se extrajo el single El twist del autobús.

Paco Clavel, en un evento de 2022. Gtres

No fue todo esto -ni mucho menos- un camino de rosas. Su excéntrica imagen estética además de su orientación sexual fueron la comidlla de todo un país. Sin embargo, el propio Paco Clavel reconoció no haber vivido mucha discriminación. "No era fácil, no era llegar y triunfar, pero no tuve muchas pegas. Lo relacionaban mucho con el rollo del LGTBI. A mí nunca me han acorralado en un pueblo. Además, corro bastante bien", apuntó en una entrevista para Telecinco el pasado mes de mayo.

A pesar de que sus discos no fueron un éxito en ventas, Paco se convirtió en rostro visible de numerosos formatos televisivos y radiofónicos a finales del siglo XX. En este sentido, participó en programas como Viva el espectáculo o Calentito.

El paso de los años llevó al músico a permanecer en un discreto y segundo plano. A su lado, no obstante, se encontraba siempre Luis del Campo, su pareja sentimental profesional, quien perdió la vida lamentablemente en 2013 y dejó a Paco sumido en un profundo dolor.

"Empezamos juntos en la música y eso nos unió mucho. Luis fue el gran motor de mi vida. Era una persona increíble, maravillosa en todos los sentidos. Teníamos una relación muy cotidiana pero maravillosa. Mi vida ha estado muy marcada por Luis", confesó Paco Clavel en declaraciones para Telecinco cuatro meses atrás.

Paco Clavel, en el último adiós a Manolo de la Calva en agosto de 2025. Gtres

En los últimos tiempos, ha conducido el mini-programa de Radio 5 Extravaganza, donde ponía canciones extremadamente poco conocidas de grupos famosos de la historia musical. Ahora copresenta junto a Juan Sanchez el programa Menú Musical de Radio Nacional de España.

Uno de sus hobbies más destacados es su pasión por el coleccionismo. Y es que Paco Clavel atesora en su hogar más de 200.000 unidades de discos. Gran parte de estos discos, cabe mencionar, han sido adquiridos en El Rastro de Madrid. Es aquí de hecho donde el artista suele dejarse ver cada domingo.

La última vez que se dejó ver en público fue el pasado mes de agosto. Entonces, Clavel acudió al último adiós de Manolo de la Calva, a quien definía como "una buena persona".