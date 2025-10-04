Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan ya son marido y mujer: del vestido de la novia al abrazo con el duque de Alba

El reloj marcaba las 14:48 cuando Cayetano Martínez de Irujo (62 años) y Bárbara Mirjan (29) salían de la iglesia de los Gitanos, de Sevilla, convertidos en marido y mujer. Este sábado, 4 de octubre, se han dado el 'sí, quiero' tras una década de relación.

Ha sido el párroco Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp, muy cercano a Casa de Alba, quien ha oficiado la ceremonia religiosa.

Cayetano Martínez de Irujo ha llegado del brazo de su hija Amina (24), quien ha ejercido de madrina. El duque de Arjona y conde de Salvatierra ha vestido el uniforme de maestrante de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Casi al mismo tiempo ha arribado Luis (24), el hijo del aristócrata y mellizo de Amina, que ha cumplido el rol de testigo.

Los recién casados, a la salida de la iglesia. Gtres

La novia, por su parte, ha llegado a la iglesia en un coche de caballos y del brazo de su padre, el empresario libanés, Bachar Mirjan, luciendo un impresionante traje nupcial de Navascués.

Un diseño a medida que, tal y como manda la tradición, era el secreto mejor guardado del enlace. El vestido ha sido confeccionado en crep, con escote cuadrado y mangas desmontables que le permitirá llevar un doble look. La ya esposa de Cayetano Martínez de Irujo no se cambiará de traje como suelen hacer algunas novias.

La novia ha lucido un vestido de Navascués. El novio, el uniforme de maestrante de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Gtres

La parte superior del vestido es ceñida, lo que realza su figura, y está combinado con una falda voluminosa en la que destaca un bordado floral en el centro del abdomen, a juego con el puño de su manga derecha.

Como peinado ha elegido una coleta sencilla con marcadas ondas, decorada con una tiara de diamantes y a la que ha sumado un clásico velo. Minutos antes de entrar en la iglesia, Bárbara Mirjan ha cubierto su rostro por completo. El toque final lo ha dado con unos delicados pendientes. Un regalo de Cayetano Martínez de Irujo, según han informado desde ¡Vaya Fama!, de Telecinco.

El duque de Arjona y Bárbara Mirjan se han dado el 'sí, quiero' rodeados de familiares y amigos. Cayetano, concretamente, ha estado arropado por casi todos sus hermanos. Solo ha faltado Jacobo Martínez de Irujo (71).

Sí le han acompañado Fernando (66), Alfonso (74), Eugenia (56) y el duque de Alba, Carlos Fitz-James-Stuart y Martínez de Irujo (77), con quien ha protagonizado una de las imágenes más bonitas del enlace.

El emotivo abrazo de Cayetano Martínez de Irujo a su hermano Carlos. Gtres

Minutos antes de que llegara la novia, Cayetano y Carlos se han encontrado en la puerta de la iglesia, intercambiándose un emotivo abrazo. Una entrañable escena que ha confirmado que su relación pasa por un buen momento y que atrás han dejado cualquier disputa. En este mismo instante, el conde de Salvatierra también ha saludado cariñoso a los duques de Huéscar, su sobrino Fernando Fitz-James Stuart (35) y Sofía Palazuelo (33).

Tana Rivera (25) o Alfonso Díez (74), viudo de la duquesa de Alba, tampoco han querido perderse la gran boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan.

Entre los invitados, alrededor de 300, cabe destacar la presencia de Emilio Butragueño (62), muy amigo de Cayetano Martínez de Irujo y quien ha ejercido de testigo. A la lista se han sumado Begoña Villacís (47), acompañada de su pareja Juan Cañada; Susanna Griso (55), Bertín Osborne (70) o Carmen Lomana (77). Asimismo, Curro Romero (90), quien hace apenas unos días salía del hospital, junto a su mujer, Carmen Tello (69).

Tras darse el 'sí, quiero', Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se han marchado al banquete en el mismo coche de caballos en el que llegaba ella a la iglesia de los Gitanos. La celebración continuará en finca Las Arroyuelas, en el término municipal de Carmona y propiedad del duque de Arjona.

La preboda

Este sábado, 4 de octubre, ha sido el gran día para Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. Sin embargo, la celebración comenzó este pasado viernes, día 3, con una fiesta preboda. Una velada íntima en el Cortijo La Motilla, donde la novia deslumbró con un espectacular diseño de la firma made in Spain Santa Bato.

"Ha elegido un conjunto formado por el top 'Martina' y la falda 'Ana', en un tono blanco personalizado para ella, pensado para acompañarla con la elegancia y la naturalidad que merece un día tan especial", ha explicado la marca desde sus redes sociales.