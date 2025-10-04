Andrea Duro anuncia que se casa: la foto con su misterioso novio y el anillo de compromiso

Andrea Duro (33 años) vive un ilusionante momento. Tal y como ha anunciado este sábado, 4 de octubre, se ha comprometido con su pareja. La actriz, así, pasará por el altar en los próximos meses.

"En Granada siempre pasan cosas", ha escrito la intérprete en sus redes sociales y junto a un par de fotografías en las que deja al descubierto su anillo de compromiso. En la primera instantánea posa en solitario y mostrando la joya. En la segunda imagen le acompaña su futuro marido, un hombre cuya identidad sigue siendo un secreto.

La intérprete que dio vida a Yoli en Física o Química solo adelanta que la pedida ha tenido lugar en Granada. Hasta ahora, fiel a su discreción, no ha compartido mayores detalles del momento.

Aunque han posado juntos en varias ocasiones, Andrea Duro ha preferido mantener la identidad de su novio en el anonimato. Jamás le ha etiquetado en sus redes sociales. Tampoco le ha llamado por su nombre.

Sí se conoce, según informa Vanitatis, que el futuro marido de la actriz trabaja en el mundo audiovisual. Tal y como informa este medio, se conocieron durante el rodaje de Arcadia, una serie producida por Secuoya Films y protagonizada por William Levy (45). Aquello tuvo lugar en Canarias, donde se rodó el proyecto, a finales de 2024. Así, Andrea Duro y su pareja tendrían casi un año juntos.

De hecho, fue en diciembre del año pasado, cuando la actriz madrileña publicó la primera fotografía del que será su esposo. "Pónme algo de música ligera", escribió entonces junto a una romántica imagen en blanco y negro, en la que aparecían tumbados en una playa de Tenerife.

Desde entonces han sido varias las ocasiones en las que Andrea Duro ha posado con su pareja. Una serie de discretas publicaciones que han dejado constancia de la estabilidad de su relación. Una historia de amor que en los próximos meses se transformará en matrimonio.

La noticia del enlace ha emocionado a propios y extraños. Así lo confirman los cientos de comentarios que ha recibido la actriz en su publicación.

Destacan, sobre todo, los mensajes de conocidas figuras patrias. "Dios, enhorabuena, mi amor", le ha escrito Lucía Rivera (27). "Muchas felicidades, chicos", ha expresado Juan Betancourt (35). Por su parte, Paula Echevarría (48), le ha comentado: "Lo he dicho. Dos seres maravillosos". Cabe recordar que la actriz asturiana también formó parte de Arcadia, la serie en la que se conocieron Andrea Duro y su pareja.

Dulceida (35), Blanca Suárez (36), Ana Milán (51) o Juan Acosta (48) son otras de las famosas que han reaccionado al anuncio.