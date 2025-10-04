Quién es quién en la familia de Bárbara Mirjan: de su padre libanés a la poderosa empresa que fundó su abuelo materno

Bárbara Mirjan junto a su inminente marido, Cayetano Martínez de Irujo, en un acto social en octubre de 2023. Gtres

Ha llegado el gran día para que una de las parejas más sólidas del panorama nacional, la formada por Cayetano Martínez de Irujo (62 años) y Bárbara Mirjan (29), sella sus vidas en un enlace que promete reunir a lo más selecto de la aristocracia y la alta sociedad española.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, tras el avance de Vanitatis, casi todos los hermanos del duque de Arjona estarán presentes, salvo Jacobo Siruela (71).

"Jacobo no va, pero invitado está. Toda la familia está invitada. Cayetano lo ha querido hacer así. En el tejado de cada uno está", se apunta. Al 'sí, quiero', en la Iglesia del Cristo de los Gitanos, en Sevilla, acudirán, además, figuras clave en la vida de la dupla.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, en Sevilla el pasado abril. Gtres

Entre ellas, Alfonso Díez (74), viudo de la duquesa de Alba, con quien Cayetano mantiene una relación buena y fluida. Pese a los problemas de salud que ha afrontado en el último tramo, Curro Romero (91) también estará en el casorio, junto a su mujer, Carmen Tello (69).

También ha visto la luz, como datos importantes a tener en cuenta, que Genoveva Casanova (48), exmujer de Cayetano, no asistirá al enlace. Está instalada en México, donde pasará una temporada. En otro orden, se ha conocido que será la familia de Bárbara quien pague el banquete.

En realidad, no sólo se hará cargo la familia de Mirjan del banquete, también afrontará los gastos derivados de la decoración y de las actuaciones de música en directo con que se deleitará a los invitados, como adelanta Informalia. Se apunta que Mirjan es un apellido pudiente.

El gesto de sufragar parte de los gastos de la boda pone el foco sobre una familia que ha preferido mantenerse en un segundo plano mediático, pero cuya historia empresarial y social merece ser contada.

Cayetano Martínez de Irujo y su pareja, Bárbara Mirjan, llevan una década juntos. Gtres

¿Quiénes son, en concreto, los padres de Bárbara? Por un lado, su progenitor es Javier Mirjan Ajbaa -también conocido como Bachar Mirjan Ajbaa-, un empresario de origen libanés que ha construido su vida en España.

Lo ha hecho junto María Lourdes Aliende España, madre de Bárbara. Aliende, por su parte, proviene de una sólida familia vasca con raíces en Álava.

Su apellido, Aliende, está estrechamente ligado al Grupo IMA, una empresa especializada en la fabricación de tarimas flotantes de madera, con sede en Berantevilla, un pequeño municipio alavés que ha sido testigo del crecimiento de este negocio familiar.

Fundada por el abuelo de Bárbara, José Luis Aliende Cuesta, la compañía ha logrado consolidarse como referente nacional e internacional en su sector, exportando sus productos a diversos países y manteniendo una producción anual que supera el millón de metros cuadrados.

La historia de los Aliende es la de una familia que ha sabido combinar tradición y modernidad. José Luis Aliende, el patriarca, fue reconocido por su brillante trayectoria profesional y por su filosofía empresarial basada en la reinversión constante y el cuidado meticuloso de cada detalle.

Hoy, el Grupo IMA sigue en manos de sus descendientes. Esta estabilidad económica ha permitido a María Lourdes y Javier establecerse en uno de los barrios más exclusivos de Madrid: Chamartín, cerca de la Avenida de Pío XII.

Allí, en una zona donde la discreción convive con el lujo, han criado a su hija Bárbara en un entorno de privilegio.

Bárbara y Cayetano, llegando a una boda familiar en 2023. Gtres

El hecho de que sean ellos quienes costeen el banquete de boda con Cayetano Martínez de Irujo -conde de Salvatierra y miembro de la histórica Casa de Alba- habla de su capacidad económica y también de su voluntad de asumir un papel activo en la celebración.

En una ceremonia que se celebrará en Sevilla, y que reunirá a cerca de 300 invitados en la finca Las Arroyuelas, propiedad del novio, la familia Mirjan-Aliende se presenta como anfitriona del convite, en un gesto que equilibra la balanza entre la nobleza y la empresa.

Mientras Cayetano ha hablado públicamente de sus dificultades económicas tras desvincularse de la marca Casa de Alba, los padres de Bárbara han preferido mantenerse al margen de los focos.

En un contexto donde los apellidos aristocráticos suelen acaparar la atención, la familia de Bárbara representa una nueva generación de élite empresarial que, sin títulos nobiliarios, ha logrado construir un legado sólido y respetado.

El inminente matrimonio, abrazándose, muy cariñoso.

La figura de Bárbara Mirjan, discreta y elegante, parece reflejar esta dualidad: por un lado, el glamour que exige su nueva posición como futura esposa de un aristócrata; por otro, la sobriedad y el compromiso que ha heredado de su entorno familiar.

Educada en colegios internacionales y graduada en Filología Francesa y Gestión de Empresas en Londres, Bárbara ha desarrollado una carrera en el mundo de la organización de eventos, manteniéndose siempre alejada del ruido mediático.

Su familia, mientras tanto, ha seguido apostando por el trabajo silencioso y eficaz, como lo demuestra la trayectoria del Grupo IMA.

A pocas horas de dar el 'sí, quiero', Bárbara Mirjan vive una mezcla de emoción y vértigo. Aunque ha mantenido una discreción férrea durante los preparativos, fuentes cercanas aseguran que los nervios han comenzado a aflorar: revisa cada detalle del vestido y repasa la lista de invitados.

En su entorno, se respira una tensión dulce, propia de quien está a punto de cruzar una frontera vital. Para Bárbara, este no es solo el inicio de una nueva etapa junto a Cayetano Martínez de Irujo, sino también la entrada definitiva en un universo mediático y aristocrático que, hasta ahora, había bordeado con elegancia.