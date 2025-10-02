Raphael cancela su segundo concierto en menos de una semana por "prescripción médica"

Nuevo revés de salud para Raphael (82 años). El cantante ha anunciado en la mañana de este jueves, 2 de octubre, la cancelación de su concierto en la Plaza de Toros de Murcia este próximo día 4. ¿El motivo? Una bronquitis. Así, se trata de la segunda vez en menos de una semana que modifica su agenda, pues tampoco pudo estar el pasado 27 de septiembre en Zamora.

Tampoco ha acudido el legendario cantante este pasado día 1 al concierto solidario Cris contra el cáncer en el Movistar Arena de Madrid. Allí, estaba previsto que actuara junto a artistas como Antonio Orozco (45) o Rozalén (39) para recaudar dinero a favor de la investigación del cáncer. Raphael, por el momento, no se ha pronunciado respecto a esta situación.

El propio artista ha comunicado la trágica noticia a través de un post de su Instagram. En el escrito, Raphael sostiene que, debido a prescripción médica, ha tenido que cancelar el afamado show. De hecho, no será hasta el 23 de mayo de 2026 cuando el concierto tenga lugar.

"Lamento las molestias que esta situación pueda causar y agradezco de corazón vuestra comprensión, cariño y paciencia", ha verbalizado en su Instagram. Además, ha añadido que regresará con "más fuerza que nunca". Los comentarios de apoyo, como no podían ser de otra forma, no han tardado en llegar.

Este pasado viernes, 26 de septiembre, el legendario cantante ya protagonizó una situación similar. Cerca de una semana atrás, la oficina de representación de Raphael comunicó que el artista se había visto obligado a cancelar el concierto gratuito que iba a ofrecer en el recinto ferial Ifeza de Zamora.

El equipo del intérprete de Mi gran noche explicó que la decisión había sido tomada por motivos médicos relacionados con un proceso gripal. Ahora, con el comunicado vertido este día de octubre, aclara la situación del padre de Manuel Martos (46).

Por el momento, Raphael no ha aclarado si cancelará el resto de conciertos de su incansable gira musical. El artista, cabe apuntar, tiene programados otros cuatro conciertos en distintas ciudades españolas: en San Sebastián -11 de octubre-; en Almería -día 18-; y Palma de Mallorca -24 y 25-.

Raphael, en su regreso a los escenarios en Mérida. Gtres

Su delicado estado de salud ha llevado a Raphael a copar titulares en el último año. A finales del pasado 2024, el artista fue diagnosticado de un linfoma cerebral que lo mantuvo alejado de los escenarios más de medio año.

Transcurrido este tiempo, las apariciones públicas del afamado cantante regresaron paulatinamente. En esta línea, retomó sus compromisos laborales en el mundo de la música. Fue el pasado mes de junio cuando regresó por todo lo alto a los escenarios en el marco de su gira Raphaelísimo en el Teatro Romano de Mérida.

Raphael, en el primer concierto de su nueva gira, 'Raphaelísimo'. Gtres

Raphael, además, ha disfrutado de un tranquilo verano. Una época estival en la que ha permanecido arropado, entre otros, por su mujer, Natalia Figueroa (86). Ambos se dejaron ver en Ibiza de vacaciones, en la impresionante villa que poseen allí desde hace años.