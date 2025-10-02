Pepe Navarro, uno de los afectados por el temporal de Ibiza: su casa de San José sufre considerables daños

Pepe Navarro (73 años) ha sido uno de los afectados del temporal en Ibiza y Formentera, donde esta semana se han registrado precipitaciones de hasta 300 litros por metro cuadrado.

Fue el pasado martes, 30 de septiembre, cuando la Agencia Estatal de Meteorología activó la alerta roja en las Islas Baleares. Así, los residentes de Ibiza recibieron una advertencia de ES Alert que informaba de la inminente llegada de "lluvias torrenciales" y del peligro de los desplazamientos, además de indicar a los ciudadanos de que no se acercasen a "torrentes, rieras ni zonas inundables" y evitasen las zonas subterráneas.

Navarro cumplió con las normas indicadas, pero se ha visto afectado por los estragos que ha causado la lluvia en su vivienda, situada en la zona de San José. Él mismo lo ha mostrado a través de la televisión, en una conexión con el programa El tiempo justo, conducido por Joaquín Prat (50).

Pepe Navarro durante su conexión con el programa de Joaquín Prat. Telecinco

"No se veía absolutamente nada. La cortina de agua era tan intensa que era imposible ver", ha explicado desde una de las terrazas de la villa. "Era como tener una pared negra delante de casa", ha insistido el televisivo.

El agua "entraba por todos lados", ha confesado el presentador, además de relatar que hubo lluvia de gran intensidad durante casi toda la jornada: "Hubo tres momentos de lluvia fortísima. De madrugada me despertó el ruido, por la mañana volvió con la misma intensidad y por la tarde, todavía peor. Fue una barbaridad".

Tal y como ha mostrado Pepe Navarro, debido a las fuertes lluvias y las filtraciones, dos paneles del techo de su vivienda se han desplomado.

El exmarido de Mayte Zaldívar (68) ha confesado que nunca antes había visto una situación similar y ha aprovechado para destacar la solidaridad de los vecinos y las fuerzas de seguridad en toda la isla.

Pepe Navarro muestra los daños que ha sufrido su casa debido al temporal. Telecinco

La mansión que posee Pepe Navarro en Ibiza está construida en un enclave privilegiado, a 200 metros sobre el nivel del mar, en una parcela de 30 hectáreas de terreno. Es una de las joyas de la corona del patrimonio inmobiliario del periodista.

Con más de 500 metros cuadrados construidos, la propiedad cuenta con terrazas abiertas, un salón panorámico, amplios ventanales, estancias dobles y una piscina infinity de 55 metros con vistas al Mediterráneo y a la isla de Formentera.

La vivienda de Pepe Navarro en Ibiza. Airbnb

Cabe recordar que la impresionante villa que Navarro posee en la isla balear fue objeto de debate en numerosos medios de crónica social un tiempo atrás. Varios portales llegaron a publicar en agosto y octubre de 2024 que el televisivo había conseguido vender finalmente la mansión. Pero nada más lejos de la realidad. Este periódico pudo confirmar que la vivienda sigue siendo propiedad del flamante conductor.

"Es mentira todo", relató en octubre del año pasado Pepe Navarro en una distendida charla con este medio. El presentador, eso sí, ha querido sacarle rentabilidad poniéndola en alquiler durante la temporada estival. En los últimos días, ha sido el veterano presentado quien ha ocupado la mansión.