El exigente y lujoso viaje de Elsa Pataky y su hija, India, a África: ocho días de safari a caballo por 7.000 euros

"Elsa es oficialmente una trotamundos". Esta frase se puede leer nada más entrar en el perfil de Instagram de Elsa Pataky (49 años). Es el primer post que aparece en un su feed y lo publica, originalmente, una empresa organizadora de viajes ecuestres. Esto, de hecho, es lo que ha llevado a cabo la actriz tras su último paso por Madrid.

Después de cumplir con ciertos compromisos profesionales en la capital, Elsa Pataky puso rumbo a África. Concretamente, a Namibia.

Fiel a su discreción, no contó nada de esta escapada. La intérprete, de hecho, lo ha compartido todo tras poner fin a la travesía. Un viaje exótico y especial que llevó a cabo con su hija mayor, India (13), fruto de su matrimonio con Chris Hemsworth (42) y con quien comparte su pasión por los caballos.

"Acabamos de regresar de un safari a caballo de ocho días con India, donde cruzamos el desierto de Namib, en Namibia, el desierto más antiguo del mundo", ha relatado Pataky en sus redes sociales. "Esta aventura a caballo única en la vida fue planeada, reservada y guiada por mi buena amiga, Kate, de Globel Trotting", añade la actriz.

Sobre el itinerario, relata: "Recorrimos una media de 40 kilómetros al día, un total de 320 kilómetros, con destino final en la salvaje Costa de los Esqueletos. Los días estuvieron llenos de galopes interminables, caminatas por cañones y noches bajo las estrellas".

Un viaje único que ha llevado a cabo de la mano de una empresa internacional dedicada a crear experiencias ecuestres exclusivas en los cinco continentes. Su objetivo es conectar a los viajeros con los caballos y diferente culturas. Todos los itinerarios -Namibia incluido- han sido previamente recorridos y evaluados por su equipo para asegurar la máxima autenticidad, seguridad y disfrute.

La travesía tiene una duración de 11 días y 10 noches. Ocho de ellos con cabalgata. Se organiza para grupos de entre seis y 12 invitados. Por lo que Elsa Pataky y su hija mayor habrían compartido viaje con otros turistas igual de apasionados y profesionales en el mundo ecuestre.

Elsa Pataky, en un concurso ecuestre. Imagen de sus redes sociales. Instagram

Desde la empresa advierten que es una escapada exigente: "Apto solo para jinetes avanzados". Un requisito que confirma que tanto la actriz como su hija, India, son dos grandes amazonas.

"Es fundamental tener buena condición física, buena salud y experiencia en equitación y manejo. No es necesario ser un jinete experto en doma clásica ni en salto, pero sí sentirse completamente cómodo a lomos de un caballo al galope", añade la empresa.

Antes de apuntarse a la experiencia es "imprescindible" -y así lo señalan desde la compañía que gestiona el viaje- "entrenar y prepararse". Otra condición con la que ya cumplían la actriz madrileña y su hija.

"Nuestra pasión por los caballos nos une muchísimo y lo disfruto, porque nos vamos a todas las competiciones. Cogemos los remolques, metemos a los caballos y nos vamos de viaje juntas", desveló Pataky en una entrevista con la revista ¡HOLA!

Elsa Pataky junto a su marido y sus hijos a caballo. Imagen de redes sociales. Instagram

La ruta que han hecho por Namibia tiene un precio de mínimo 7.000 euros por persona. La cifra puede ascender según el itinerario que se elija. Incluye los traslados terrestres, las cabalgatas y las comidas y bebidas durante la acampada y el alojamiento.

Si bien Elsa Pataky solo ha mostrado la ruta a caballo, la compañía, en su plataforma online, especifica todos los datos del alojamiento.

"Acampamos en camillas y sacos de dormir de lona bajo las estrellas. Hay duchas de agua caliente disponibles desde el camión. Hay baños portátiles de caída libre o químicos", explican.

"El equipaje se transporta en camiones; los jinetes recorren la selva o el desierto en línea recta y se encuentran con los vehículos de apoyo en los campamentos. El campamento se monta al atardecer y las comidas se preparan en la hoguera", añade la empresa. Como dato extra, "una sorpresa" en cada travesía.

El precio no incluye bebidas personales en los lodges y restaurantes, actividades adicionales y comidas no mencionadas en el itinerario, vuelos o seguro de viaje. Una exclusión que hace mucho más costosa la experiencia.

La elección de este tipo de viaje no sorprende en Elsa Pataky, apasionada de los caballos desde joven y hobbie que comparte con su hija, India. La actriz, además, es firme defensora de un estilo de vida activo y en conexión con la naturaleza.