Antonio Orozco, a sus 52 años, revela la cantidad exacta de millones que tiene en el banco y deja a todos sorprendidos

Este pasado miércoles, 1 de octubre, el cantante Antonio Orozco (52 años) se ha convertido en el invitado estrella del programa La Revuelta, en TVE, presentado por David Broncano (40). El objetivo de esta entrevista ha sido promocionar su libro autobiográfico, Inevitablemente yo.

El cantante, con más de 25 años de trayectoria a sus espaldas, no sólo ha abordado, sucintamente, el contenido de su obra literaria, también ha repasado su carrera musical y se ha enfrentado, como es habitual en el espacio, con naturalidad, a las dos preguntas clave.

Éstas son: cuánto dinero tiene en el banco el invitado y su actividad sexual. Orozco, fiel a su estilo directo y sin filtros, ha respondido con una sinceridad que ha desarmado al presentador y al público. Sin dudarlo, ha revelado sobre su patrimonio: "Tengo entre uno y tres millones".

Lo de "podrían ser las dos seguidas" creo que no lo decía de broma, no 😅 #LaRevuelta @antoniorozco pic.twitter.com/XG5fYLZABn — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 1, 2025

El presentador, sorprendido por la franqueza del artista, ha bromeado con que su intuición apuntaba a los dos millones exactos. "Muchas gracias por dar un dato concreto", ha asegurado Broncano, reconociendo que no todos los invitados se atreven a ser tan transparentes.

La respuesta de Orozco ha dejado a todos sorprendidos, tanto al presentador como a los invitados. Ese dinero es fruto de su intenso trabajo durante años. A sus 52 años, su trayectoria incluye miles de conciertos, discos de platino, libros y apariciones televisivas como coach en La Voz.

No obstante, si este momento ha sido comentado, el de su actividad sexual no se ha quedado atrás. Broncano le ha lanzado la segunda pregunta clásica del programa: ¿cuántas relaciones sexuales ha tenido en los últimos 30 días? Orozco, lejos de incomodarse, ha respondido con ironía y una sonrisa.

Antonio Orozco en los Premios Goya 2022. Gtres

"Llevo 30 días fuera de Barcelona", ha explicado, dejando entrever que no había tenido encuentros íntimos durante ese tiempo. El público, entre risas, ha intentado calcular los puntos según la fórmula habitual del programa, pero el cantante ha zanjado el asunto con una frase que ha dado paso a un sinfín de carcajadas: "Son 30, todos hechos por mí mismo".

La espontaneidad del momento, sumada a su comentario de que su madre estaba viendo el programa, ha convertido la escena en uno de los virales de la noche.

La visita de Antonio Orozco a La Revuelta ha sido una muestra más de por qué el artista sigue siendo uno de los más queridos del panorama musical español.

Su capacidad para reírse de sí mismo, para hablar con honestidad de temas delicados y para conectar con el público sin artificios han hecho de él una figura cercana y auténtica. En tiempos de discursos medidos y respuestas calculadas, su franqueza se agradece.

Y aunque su patrimonio pueda rondar los tres millones, lo que realmente vale oro es su forma de estar en el mundo: con los pies en la tierra y el corazón en cada palabra.

Más allá del lanzamiento de su nuevo libro, Orozco ha sido noticia recientemente por su llamativo cambio físico. El artista, cabe destacar, ha adelgazado cerca de 130 kilogramos. Una etapa de la que ha hablado abiertamente en El método Orozco, el documental de Prime Video en el que comparte su proceso de recuperación, además de su lucha personal.

También hace sonreír el ámbito personal a Antonio. Aunque discreto, el intérprete catalán atraviesa un dulce momento de la mano de una mujer anónima. Se trata de la madre de sus dos hijos pequeños, Jan (18) y Antonella.