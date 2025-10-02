La secreta luna de miel de Pablo López y Laura Rubio tras su segunda boda: un destino de moda y una fotografía clave

Pablo López (41 años) siempre ha marcado distancia entre la profesión y su vida personal. Así, discreto, celebró su boda con Laura Rubio, cantante y exconcursante de La Voz con la que llevaba varios años de relación. En esta misma línea, reservado y alejado del foco, han disfrutado de sus primeras semanas como marido y mujer.

El matrimonio se dio el 'sí, quiero' el pasado 19 de julio en la Basílica de Jesús de Medinaceli, en Madrid. Entre los asistentes no hubo ningún rostro conocido. Pablo López y Laura Rubio se casaron en la más estricta intimidad y ajeno a las cámaras de la prensa. Tras ello, no hubo rastro de un posible viaje de novios.

La luna de miel llegó este septiembre, después de celebrar su enlace por segunda vez, el día 20. La pareja reunió a alrededor de 300 invitados en Alcalá del Valle, Cádiz. Concretamente, en la finca La Casería del Tomillo, tal y adelantó EL ESPAÑOL en exclusiva.

Entre los asistentes destacaron conocidos rostros VIP como Luis Fonsi (47), David Bisbal (46), Lola Índigo (33), Sebastián Yatra (30), Raphael (82), Eugenia Martínez de Irujo (56), Malú (43) o David Bustamante (43).

De esta segunda celebración se conocieron mayores detalles. Los recién casado, incluso, conversaron con la prensa. Eso sí, manteniéndose discretos. De su luna de miel no hubo comentario alguno. Pablo López tampoco lo ha compartido en sus redes. Sin embargo, un fin de semana después del enlace en Cádiz, el cantante reapareció en Japón.

Tal y como reveló Fonsi Nieto (46), Pablo López acudió al Twin Ring Motegi, el circuito de MotoGP situado en Japón. "Visitas molonas", escribió el expiloto junto a una fotografía publicada en sus stories de Instagram. Entonces, cabe puntualizar, se alzó con la victoria el español Marc Márquez (33).

En la imagen, reposteada por el de Fuengirola, se les veía cómplices y sonrientes. Un posado entre amigos en el que no había rastro de Laura Rubio, dejando en duda si Pablo López había viajado solo o no tras su boda en Cádiz.

Laura Rubio y Pablo López en el circuito MotoGP de Japón. Instagram

El misterio se ha resuelto este miércoles, 1 de octubre. A primera hora de la mañana, Fonsi Nieto ha compartido un variado álbum de fotos con algunas imágenes del circuito de MotoGP en las que sí aparece Laura Rubio. En una de ellas, de hecho, el expiloto cede todo el protagonismo a los recién casados, quienes posan abrazados y sonrientes.

El post en cuestión confirma que Pablo López y la que fuera concursante de La Voz viajaron a Japón días después de celebrar su segunda boda en Cádiz. El matrimonio, así, puso rumbo a uno de los destinos favoritos entre los recién casados.

En el último año, tras su 'sí, quiero', han pasado por allí algunos VIPs. Entre ellos, Nacho Aragón (30) y Bea Gimeno (29) o Ana Cristina Portillo (31) y Santiago Camacho.

Para Pablo López y Laura Rubio ha sido una escapada corta. Tal y como ha publicado Javi de Hoyos este miércoles, la pareja ya está en Madrid. Han sido vistos recogiendo las maletas en el aeropuerto, procedentes de un vuelo de Doha. Sobre su parada en Qatar, eso sí, no hay rastro alguno. Simplemente podría haberse tratado de una escala.

Doble boda

Pablo López y Laura Rubio se conocieron en 2017. Ese año, la joven se presentó a La Voz y el de Fuengirola era uno de los coaches del programa.

Laura llegó a formar parte del equipo del malagueño, consiguiendo llegar a las semifinales del talent gracias a su voz y su carisma. Entonces, su relación se limitó a lo estrictamente profesional. Fue tiempo después cuando surgió el amor.

Pablo López y Laura Rubio en su segunda boda celebrada en Cádiz. Gtres

La fecha exacta del inicio de su romance es un misterio. Se conoce que pasaron el confinamiento juntos, pues en 2020, en plena pandemia, ella apareció sin querer en un vídeo que Pablo López realizó desde su casa. Cinco meses después de aquello han dado el gran paso y por partida doble.

Primero en Madrid y en la más estricta intimidad. Dos meses y 11 días más tarde, en Cádiz y rodeados de amigos.