Así será la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas, en Valladolid: los detalles del blindado enlace

La boda de Stella del Carmen Banderas (29 años) y Alex Gruszynski está a la vuelta de la esquina. El próximo 18 de octubre de 2025, la pareja se dará el 'sí, quiero' en Valladolid, rodeados de amigos y familiares que no querrán perderse la celebración.

Antonio Banderas (65), quien se ha convertido en uno de los rostros más esperados de la boda de su hija, será el encargado de acompañarla al altar. Aunque son muchos los detalles que ya se han publicado sobre este enlace, EL ESPAÑOL ha tenido acceso al lugar de la ceremonia y ha podido confirmar información en exclusiva.

La boda de la hija de Banderas y Melanie Griffith (68) se ha convertido en uno de los eventos sociales más esperados del año. El próximo 18 de octubre, Valladolid será testigo de un momento único en la historia de la familia: la boda de la hija del actor malagueño en España.

Para Stella del Carmen, España tiene un significado muy especial, y por ello ha elegido un lugar emblemático de la geografía nacional para darse el 'sí, quiero' con su amor de adolescencia. El destino escogido ha sido Valladolid, uno de los enclaves más destacados de Castilla y León por su belleza castiza y donde, según cuenta la leyenda, se habla el mejor castellano.

Stella del Carmen y Alex Gruszynski en la Semana Santa de Málaga. Gtres

La boda tendrá lugar en la Abadía Retuerta LeDomaine, un espacio situado en Sardón de Duero, considerado uno de los hoteles más exclusivos, lujosos y prestigiosos de la región. Reconocido tanto por su entorno natural como por su arquitectura de alto nivel, este enclave combina historia y modernidad.

"Abadía Retuerta es un hotel cinco estrellas y una bodega que se encuentran en un monasterio del siglo XII fundado por la Orden Premonstratense en España", han informado a este medio desde el propio alojamiento. La finca cuenta con 700 hectáreas, más de 8.000 metros construidos y 30 habitaciones exclusivas que ofrecen servicio completo de mayordomía.

En torno a la boda de Stella del Carmen han surgido muchas especulaciones, pero EL ESPAÑOL ha podido conocer algunos detalles. El alojamiento estará reservado en exclusiva del 16 al 19 de octubre y el acceso quedará restringido únicamente a los invitados. El coste de las habitaciones, según figura en su página web, oscila entre los 300 y 400 euros por noche.

La seguridad será máxima: "Para preservar la privacidad de los novios no es fácil acceder a la Abadía. Existe un estricto sistema de seguridad y desde la entrada de la finca hasta el edificio principal hay un recorrido considerable", explican a este periódico. Además, apuntan que los viñedos que rodean el acceso dificultarán que los medios de comunicación puedan captar imágenes.

Abadía Retuerta a vista de pájaro. Booking

Respecto al número de asistentes, algunas publicaciones habían señalado que acudirían unos 250 invitados. Sin embargo, este medio ha confirmado que el establecimiento no permite más de "150 invitados, debido a la capacidad de la cocina".

Este alojamiento cuenta con el restaurante Refectorio, distinguido con estrella Michelin, donde el chef Marc Segarra está al frente de los fogones. Su cocina suma una estrella Michelin, una estrella Verde y dos soles Repsol, convirtiéndose en un referente gastronómico de la zona.

Aun así, todavía no está confirmado si será él quien elabore los menús de la boda, aunque insisten a este medio que "no podrán elegir un chef externo a estas cocinas".

En cuanto a la decoración y otros preparativos, la pareja no ha querido ofrecer detalles. Lo que sí se sabe es que cualquier proveedor que acceda a la finca deberá contar con la aprobación y homologación de Abadía Retuerta, lo que refuerza la exclusividad del evento.

Patio interior de la Abadía Retuerta. Booking

Para este enlace, la pareja ha confirmado que ha confiado en unos weddings planners británicos, aunque no se ha revelado el nombre de la firma ni la persona responsable, aunque sí que son de origen inglés y cuentan con un gran prestigio internacional.

Detalles de la preboda

La preboda de Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski está prevista en el Castilla Termal Monasterio de Valbuena, un complejo histórico situado en la Milla de Oro de la Ribera del Duero, en Valladolid. Este alojamiento se encuentra a solo 20 minutos en coche del lugar donde será la ceremonia y celebración de la boda.

Este exclusivo escenario es un monasterio del siglo XII reconvertido en hotel de cinco estrellas, con 79 habitaciones de lujo, espacios gastronómicos, bodega, spa y viñedos, en un ambiente marcado por la historia y la sofisticación.

La pareja ha tenido que elegir diferentes hoteles para alojar a sus invitados, ya que estos establecimientos cuentan con un número limitado de habitaciones. Aun así, se trata de un alojamiento de alta gama que ofrece baños termales, piscina interior y exterior, además de sesiones de spa. Aunque poco se sabe todavía sobre qué comerán los novios o dónde se hospedarán exactamente.

Patio interior del Castilla Termal Monasterio de Valbuena. Booking

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con dicho alojamiento, pero no han querido hacer declaraciones al respecto. Por lo tanto, habrá que esperar a que los propios novios o algunos invitados lo compartan en sus redes sociales.

Invitados y prohibiciones

En cuanto a los invitados, se ha hablado mucho de lo que será un auténtico desfile de personalidades. Sin embargo, por ahora solo se puede confirmar la asistencia de la familia de ella: su madre, su padre y sus hermanos, Dakota Johnson (35) y Alexander Bauer (40). Aun así, se espera que la lista se complete con numerosos rostros conocidos que aporten aún más brillo al enlace.

Lo que sí ha trascendido es que el protocolo de seguridad será exhaustivo. Los dispositivos móviles estarán prohibidos con el fin de preservar la intimidad de la pareja y, además, los invitados dispondrán de transporte incluido el mismo día de la celebración, para que puedan olvidarse de conducir por unas horas.