Alba Díaz y su tía Rocío debutan en la Semana de la Moda de París: comida de Dabiz Muñoz y recuerdo a Karl Lagerfeld

La ciudad de París se ha vestido de gala desde este pasado lunes, 29 de septiembre, hasta el próximo día 7 de octubre con motivo de la Fashion Week. Así, la capital francesa se convierte en el epicentro de la moda a lo largo de esta semana.

Numerosos rostros reconocidos se han desplazado hasta la localidad francesa para asistir a los afamados desfiles. Paris Jackson (27 años), Ana de Armas (37), Emma Stone (36) o Naomi Watts (57) son algunos de los famosos que se han dejado ver en la ciudad.

También han aterrizado en París reconocidas figuras a nivel patrio. El cantante Guitarricadelafuente (28) - su nombre real es Álvaro Lafuente- Rosalía (33) o Alba Díaz (25) junto a su tía, Rocío Martín Berrocal (43), son algunos de los más destacados. Estas últimas, cabe mencionar, han acudido por primera vez a la Semana de la Moda de la capital francesa. Un acontecimiento de renombre del que han presumido en sus redes sociales.

"Nos vamos a París", ha escrito la hermana de Vicky Martín Berrocal (52) en un story de Instagram en el que se muestra rumbo al aeropuerto. Rocío, así, ha tomado un avión con destino a París con motivo de la importante jornada que envuelve la ciudad estos días.

La primogénita de Manuel Díaz 'El Cordobés' (57) ha hecho lo propio y ha compartido su emoción por regresar a la ciudad en la que estudió años atrás. "Primera vez por aquí, aunque sea por 48 horas. Soy muy feliz, pero más compartiéndolo con Rocío", ha relatado Alba en un post de su perfil de Instagram.

Tanto Alba como Rocío se han convertido en los últimos tiempos en dos auténticas influencers. De ahí que no resulte extraño que hayan compartido todos los detalles de su viaje a París. Una aventura familiar que, como no podía ser de otra forma, ha tenido su comienzo en el aeropuerto de Madrid.

La menor de las Berrocal Martín tiene un ritual de aeropuerto. Así lo ha desvelado ella misma. Rocío, horas antes de subirse a un avión, pide comida de Dabiz Muñoz (45), el marido de Cristina Pedroche (36). En concreto, la hermana de Vicky ha escogido una hamburguesa de Hungry Club. Se trata de un concepto gastronómico diseñado para los pasajeros que tienen poco tiempo.

La dupla familiar ha tenido la oportunidad de acudir al desfile para L'Oréal Paris. Ataviada con un total look en color crema, la única hija de Vicky Martín Berrocal se ha desplazado hasta el evento. Rocío, por su parte, ha escogido un estilismo que ha premiado los tonos negros.

Cierto es que el principal motivo que ha llevado a tía y sobrina a desplazarse hasta la ciudad de París está relacionado con la moda. Una vez allí, no obstante, ambas han dado paso a una hoja de ruta en la que el lujo y el glamour no han sido escatimados.

Alba Díaz, en un 'post' de Instagram.

Tras el afamado desfile de la prestigiosa marca, Alba y Rocío han degustado un exquisito manjar en el restaurante LouLou, ubicado a escasos metros del Louvre. Se trata de un emplazamiento que cuenta con una estrella Michelin. De ahí que el precio medio por plato supere los 30 euros.

Uno de los eventos más esperados por todos los amantes de la moda tiene lugar este miércoles, 1 de octubre. La firma del malogrado Karl Lagerfeld ha presentado su nueva campaña bajo el lema From Paris with Love. Se trata de una propuesta que muestra la ciudad bajo una luz inesperada y fresca, celebrando la autoexpresión y la individualidad.

Ante tal acontecimiento de renombre, Alba Díaz y Rocío Martín Berrocal se han dejado ver en un atelier luciendo ropa de la nueva colección del malogrado y prestigioso diseñador. Así, ambas rinden homenaje a Lagerfeld, quien perdió la vida en 2019 a los 85 años víctima de un cáncer de páncreas. "Y pensar que por aquí pasaba Karl Lagerfeld todas las mañanas", ha añadido la joven.

Una imparable hoja de ruta la que han protagonizado tía y sobrina durante su estancia en París. Aunque también han tenido hueco para recordar al diseñador Virgil Abloh. Ambas, así, se han desplazado hasta la exposición del malogrado diseñador para descubrir de primera mano sus zapatos más icónicos.

Dos 'stories' en recuerdo a Karl Lagerfeld en el perfil de Alba Díaz.

Rocío Martín Berrocal lleva años siendo conocida bajo el apelativo hermana de. No obstante, tras la publicación de la docuserie Las Berrocal el pasado mes de mayo, ha conseguido hacerse un nombre propio en el ámbito de las redes sociales.

Alba, por su parte, se encuentra completamente volcada en su faceta como influencer. Atesora cerca de medio millón de seguidores en Instagram y se ha convertido en los últimos tiempos en un absoluto reclamo de marcas.

El gran año de Vicky

Mientras su his y su hermana se han desplazado hasta la ciudad de París con motivo de la Semana de la Moda, la mayor de las Berrocal Martín ha seguido con sus compromisos profesionales en la capital española.

Este pasado martes, 30 de septiembre, la diseñadora ha acudido a los Premios Diamante de la Excelencia 2025. Además, unas horas atrás había formado parte de una importante charla en el marco de un evento que premia la labor de las mujeres jóvenes en su camino profesional.

También ha expandido su firma de ropa, Victoria Colección. El pasado mes de julio, la andaluza estrenó un nuevo punto de venta en Córdoba. Un establecimiento con el que la marca consolidó su presencia en la tierra natal de Vicky.