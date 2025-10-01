Rosalía elige en París el histórico hotel donde vivió Coco Chanel y con habitaciones de hasta 40.000 euros la noche

Rosalía (33 años) ha desatado la polémica, convirtiéndose en protagonista de titulares, tuits y post de Instagram y TikTok. La cantante ha aparecido en París con motivo de la Semana de la Moda, luciendo las axilas teñidas de blanco.

Fue el pasado lunes, 29 de septiembre, cuando la artista catalana se mostró con este transgresor estilismo a la salida del hotel en el que se hospeda, donde le esperaba la prensa y sus fans.

En este viaje, la cantante de Motomami ha elegido el Ritz, una de las cadenas más prestigiosas del mundo. Un enclave con "elegancia, encanto y aroma legendario", tal y como anuncian en su página web. Y es que por sus salones y habitaciones han pasado aristócratas, artistas o distinguidas personalidades de la cultura o la moda. Entre ellas, Coco Chanel.

Rosalía, a la salida de su hotel, junto a sus fans. Gtres

Para la reconocida diseñadora el Ritz de París no solo fue un lugar de paso. Desde 1954 y hasta el día su muerte, el 10 de enero de 1971, este hotel fue su casa. Coco Chanel convirtió una de sus habitaciones en su hogar. La decoró con su estilo inconfundible y allí recibió a personajes como Pablo Picasso o Salvador Dalí.

Hoy, tras un proceso de reforma, la habitación está disponible por un valor de 34.000 euros la noche. "La legendaria diseñadora se refería al Ritz como ma maison. Vivió con nosotros durante más de dos décadas, convirtiendo el número 15 de Place Vendôme en el escenario de las preciosas horas que pasó lejos de su trabajo. Esta suite está dedicada a ella", explican en la web del hotel.

Rosalía, segundos antes de entrar en su hotel de París. Gtres

Convertido en un apartamento de 188 metros cuadrados, cuenta con dos dormitorios, dos baños, baño turco y sala de estar independiente. Llama la atención por su ventanales con vistas a la Place Vendôme y cuyos contornos inspiraron el tapón de cada botella de No. 5, mítica fragancia de Chanel. El negro, el marfil y el blanco, tres tonos característicos de la firma, predominan en la habitación.

Entre sus elementos decorativos destacan un sofá de ante, las lámparas de cristal, espejos venecianos, bocetos y retratos que recuerdan a su casa de moda, entonces ubicada en el número 31 de la rue Cambon. En el Ritz, donde ha dormido Rosalía en los últimos días, Coco Chanel se sentía como en casa.

Pero la habitación dedicada a la legendaria diseñadora no es la más cara del Ritz de París. Mucho más grande, lujosa y costosa es la Suite Imperial, de 218 metros cuadrados, cocina y comedor privado, dos dormitorios y sala de estar independiente. Su precio es de mínimo 40.000 euros por noche.

Puntualizar que el dormitorio más económico es la Habitación Superior, de 35 metros cuadrados y por una cifra de 2.100 euros la noche.

Rosalía, fiel a su discreción, no ha compartido detalles de su habitación. De momento, en sus redes, solo ha publicado imágenes de su asistencia a los desfiles que se celebran en la capital francesa o de algún momento fan con sus seguidores. Sus entradas y salidas al Ritz solo están siendo documentadas por los reporteros gráficos que allí hacen guardia.

En el hotel, la cantante cuenta con todo tipo de comodidades y servicios. Entre ellos, un spa dedicado a la belleza y el bienestar, con enfoque holístico y personalizado. Además, una variedad de restaurantes y bares. Entre todos ellos, destaca el Espadon, con una estrella Michelin.

La historia

Para su estancia en París, Rosalía no solo ha escogido uno de los hoteles más prestigiosos del mundo. También uno de los más legendarios.

Fue fundado por César Ritz, un suizo de orígenes humildes, quien inauguró el hotel el 1 de junio de 1898 en la Place Vendôme, una de las más emblemáticas de la capital francesa.

Junto al chef Auguste Escoffier, su fundador marcó tendencias en la hostelería al ser el primer hotel con baño y teléfono en cada habitación, detalles innovadores para la época.

La arquitectura y el mobiliario del hotel reflejaban un gusto refinado, combinando elegancia y confort para la clase alta europea. Así sigue siendo a día de hoy, pese a que ha pasado por diversas renovaciones.

Mohamed Al-Fayed lo adquirió en 1979 e invirtió fuertemente en su restauración. Tras cuatro años de obras, el Ritz reabrió sus puertas en 2016, reafirmando su estatus como líder en exclusividad y buen gusto.

127 años después de su inauguración, sigue destacando por su papel activo en la vida social y cultural de París, atrayendo tanto a celebridades como a miembros de la realeza y la alta sociedad mundial. Hoy es Rosalía, a propósito de su asistencia a la Semana de la Moda, una de sus huéspedes VIP.