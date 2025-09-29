El último plan en solitario de Cayetano Martínez de Irujo a escasos días de contraer matrimonio con Bárbara Mirjan

Cayetano Martínez de Irujo (62 años) está a un paso del altar. El próximo sábado, 4 de octubre, el hijo de la duquesa de Alba dará el 'sí, quiero' a su pareja, Bárbara Mirjan (29), en la Iglesia del Cristo de los Gitanos en Sevilla con la presencia del actual duque de Alba, Carlos Fizt-James Stuart (76), y del viudo de la inolvidable Cayetana de Alba, Alfonso Díez (74).

El duque de Arjona, de hecho, ya se encuentra en la capital hispalense para ultimar todos los preparativos ante el inminente enlace matrimonial. Aunque también está teniendo tiempo para desconectar un poco y hacer algunos planes.

Este pasado domingo, 29 de septiembre, Cayetano se ha dejado ver entrando en la plaza de toros La Maestranza para disfrutar la corrida de toros protagonizada por Morante de la Puebla (45) y Andrés Roca Rey (28). Un plan al que ha acudido solo, sin rastro alguno de su prometida.

Cayetano Martínez de Irujo, en Sevilla el 28 de septiembre de 2025. Europa Press

No ha acudido Cayetano con Bárbara Mirjan. Sin embargo, sí ha estado junto a su sobrina Cayetana Rivera (25) -que continúa guardando silencio sobre su ruptura con Manuel Vega-, y otros rostros conocidos que no han querido perderse la jornada. Entre ellos, Vicky Martín Berrocal (52) y su hermana, Rocío (43), Rafa Medina (47), Joaquín Moeckel (46), o Nuria González (54) con sus hijos, Iván (22) y Alma (18).

A pesar de encontrarse en uno de los momentos más felices de su vida, Cayetano se ha mostrado especialmente serio ante las cámaras, evitando revelar cómo está y cómo van los preparativos de su boda.

Bárbara, por su parte, mantiene un bajo perfil los días previos a su boda. Los últimos datos que salieron a la luz con respecto a la joven tuvieron lugar el pasado mes de junio. Entonces, según confirmó EL ESPAÑOL, Mirjan había abandonado su puesto como organizadora de eventos de Ok Diario.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan contraerán matrimonio el próximo sábado, 4 de octubre. Será en Las Arroyuelas, la espectacular finca que Cayetano posee en Carmona y que es una de las joyas de su patrimonio inmobiliario. Una propiedad a la que explota a través de la sociedad Eurotécnica Agraria SA. con más de 2.000 hectáreas de terreno.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, en Sevilla el pasado abril. Gtres

El evento promete reunir a buena parte de la jet set nacional, dispuesta a presenciar cómo el hijo de la duquesa de Alba formaliza una de las relaciones más comentadas de los últimos años. Así, el duque de Arjona y conde de Salvatierra congregará a numerosos rostros conocidos.

Cerca de un año atrás, en noviembre de 2024, Cayetano deslizó a este medio la posibilidad de dar un paso más en su historia de amor con Bárbara Mirjan. No obstante, la confirmación no llegó hasta el pasado marzo.

Cayetano Martínez de Irujo contraerá matrimonio por segunda vez. Cabe recordar que en 2001 se casó con Genoveva Casanova (48), con quien tiene dos hijos, los mellizos Luis y Amina (23), quienes están próximos a cumplir 24 años. La dupla puso fin a su historia de amor en 2007.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, el pasado abril en Sevilla.

El quinto hijo de la duquesa de Alba conoció a Bárbara recién cumplida ésta la mayoría de edad. Su romance empezó en 2015, aunque no fue hasta un año después cuando su historia saltó a la luz pública.

La esperada presentación tuvo lugar en el Concurso Hípico Nacional de Saltos de Obstáculos, en el Campo de Tiro y Deportes de Salamanca. Entonces, ya llevaban saliendo un año. Desde ese momento Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan no se han separado.