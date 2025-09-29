Juan y Ana, los mellizos de Lydia Bosch, arrasan en redes: reclamo publicitario, legión de 'fans' y el apoyo de su madre

Juan y Ana, los mellizos de Lydia Bosch, junto a su madre, en un montaje de EL ESPAÑOL.

Las redes sociales se han convertido en los últimos años en un escaparate para infinidad de jóvenes. La conocida como Generación Z ha sabido exprimir plataformas tales como Instagram o TikTok para consolidar su faceta de creador de contenido. Una vertiente de la que también forman parte numerosos hijos de famosos.

El nombre de Papri se ha posicionado como uno de los más buscados desde hace ya un tiempo. Cuenta con más de 40 millones de likes en TikTok y en torno a 700.000 personas respaldan el contenido que comparte a diario en la plataforma. Detrás de este usuario, cabe destacar, se encuentra Juan (21 años), el hijo del arquitecto Alberto Martín y Lydia Bosch (61).

Un simple vistazo a los vídeos que postea en la red social sirve para comprobar que Juan Martín Bosch es un influencer en toda regla. En esta línea, el joven suele compartir clips en TikTok sumándose a trends del momento y dando paso a asiduas colaboraciones con otros rostros reconocidos. Entre ellos se encuentran precisamente Daniela y Martina (18), las hijas de Raquel Meroño (50). También así Carlota (20), la primogénita de Melendi (46).

♬ Awkward Moments - AstroMusic @papriiiii Publi Hacer un trend con estas dos es imposible, pero gracias a la Ultra Facial Cream de @Kiehl's Since 1851 mi piel siempre está preparada #kiehlsspain

Buena parte de los vídeos que Juan saca a relucir en sus redes sociales superan las 100.000 views. De ahí que no sea una sorpresa para nadie que cuente con una importante agencia de representación a sus espaldas.

La agencia Instante, especializada en marketing digital, comunicación y publicidad, recoge entre sus creadores de contenido a Papri. La empresa, así, destaca del joven su humor fresco y su creatividad sin límites. Además, su capacidad para convertir lo cotidiano en algo extraordinario.

Aunque con un perfil más bajo, lo cierto es que no es Juan el único miembro de la familia Martín-Bosch que triunfa sobremanera en redes sociales a día de hoy. También lo hace Ana (21), la otra parte del dúo de mellizos del arquitecto y la presentadora.

Juan Martín Bosch y Daniela Meroño, en una imagen de sus redes sociales.

La joven cuenta con sus propias redes sociales. A pesar de ser un tanto menos activa que su hermano, lo cierto es que Ana puede presumir de haber creado una acérrima comunidad de seguidores. Al igual que Juan, también comparte contenido dedicado a tendencias actuales y vídeos en los que se deja conocer un poco mejor.

Bien es sabido que la exposición en redes sociales puede conllevar numerosas críticas. Aunque también así un fuerte reclamo por parte de las marcas. Esto último, cabe destacar, es lo que ha sucedido justamente en el caso de Juan y Ana Martín Bosch.

Las firmas, conscientes del impacto de la pareja de hermanos en las plataformas digitales, han convertido a la dupla en habituales de la publicidad. Así, Juan y Ana se han posicionado como patrocinadores de numerosas marcas, desde empresas gastronómicas hasta otras de belleza.

La última de ellas, cabe destacar, ha sido una conocida multinacional. En el vídeo, difundido en el perfil de la marca, los mellizos de Lydia Bosch aparecen presentando un lujoso ordenador. Los mensajes, como era de esperar, no han pasado desapercibidos. "Duo increíble" o "Vaya dos grandes" han sido algunas de las respuestas más destacadas.

No puede tampoco pasarse por alto la admiración de su madre. Y es que Lydia Bosch no ha dudado en dejar en el post un par de emoticonos de corazones a sus dos vástagos. Un mensaje con el que muestra su férreo apoyo a Juan y Ana en esta nueva etapa de su vida profesional.

Si bien el perfil de Instagram de Juan está relacionado con contenido de humor, lo cierto es que hay ocasiones en las que muestra su faceta más familiar. Así, en mayo de 2024 escribió una extensa carta a Lydia Bosch con motivo del Día de la Madre.

"Gracias por siempre tirar para adelante, sean cuales sean las dificultades y las circunstancias. Por mirar siempre antes que por ti y sobre todo por enseñarme a querer de manera incondicional", reza el escrito publicado por Juan un año y medio atrás.

Más allá de sus respectivas facetas como creadores de contenido en redes sociales, la dupla de mellizos se encuentra centrada en otros ámbitos. Juan es todo un amante del mundo del toro y se ha dejado ver en numerosas plazas así como en programas relacionados con este sector.

Ana, por su parte, continúa inmersa en sus estudios universitarios. La joven, cabe destacar, se matriculó unos años atrás en el doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho en la especialidad bilingüe.

Juan y Ana son ambos fruto de la relación entre Lydia Bosch y Alberto Martín. La reconocida presentadora, no obstante, tiene otra hija.

Andrea Molina (33) es la única descendiente de la relación entre Bosch y el actor Micky Molina (61). La joven, así, es sobrina de la actriz Ángela Molina (69) y nieta del cantante Antonio Molina. Pese a la diferencia de edad con sus hermanos, mantiene un vínculo de lo más especial con ellos.

Andrea Molina y Lydia Bosch, en un evento en el año 2022. Gtres

"Se me cae la baba con ellos. Van a tener mi apoyo incondicional en todo", verbalizó Andrea en una entrevista concedida a la revista ¡HOLA! en mayo de 2024. Además, confesó que ahora desempeña el rol de representante de artistas en el mundo del espectáculo junto a Sandra García Sanjuán.